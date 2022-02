Dahme-Spreewald

Gerade ist Zeynep abgeflaut, da ist das neue Sturmtief Antonia schon auf dem Weg. Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntag erneut eine Unwetterwarnung herausgegeben. Bis zum Montag könnte das Sturmtief Antonia wieder orkanartige Böen in Dahme-Spreewald bringen.

„Der Wind soll zum Abend hin zunehmen“, teilte Lutz Freudenberg, Lagedienstführer der für die Region zuständigen Leitstelle Lausitz, am Sonntag mit. Demnach seien in der Nacht zum Montag Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Stundenkilometern möglich. „Wir gehen aber davon aus, dass das neue Sturmtief nicht ganz so heftig ausfällt wie die letzten beiden Stürme“, sagte Freudenberg weiter.

1050 Einsätze: Ylenia und Zeynep toppen Kyrill

Nach den vergangenen Tagen und Nächten sind Lutz Freudenberg und sein Team in Cottbus inzwischen krisenerprobt. Das Sturmtief Ylenia hatte allein am Donnerstag zu mehr als 1050 Feuerwehreinsätzen in der gesamten Region geführt. „Das hat selbst Kyrill getoppt“, sagte der Lagedienstführer. Der Orkan Kyrill hatte im Januar 2007 eine Schneise der Verwüstung durch Deutschland gezogen hatte. Damals verzeichnete man in der Leitstelle knapp 950 Einsätze bei den Feuerwehren. Wegen der Unwetterwarnungen hatte die Leitstelle in Cottbus am Wochenende nach eigenen Angaben noch einmal beim Personal aufgestockt.

Feuerwehren in ganz LDS im Dauereinsatz

In Königs Wusterhausen hofft der stellvertretende Stadtwehrführer Lars Hengelhaupt, dass man bei der Leistelle Lausitz recht behält, was die Wetterprognosen für den Wochenbeginn angeht. „Die Einsatzkräfte waren jetzt 48 Stunden im Einsatz und ich hoffe, sie können sich etwas erholen“, sagte er. Bis zum Samstagabend waren alle Einsatzstellen im Stadtgebiet abgearbeitet. „Wir gehen nicht von einem großen Anfall an Einsätzen aus“, sagte Hengelhaupt mit Blick auf die Nacht zum Montag.

Auf der L40 am Ortsausgang Senzig liegt ein Baum quer auf der Fahrbahn. Quelle: privat

Wegen der beiden Sturmtiefs Ylenia und Zeynep befanden sich die Feuerwehren in der Region seit Donnerstag nahezu ununterbrochen im Ausnahmezustand. Allein in Königs Wusterhausen rückten die Einsatzkräfte zu insgesamt 250 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet aus. Am Samstag waren die Feuerwehren in Königs Wusterhausen mit 20 Fahrzeugen und rund 120 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz.

Umgestürzte Bäume waren die Hauptursache, weshalb die Feuerwehren ausrücken mussten. Quelle: privat

Sturm Zeynep im LDS: Umgestürzte Bäume, Notruf überlastet

In Heidesee wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren den Angaben zufolge zu insgesamt 140 Einsätzen gerufen. In Zeuthen mussten die Kameradinnen und Kameraden der Löschzüge Miersdorf und Zeuthen weit über 100-mal ausrücken.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor allem mussten umgestürzte Bäume auf Straßen oder über Gehwege beseitigt werden. An mehreren Stellen in der Gemeinde waren entwurzelte Bäume auf Häuser, Nebengelasse oder Zäune gefallen. Zeitweise war der Notruf 112 überlastet, so dass mehrere Feuerwehren im Norden Dahme-Spreewalds über ihre Facebookseiten dazu aufriefen, sich bei Gefahr unter einer jeweils angegebenen Handynummer direkt bei den Einsatzkräften vor Ort zu melden.

Gepäckchaos am Flughafen BER in Schönefeld

Wie berichtet, hatten am Flughafen BER in Schönefeld am späten Freitagabend Hunderte trotz des Unwetters angekommene Fluggäste vergeblich auf ihre Koffer gewartet. Der Flughafen hatte wegen des Sturms die Bestückung der Gepäckbänder eingestellt. Die Reisenden sollten ihre Koffer am Samstag abholen. Weil der Bahnverkehr stark eingeschränkt war, bildeten sich zwischenzeitlich lange Schlangen am Taxistand. Die Flüge an sich kamen laut Ankunftstafel des Airports trotz des Orkantiefs Zeynep planmäßig an.

Sturm Ylenia: Am 17. Februar wurden nahezu alle Flüge am Flughafen BER in Schönefeld abgefertigt, wenn auch mit Verspätungen. Quelle: Josefine Sack

Tropical Islands: Ylenia beschädigt Hülle des Tropendoms

Dem Tropical Islands in Krausnick machte der Sturm ebenfalls schwer zu schaffen: Das Sturmtief Ylenia hatte am Freitag die Außenhülle beschädigt, wie das Unternehmen über Facebook meldete. Teile des Blechfassade seien

Das Tropical Islands in Krausnick (Archiv). Quelle: Oliver Fischer

weggeweht. Die Stabilität der Halle sei nicht beeinträchtigt, teilte ein Sprecher auf MAZ-Nachfrage mit. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt, hieß es.

Lesen Sie auch Nach dem Sturm in Brandenburg: Welche Versicherung reguliert meinen Schaden?

Der Betrieb im Tropical Islands ging am Wochenende den Angaben zufolge normal weiter. Auf die Besucherzahlen habe sich der Sturm bislang nicht ausgewirkt. Man verzeichne keine Stornierungen im Zusammenhang mit dem Sturm, sagte der Sprecher. Lediglich die Lautstärke in der tropischen Halle, hervorgerufen durch die orkanartigen Böen, sei für den einen oder anderen Gast möglicherweise etwas unbehaglich gewesen.

Von Josefine Sack