Märkisch Buchholz

Für Landwirt Stephan Schötz schließt sich ein Kreis. Seit einigen Jahren betreibt er eine Straußenfarm im Schenkenländchen, wo das Fleisch auch vermarktet wird. Nun wird es hier außerdem noch produziert. Das ist für den 45-Jährigen eine regionale und nachhaltige Landwirtschaft, die ihren Namen verdient.

Erstmals gibt es nun ganzjährig frisches Straußenfleisch in Märkisch Buchholz im Laden Mein Markt. Steaks, Filet, Braten sind unter anderem im Angebot. Bisher mussten Kunden das bestellen, Straußenfleisch gab es sonst aus der Tiefkühltruhe. Straußeneier gibt es in dem Laden übrigens auch. Die Produkte der Farm bereichern das Sortiment und ermöglicht nun eine Eröffnung des Marktes über die ganze Woche.

Neue Partnerschaft

Möglich wird das durch die Zusammenarbeit mit der Landfleischerei Brunnenhof im benachbarten Klein Eichholz. „Diese Jungs passen voll zu unserer Philosophie“, sagt Stephan Schötz. Es sei bisher schwer gewesen, tiergerecht in der Region schlachten zu lassen. Für Schötz ist das aber ein wichtiger Aspekt.

Auf seiner Farm „Strausssenfritze“ achtet er darauf, dass die Tiere gute Lebensbedingungen haben. Wer will, kann sich selbst davon überzeugen. Einige Tiere sind nahe der Germanischen Siedlung in Klein Köris in einem großen Gehege zu sehen. In Märkisch Buchholz unweit des Marktes können sie ebenfalls bestaunt werden. „Jeder sieht, wie die Tiere gehalten werden, die wir später essen“, sagt er.

Entscheidender Unterschied

Die Schlachtung und vor allem der Weg dorthin sind für Stephan Schötz aber genauso wichtig und macht den entscheidenden Unterschied. Er sei kein Gegner der Massentierhaltung, bekennt er. So fühle sich in einem guten Stall ein Schwein wohl. Doch wenn es über Hunderte Kilometer zum Schlachten transportiert wird, beginne ein Leidensweg. „Was nützt es mir dann, wenn ich Tiere gut halte“, sagt Schötz.

Seinen Straußen blieb das bisher schon erspart, sie wurden im nahen Baruth geschlachtet. Nach Klein Eichholz begleitet Stephan Schötz seine Tiere, er ist bis zum Schluss bei ihnen. Eine ruhige Atmosphäre, sagt er, sei sehr wichtig. Doch er schaut zugleich auf die großen Zusammenhänge. „Regionalität ist für mich die Grundsäule nachhaltiger Produkte. Was nutzen alle Biosiegel, wenn ein CO2-neutrales Produkt wie Straußenfleisch mit der Vermarktung, Transport, Kühlung und Verpackung zur CO2-Schleuder wird.“

Kein Versandhandel

Für ihn kommt deshalb ein Versandhandel nicht in Frage. „Das ist für mich nicht mehr bio“, sagt er. Das Straußenfleisch gibt es nur in Märkisch Buchholz zu kaufen. In diesem Jahr werden es wahrscheinlich 60 Schlachttiere sein, die verarbeitet werden. Wenn der Bedarf da ist, kann sich Schötz auch eine Kapazität von bis zu 100 Tieren vorstellen. „Für uns reicht das zum leben, mehr wollen wir nicht machen“, sagt er. Neben der Straußenfarm hat er ein zweites Standbein mit der Trassenpflege für größere Unternehmen.

Stephan Schötz hält den Strauß für eine der möglichen Lösungen beim nachhaltigen Umbau der Tierproduktion in der Landwirtschaft. Die Tiere seien sehr genügsam, einfach zu halten und robust. Strauße seien geeignete Nutztiere für die schwachen Böden in Brandenburg und fühlten sich in der Region sehr wohl. Das Klima mache ihnen nichts aus. Bester Beleg sei, dass es regelmäßig Nachwuchs gebe.

Steigende Nachfrage

Die Nachfrage nach Straußenfleisch ist laut Schötz in den zurückliegenden Jahren gestiegen. Gleiches gilt für die Bereitschaft, auch den entsprechenden Preis zu zahlen. So kostet ein Kilogramm Steak rund 35 Euro. „Vor einigen Jahren fielen die Leute fast in Ohnmacht“, berichtet Stephan Schötz. Inzwischen wird anerkannt, dass so produziertes Fleisch nicht zum Nulltarif zu haben ist. Mit der Klein Eichholzer Fleischerei arbeitet er bereits an Wurstrezepten mit regionalem Charakter für die neue Grillsaison.

Vom Landkreis Dahme-Spreewald fühlt sich Stephan Schötz gut unterstützt. „Es wurden alle Wege geebnet, weil man diese Art der Landwirtschaft möchte“, sagt er. „Ich fühle mich als Landwirt gut aufgehoben.“ Er führt eine Familientradition fort. Sein Großvater hatte in Märkisch Buchholz einen Bauernhof. Sein Vater hatte Pferde in Groß Köris, er kümmert sich jetzt mit um die Strauße seines Sohnes. „Eigentlich ist er der echte Straussenfritze, weil er sich um fast alles kümmert.“

Informationen auf www.straussenfritze.de

Von Frank Pawlowski