Der Streik bei Asklepios geht weiter und ein Ende der Auseinandersetzung ist nicht in Sicht. Streikleiter Franke beklagt Einschränkung des Streikrechts und fordert die Tarifgleichstellung der Brandenburger mit den Hamburger Kollegen. Auch der Gehaltsunterschied innerhalb der Kliniken in Brandenburg an der Havel ist beträchtlich.