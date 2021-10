Bis Ende des Jahres reichen die Kapazitäten in den Flüchtlingsunterkünften des Landkreises noch, sagt Landrat Stephan Loge. Sollten die Zugangszahlen so hoch bleiben, werde man für das kommende Jahr neue Unterkünfte brauchen.

Ein syrischer Asylsuchende steht in der Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt an dem Zaun der ehemaligen Abschiebhaft, in dem jetzt die Corona-Positiven in Quarantäne sind. Quelle: Fabian Sommer/dpa