Dahme-Spreewald

Mit teils orkanartigen Böen ist das Sturmtief „Nadja“ in der Nacht zum Sonntag auch über Brandenburg gezogen. Mit den Auswirkungen hatten auch die Feuerwehren im Landkreis zu kämpfen, wie Lagedienstführer Jens Zimmermann von der Leitstelle in Cottbus am Sonntagnachmittag dazu mitteilte.

130 Mal mussten die Feuerwehren zwischen Samstagabend 18 Uhr und dem frühen Sonntagnachmittag (14 Uhr) zu von der Witterung bedingten Einsätzen ausrücken, wie die Leitstelle weiterhin bestätigte. Das Leben von Menschen sei nicht gefährdet gewesen.

In LDS mussten vor allem Bäume und Äste entfernt werden

Flächendeckend für den Landkreis galt es für die Feuerwehrleute, abgeknickte oder umgefallene Bäume von Straßen oder Plätzen beziehungsweise Äste zu entfernen, die herunterzufallen drohten. „Wir konnten das zeitnah erledigen“, so Zimmermann. Längere Sperrungen etwa von Straßen oder gar Zugstrecken habe es nicht gegeben.

Sturmtief „Nadja“ zaust Königs Wusterhausen und Umgebung

Die Stadt Königs Wusterhausen, ihre Ortsteile und die Umgebung erwiesen sich laut Zimmermann als Schwerpunkt der Aufräumarbeiten. „Das Sturmtief flaut immer weiter ab, aber wir werden sicher noch bis Montag noch das eine oder andere Mal ausrücken müssen.“ Zu abgedeckten Hausdächern – wie in anderen Ortschaften im Land Brandenburg, die vom Sturmtief „Nadia“ viel stärker betroffen waren – lagen in Dahme-Spreewald keine Informationen vor.

Im Süden des Landkreises hatte allerdings die Wucht des Sturms den Flügel eines Windrades abgerissen. „Das ist in Drahnsdorf bei Luckau passiert. Das Teil ist einfach heruntergefallen“, sagte Zimmermann. „Niemand war Gefahr.“

Von Ralf Thürsam