Zossen

Der meteorologische Frühling hat begonnen und prompt befinden wir uns inmitten des längsten kalten Abschnitts in diesem Winter. Der könnte noch bis Mitte des Monats anhalten und vergällt den Kleingärtnern den Start in die Frühjahrssaison. Nach dem milden Winter juckt es nämlich heftig in den Fingern und nun müssen wir unsere Aktivitäten weitgehend auf Eis legen.

Erst wolkig dann Auflockerungen

In den Freitag starten wir mit vielen Wolken. Erst am Nachmittag gibt es vermehrt Auflockerungen. Gelegentlich sind Regen- oder Schneeregenschauer möglich. Die Höchstwerte erreichen zwei bis vier Grad. In der Nacht ist es nur locker bewölkt und wie schon am Tage weht nur ein schwacher Nordostwind. Es bleibt niederschlagsfrei und das Thermometer sinkt auf minus eins bis minus drei Grad.

Am Samstag ist es wechselnd bewölkt und bei weiterhin schwachem Nordostwind bleibt es niederschlagsfrei. Mit ein bis vier Grad bleibt es weiterhin kühl. Die Nacht zum Sonntag bringt uns nur wenige Wolken und mit minus zwei bis minus vier Grad wird es noch etwas kälter als in der Nacht zuvor. Der Sonntag wird uns dann viel Sonnenschein bringen. Nur gelegentlich ziehen dichte Wolken durch. Es bleibt niederschlagsfrei und mit ein bis vier Grad weiterhin kalt.

Frühlingshafte Temperaturen vorerst nicht in Sicht

In der nächsten Woche ändert sich am Wetter zunächst nichts. Die Tagestemperaturen liegen meist bei fünf Grad und knapp darunter. In der zweiten Wochenhälfte könnte es in den Nächten noch etwas kälter werden. An dieser Stelle stand dann sonst immer: Ein Wintereinbruch ist nicht in Sicht. Das ändert sich jetzt: Ein erster frühlingshafter Abschnitt ist nicht in Sicht. So ganz stimmt das aber auch nicht, denn zur Monatsmitte könnten tatsächlich 15 Grad möglich sein. Das ist aber noch weit weg und so müssen wir uns mit den derzeitigen Temperaturen zufriedengeben. Dafür bleibt es aber bei viel Sonnenschein und kaum mal ein Tropfen Regen. Der fehlende Regen könnte dann aber bald wieder zu Problemen führen.

175 Prozent der üblichen Regenmenge im Februar

Regen gab es letztmalig am vergangenen Freitag. Da reichte es aber auch nur zu knapp einem Millimeter pro Quadratmeter. Den Monatsschnitt veränderten die paar Tropfen dann zwar nicht mehr, dennoch stehen am Monatsende stolze 175 Prozent der normalen Monatsmenge auf der Haben-Seite. Dank des nassen Februar wurde auch die gesamte Winterbilanz gerettet. In den drei Monaten fielen immerhin noch 107 Prozent des langjährigen Mittels, nachdem wir im Dezember und Januar jeweils weit von der normalen Menge entfernt waren. An den vergangenen sieben Tagen gab es reichlich Sonnenschein. Dabei schnitt Bestensee mit 26 Stunden deutlich schlechter ab, als Baruth mit 36 und Luckenwalde mit 37 Stunden. Trotz dieses sonnigen Endspurts erreichten wir in der Region nur 90 Prozent der sonst üblichen Sonnenscheindauer.

MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Quelle: privat

Mit nur 82 Prozent der zu erwartenden Sonnenscheindauer fiel der Winter insgesamt noch grauer aus. Die Tagestemperaturen waren in der vergangenen Woche sehr verhalten und lagen meist bei fünf bis sieben Grad. Ab Sonntag gab es dann praktisch durchweg und in der gesamten Region Nachtfrost.

Die kältesten Temperaturen gab es gestern Morgen. Da meldete Baruth minus 6,9 Grad. In Bestensee waren es minus 6,3 und in Luckenwalde immer noch minus 5,9. Das Monatsmittel für den Februar bröckelte dadurch noch etwas ab. Der Monat fiel am Ende um 3,3 Grad zu warm aus. Der Winter insgesamt war zwei Grad zu warm.

Frost noch mindestens bis Mitte März

Die Wettermodelle rechnen ja noch mindestens bis zur Monatsmitte mit Frost. Dafür bekommen sie auch noch Unterstützung durch eine Bauernregel für den Donnerstag: „Wenn es an Kunigunden friert, der Frost noch 40 Nächte regiert.“ Dann wären wir schon mitten im April gelandet. Daran ändert dann auch der optimistische Ausblick für den Sonntag nichts: „Um den Tag des Fridolin, da zieht der letzte Winter hin.“ Zumindest in diesem Winter scheint sich diese Prognose nicht zu erfüllen.

Der Hundertjährige Kalender hat das derzeit stabile Hochdruckwetter nicht auf seiner Agenda. Hier soll es am ganzen Wochenende Regen geben., bevor es ab Dienstag ein paar Tage lang trüb und windig werden soll. Ich glaube, da haben wir mit dem sonnigen, wenn auch etwas kaltem Wetter die bessere Variante erwischt.

Von Karl-Heinz Krebs