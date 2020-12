Bestensee

Die Wohnung von Familie Janßen ist schon weihnachtlich geschmückt. In der Ecke steht ein kleiner bunt behangener Tannenbaum, über dem Esstisch hängt auch einer. Den hat die fünfjährige Kasharell-Anjali in der Kita selbst gebastelt. Neben dem Adventskranz auf dem Tisch wacht eine kleine Hirschfigur. Das Lieblingstier von Kiano. „Die sehen einfach cool aus mit dem Geweih“, findet der Neunjährige.

Kiano liebt Tiere. Deshalb ist sein Lieblingsfach in der Schule Sachunterricht. In Deutsch und Mathe kommt er nicht so gut mit. „Kiano hat eine Lernbehinderung und atypischen Autismus. Er kann sich oft nicht so gut konzentrieren“, erklärt Mutter Nadja Janßen. Als Baby hatte er bestimmte Vorlieben, erinnert sie sich. Alles musste blau sein. Die Kuscheldecke, der Schnuller. Erst dann ließ sich Kiano beruhigen.

Anzeige

Die Wohnung ist viel zu klein

Hinter der Familie liegt ein anstrengendes Jahr. Während des ersten Lockdowns hat Nadja Janßen versucht den Unterricht mit Kiano Zuhause nachzuholen, aber das war unmöglich. „Sein Kopf war immer woanders.“ Und gleichzeitig turnte seine Schwester Kasharell-Anjali, die von ihrer Mutter nur „Kasha“ genannt wird, auch Zuhause herum. Und das alles in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung.

Die fünfjährige Kasharell-Anjali spielt am liebsten mit Knete. Quelle: Lena Köpsell

Nadja Janßen schläft auf dem Sofa im Wohnzimmer, die Kinder teilen sich das andere. Der wenige Platz führt oft zu Konflikten zwischen den beiden Geschwistern. Aber eine größere Wohnung zu finden scheint unmöglich. „Sobald die Vermieter hören, dass ich alleinerziehend bin und das Wohngeld vom Amt kommt, legen sie sofort auf“, erzählt Janßen seufzend. Dabei brauchen sie dringend mehr Platz. Nadja Janßens Babybauch ist nicht mehr zu übersehen, die Kleine kommt im März. Einen Namen hat sie auch schon: Aaliyah-Jeyla.

Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden

Sie liebt die außergewöhnlichen Namen ihrer Kinder. „Ich will einfach, dass meine Kinder nicht so heißen wie alle anderen. Wenn man in der Kita ’Emma’ ruft, drehen sich fast alle um“, sagt Nadja Janßen. Die Kinder stehen für sie an erster Stelle. Überall hängen Kinderbilder an den Wänden –fehlende Milchzähne und große Kinderaugen. Auch wenn die beiden ihr manchmal den letzten Nerv rauben, bleibt sie immer ruhig. Gerade erklärt sie Kasharell geduldig das Konzept von einem Adventskalender. Kasharell würde am liebsten alle Türchen auf einmal aufreißen und mit den Spielzeugen spielen.

Hier können Sie spenden Durch Corona kam es in diesem jahr verstärkt zu finanziellen Einbußen, verlorenen Arbeitsplätzen aber auch verstärkter häuslicher Gewalt. Mithilfe Ihrer Spenden wollen wir hilfsbedürftigen Familien und den Frauenhäuser und Tafeln in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming helfen Das Sterntaler-Spendenkonto des DRK Fläming-Spreewald: IBAN: DE30 1605 0000 36330275 39. Verwendungszweck: „ Sterntaler“. Wer eine Spendenquittung benötigt, schreibt im Verwendungszweck: „ Sterntaler+ Namen und Anschrift“. Die MAZ veröffentlicht die Spendenamen in der Zeitung. Ist das nicht gewünscht, im Verwendungszweck „ Sterntaler Anonym“ angeben.

Kasharell und ihr großer Bruder können Weihnachten kaum erwarten, sie sind gespannt, was der Weihnachtsmann ihnen unter den Baum legt. Sie wünschen sich Spielfiguren von Playmobil, Kasharell-Anjali ein Krankenhaus und Kiano eine Baustelle mit Bagger. Normalerweise kommt der Weihnachtsmann persönlich vorbei, aber dieses Jahr wird er die Kinder heimlich bescheren. Wegen Corona.

Viele Wünsche kann Nadja Janßen ihren Kindern nicht erfüllen, das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Die Familie lebt von Hartz IV. Früher hat sie in einer Spielothek gearbeitet und Geld gewechselt. Oft nachts. Als sie und ihr damaliger Partner sich trennten, ging das nicht mehr. Nadja Janßen musste sich alleine um die Kinder kümmern. Mittlerweile haben die beiden wieder ein gutes Verhältnis. Der Vater der Kinder wohnt auch in Bestensee, sie können ihn oft besuchen.

Nadja Janßen wünscht sich ein gemeinsames Weihnachten mit ihrem Opa und den Kindern. Aber ihr Auto hat gerade den Geist aufgegeben. Quelle: Lena Köpsell

Ihr größter Wunsch: Weihnachten mit Opa

Am liebsten würde die Familie über Weihnachten nach Ostfriesland fahren. Da wohnt der Opa von Nadja Janßen. Letztes Jahr lag er im Koma, das Herz wollte nicht mehr schlagen. Nadja Janßen hat eine ganz besondere Verbindung zu ihrem Großvater, sie ist bei ihm aufgewachsen. Als er im Krankenhaus war, ist sie jedes Wochenende in den Norden gefahren und saß bei ihm. Zu ihrer eigenen Mutter hat sie keinen Kontakt mehr. So richtig darüber reden will sie nicht, nur so viel: „Familie kann man sich eben nicht aussuchen.

Lesen Sie auch:

Spendenaufruf für Nachbarn in Not: Die MAZ-Sterntaler-Aktion 2020 startet

DRK-Kreisvorsitzender Jan Spitalsky: „ Sterntaler ist wie ein kleiner Leuchtturm“

Ihr größter Wunsch wäre ein gemeinsames Weihnachten mit ihrem Opa: „Es ist das erste Mal, dass er wieder richtig Zuhause Weihnachten feiern kann und er würde die Kinder so gerne sehen.“ Mit dem Zug dauert es fast sechs Stunden bis nach Ostfriesland. Das sei zu anstrengend mit den Kindern, sagt Nadja Janßen. Sie ist schwere Asthmatikerin und kommt schon bei wenigen Treppenstufen ins Keuchen. Und der schwarze Familienvan hat vor ein paar Tagen den Geist aufgegeben. Der Wunsch von einem gemeinsamen Weihnachten scheint in unerreichbarer Ferne.

Von Lena Köpsell