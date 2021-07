Storchenexperte Ludwig: Brandenburg ist nicht mehr das storchenreichste Bundesland

Rangsdorf

Mit dem Regen kommen die Sorgen. „Man kann nur hoffen, dass sie das überstehen“, sagt Bernd Ludwig. Sie, das sind die Jungstörche, die derzeit in den Nestern der Region zu sehen sind. Einige von ihnen sind erst wenige Wochen alt. Zu jung, um dem vielen Regen dieser Tage zu trotzen.

Wenn der Dauerregen nachlässt, wird sich Ludwig auf den Weg machen, um die Nester rund um Rangsdorf zu beobachten. „Aus dem Norden gibt es erschreckende Zahlen“, sagt der Landesbetreuer für Weißstorchschutz in Brandenburg. Seit mehr als 60 Jahren engagiert sich Ludwig für die Störche in der Region, ist als Brandenburger „Storchenvater“ oder „Storchenpapst“ bekannt. Wer wissen will, wie es um die Vögel steht, ruft Ludwig an. Ihn erreichen Meldungen aus dem ganzen Land.

Regen macht Störchen zu schaffen

Und derzeit leider keine guten. Erst kürzlich wurden etwa bei Eberswalde 22 tote Jungstörche gefunden, erzählt Ludwig. In Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald, also dem Gebiet, in dem der Rangsdorfer so ziemlich jedes Storchennest kennt, habe es glücklicherweise noch keine Totfunde gegeben, sagt er. „Aber die Sorge ist da.“ Denn: Das Gefieder der kleinen Vögel ist noch nicht dicht genug, um das viele Wasser abzuhalten. Fallen nachts noch die Temperaturen, wird es gefährlich. „Die erfrieren regelrecht“, sagt Ludwig.

Nicht die einzige Herausforderung, vor der die Störche derzeit stehen: Brandenburger Weißstörche, erklärt Ludwig, sind hauptsächlich Ostzieher. Fliegen sie gen Süden, zieht es sie über den Bosporus zur arabischen Halbinsel und nach Afrika. In diesem Jahr wurden die Rückkehrer jedoch über Bulgarien vom schlechten Wetter überrascht. Viele kamen erst später in Brandenburg an, manche nie. Dadurch verzögerte sich die Brutzeit; einige Jungtiere sind viel zu klein.

2020: 55 Horstpaare in Teltow-Fläming

Und doch ist der Storchenexperte optimistisch, dass viele es schaffen werden. „Ich denke, dass es wie im vorigen Jahr sein wird“, wagt Ludwig eine Prognose für das Storchenjahr. Da hatte es in Teltow-Fläming 55 Horstpaare gegeben. Die Bedingungen, erzählt Ludwig, seien in diesem Jahr ähnlich: Viel Regen folgt auf viel Trockenheit.

Anflug zur Fütterung: Diese Störche in Lindenbrück beobachtete Bernd Ludwig im vergangenen Jahr. Quelle: Bernd Ludwig

Was im ersten Moment nach einem natürlichen Wechselspiel klingt, birgt jedoch ein Problem: Die Hitze- und Regenperioden sind zu lang. Finden die Störche während der Trockenheit erst viel zu wenig Nahrung, macht ihnen danach der Dauerregen zu schaffen. Das Gleichgewicht stimmt nicht. Eine Ursache sieht Ludwig im wärmer werdenden Klima – und in der intensiven Landwirtschaft. Dadurch dadurch fehlen immer mehr natürliche Nahrungsquellen: Insekten, Feldmäuse, Frösche. Das klassische Bild des Storchs mit Frosch im Schnabel wird seltener, Regenwürmer machen mittlerweile eine der Hauptnahrungsquellen aus. Sind die Böden zu trocken, fehlen jedoch selbst die.

Weniger Störche in Brandenburg

Insgesamt steht es nicht gut um die Störche: Seit sieben Jahren geht der Bestand in Brandenburg zurück, sagt Ludwig. Wurden 2014 noch 1424 Störche gezählt, waren es im vergangenen Jahr nur noch 1206. „Wir sind nicht mehr das storchenreichste Bundesland“ sagt er. Niedersachsen habe Brandenburg überholt. Und: Pro Horst seien 2020 durchschnittlich 1,8 Junge gezählt worden – zu wenig, um die Population zu erhalten. Dafür braucht es 2.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Durch Renaturierungsprojekte wie in der Zülowgrabenniederung haben die Störche in der Region wieder bessere Bedingungen. Und noch eine Zahl aus Teltow-Fläming stimmt zuversichtlich: 2020 wurden im Kreis durchschnittlich 2,16 Junge pro Horst gezählt. Bewahrheiten sich Ludwigs Prognosen, dass der Region nun ein ähnliches Storchenjahr bevorsteht, würde der Bestand also sogar wieder ein kleines bisschen wachsen.

Von Johanna Apel