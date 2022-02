Dahme-Spreewald

Der Orkan hält die Region Dahme-Spreewald auch am Samstag weiter in Atem. Mit Geschwindigkeiten zwischen 85 und 105 Kilometern pro Stunde fegt das Sturmtief Zeynep seit dem Morgen über LDS. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren sind seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. Eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht.

Feuerwehren im LDS seit dem Morgen im Dauereinsatz

Nachdem es in der Nacht verhältnismäßig ruhig blieb, sind die Feuerwehren im Stadtgebiet Königs Wusterhausen in der Zeit zwischen 7 und 10 Uhr bereits zu mehr als 70 Einsätzen ausgerückt. „Wir sind nach wie vor im Dauereinsatz“, sagte der stellvertretende Stadtwehrführer Lars Hegelhaupt. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte vor allem wegen umgestürzter Bäume oder Telefonmasten.

In Zeuthen musste am Morgen die Lindenallee wegen des Sturmtiefs erneut gesperrt werden. Zwischen An der Eisenbahn und der Hochwaldstraße drohen gleich mehrere Bäume auf die Straße zu fallen. Die Einsatzkräfte sind im gesamten Gemeindegebiet im Einsatz.

Gepäckbänder am BER stehen wegen des Sturms still

Am Flughafen BER in Schönefeld hatten am späten Freitagabend Hunderte trotz des Unwetters angekommene Fluggäste vergeblich auf ihre Koffer gewartet. Das berichtete ein dpa-Reporter. Der Flughafen habe wegen des Sturms die Bestückung der Gepäckbänder eingestellt. Die Reisenden sollten ihre Koffer nun am Samstag abholen. Zudem bildeten sich lange Schlangen am Taxistand. Die Flüge an sich kamen laut Ankunftstafel des Airports trotz des Orkantiefs Zeynep planmäßig an.

Schäden an der Hülle des Tropical Islands

Dem Tropical Islands in Krausnick machte der Sturm ebenfalls schwer zu schaffen: Das Sturmtief Ylenia hatte am Freitag die Außenhülle beschädigt, wie das Unternehmen über Facebook meldete. Teile des Blechfassade seien weggeweht. Die Stabilität der Halle sei jedoch nicht beeinträchtigt, teilte ein Sprecher auf MAZ-Nachfrage mit. Der betroffene Bereich wurde großräumig abgesperrt, hieß es.

Am Samstag ging der Betrieb im Tropical Islands den Angaben zufolge trotz des anhaltenden Sturms normal weiter. Auf die Besucherzahlen habe sich der Sturm bislang nicht ausgewirkt. Man verzeichne keine Stornierungen im Zusammenhang mit dem Sturm, sagte der Sprecher. Lediglich die Lautstärke in der tropischen Halle, hervorgerufen durch die orkanartigen Böen, sei für den einen oder anderen Gast möglicherweise etwas unbehaglich.

Von Josefine Sack