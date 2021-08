Wildau

Und Platsch! Die ersten paar Male, die Julia Gibitz es versucht hat, auf ihrem Board einen festen Stand zu bekommen, landete sie im erfrischenden Nass der Dahme. „Aller Anfang ist natürlich schwer, aber es ging dann doch erstaunlich schnell mit dem Gleichgewicht finden“, erzählt die 34-Jährige freudig.

Julia Gibitz, studierte Psychologin aus Königs Wusterhausen, wollte schon seit längerer Zeit ausprobieren, ob das Stand-Up-Paddling (SUP) etwas für sie ist. Bei einem Mallorca-Urlaub war ihr einmal ein Mann aufgefallen, der mit schwimmenden Board und Stechpaddel genüsslich über das Mittelmeer schipperte. „Der Mann wirkte so zufrieden, eins mit sich und der Natur“, erinnert sie sich. Das wollte sie auch!

Seit Mai gibt es Boards zum Ausleihen direkt am Dahme-Ufer

Doch wo sollte Julia Giebitz in der Region das nötige Equipment herbekommen, um den weltweit beliebten Wassersport auszutesten? Lange Zeit war das schwierig. Doch seit Mitte Mai bietet der passionierte Stehpaddler Max Brandt mit seinem „Ohana Local Sup Center“ in Wildau unterhalb vom Klubhaus Villa am See direkt am Flussufer die schwimmenden Boards samt Stechpaddel für alle Interessierten des Allround-Wassersports zum Verleih an – mitsamt Kursen für Einsteiger und Gruppentouren im Sonnuntergang. Für Julia Gibitz die perfekte Gelegenheit, direkt bei sich um die Ecke einen Einblick in die Welt des SUPs zu bekommen.

Ihr Fazit nach dem dreistündigen Schnupperkurs, den sie in Wildau zusammen mit ihrem Freund gemacht hat: „Es ist einfach fantastisch!“ Der Kurs sei nicht nur der ideale Einstieg mit professioneller Anleitung und Hilfestellung durch Aficionado Max Brandt gewesen, sondern war zusätzlich auch sehr informativ. „Max weiß sehr viel über die Geschichte des Stand-Up-Paddling und was man alles Schönes mit den Boards anstellen kann“, sagt eine begeisterte Julia Gibitz.

Neue Perspektiven: Julia Gibitz ist seit ihrem Einsteigerkurs in Wildau vom Stehpaddeln begeistert. Quelle: Julia Gibitz

Als nächstes will sie SUP Yoga ausprobieren

So habe sie durch den Input des ausgebildeten SUP-Instructors etwa Interesse am SUP Yoga bekommen, bei dem man die bekannten Körperübungen zur Verbesserung der inneren und äußeren Balance direkt auf dem Board im Wasser macht – Schulung des Gleichgewichtssinn an der frischen Luft inklusive.

„Mein Freund und ich, wir sind jetzt wirklich Feuer und Flamme in Sachen Stehpaddeln“, sagt Julia Gibitz. Besonders gefällt es den beiden, in der Natur unterwegs zu sein, flexibel Flüsse und Seen erkunden zu können, Ruhe zu finden, aber gleichzeitig auch sportlich aktiv zu sein und die Armmuskeln zu trainieren. Nach dem Einsteigerkurs hat das Paar schon mehrere Mal im Wildauer „Ohana Local Sup Center“ Boards ausgeliehen.

SUP-Trainer Max Brandt verleiht seit Mai in Wildau seine Boards und bietet Interessierten Schulungen und Touren an. Quelle: privat

SUP-Coach Max Brandt ist mit erster Saison zufrieden

Mit der angebotenen Treuekarte gibt es nach zehn Ausleihen eine gratis. Doch bei zehn Board-Touren wird es für Julia Gibitz sicher nicht bleiben. „Wir sind am Überlegen, ob wir uns nicht perspektivisch eigene Boards zulegen, mit denen wir dann auch in den Urlaub fahren können.“ Auch darüber hat sie schon mit ihrem Lehrer Max Brandt gesprochen. Er wird den Neu-Stehpaddlern mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es um die Wahl des geeigneten Boards geht.

„Es ist schön, wenn ich mit meinem Angebot Kunden gewinnen kann, die wieder kommen und die ich nachhaltig für das Stand-Up-Paddling begeistern konnte“, sagt der 24-jährige gebürtige Schulzendorfer Max Brandt. Mit der ersten Saison seines Board-Verleihs sei er bisher insgesamt zufrieden – auch wenn der Sommer sich nicht unbedingt mit durchgehend warmen und regenfreiem Wetter zeigt. Zusätzlich zu den Kunden, die er über seine Webseite und den Mundfunk bekommt, zieht es auch spontan Gäste aus dem Klubhaus zu ihm ans Wasser.

An schönen Tagen ist Max Brandt mit seinem Board-Bus in Wildau ab 14 Uhr an Ort und Stelle. Auch unter der Woche kann in der Ferienzeit gepaddelt werden. Noch bis Oktober lädt der Trainer Klein und Groß zum Stand-Up-Paddling ein.

