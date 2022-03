Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Katharina Peters liest im Bürgerhaus Königs Wusterhausen

Katharina Peters liest aus ihrem Thriller „Toteneis“. Quelle: Milena Schlösser

Königs Wusterhausen. Der Kulturbund Dahme-Spreewald präsentiert im Rahmen der 32. Brandenburgischen Frauenwoche zusammen mit dem Verein Shia und der Stadtbuchhandlung Radwer eine Krimi-Lesung mit Katharina Peters. Diese findet am Freitag, dem 4. März, um 19 Uhr im Bürgerhaus „Hanns Eisler“, Eichenallee 12, in Königs Wusterhausen statt. Katharina Peters schloss ein Studium in Germanistik und Kunstgeschichte ab. Sie begeistert sich für japanische Kampfkunst und lebt mit ihren Hunden am Rande von Berlin. Seit Februar 2012 veröffentlicht sie als Autorin beim Aufbau Verlag. Der Beginn einer intensiven „mörderischen Karriere“.

Sie liest aus ihrem Thriller „Toteneis“ in dem einige Passagen um Königs Wusterhausen herum spielen. Hauptfigur ist Kriminalpsychologin Hannah Jakob. Ihr Spezialgebiet: Suche von vermissten Frauen und Kindern. Ihr besonderes Kennzeichen: Nie allein unterwegs, an ihrer Seite ist stets ihr Hund Kotti. Hannah Jakob wird eingeschaltet, wenn die Ermittlungen der örtlichen Polizei ins Stocken geraten oder ergebnislos geblieben sind. Im Krimi „Toteneis“ übernimmt sie einen Fall, der eigentlich keiner ist.

Der Eintritt zur Lesung ist frei, es gilt 3G. Eine Platzreservierung ist erforderlich unter info-lds@kulturbund.de.

Akkordeon-Konzert in der Alten Feuerwache

Roman Stolbov gibt am 5. März ein Solo-Akkordeonkonzert in der Alten Feuerwache Eichwalde Quelle: Promo

Eichwalde. Der junge, in der Ukraine geborene Roman Stolbov tritt am Sonnabend, dem 5. März, in der Alten Feuerwache Eichwalde auf. Dort gibt er zwei aufeinander folgende leicht verkürzte Solo-Akkordeon-Konzerte um 17 und 18.30 Uhr.

Roman Stolbov hat für sein Konzert Kompositionen alter Meister adaptiert und spielt auch Stücke, die extra für Akkordeon komponiert wurden. Es erklingen Werke von Scarlatti, Vivaldi, Mozart, Ushakov, Malygia, Vlasov und andere. Karten gibt es in der Eichwalder Buchhandlung Komma, Restkarten an der Abendkasse. Es gilt 2G.

Chansons und Comedy in Rangsdorf

Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter gastieren im Gedok-Haus in Rangsdorf. Quelle: L. Gocht

Rangsdorf. Musikcomedy und Chansons von Frau Sonntag und ihrem ständigen Begleiter sind am Samstag, dem 5. März, um 19 im Gedok-Haus Rangsdorf zu hören. „Lohnt sich eine Scheidung noch? Oder bleiben wir aus Trägheit doch lieber zusammen?“ Diese Fragen stellen sich Frau Sonntag und ihr ständiger Begleiter (am Piano) im verflixten 17. Jahr ihrer Gemeinsamkeit – und im Vorfeld des Frauentags am 8. März. In 90 Minuten wird auf der Bühne alles zur Beantwortung dieser Fragen getan, mit – wie sie sagen – Chansontherapie, Evergreenkampf und diversen Instrumentalorgien.

Karten gibt es unter www.kulturverein-rangsdorf.de oder im Tourismusbüro Rangsdorf, Tel. 033708/2 36 68. Restkarten gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr.

Konzert für den Frieden in Baruth

Maxim Shagaev (vorn) und Andrej Ur geben ein Konzert auf dem Walther-Rathenau-Platz in Baruth. Quelle: Promo Shagaev

Baruth. Ein besonderes Solidaritätskonzert ist am Sonntag, dem 6. März, um 17 Uhr auf dem Walther-Rathenau-Platz in Baruth geplant: Das ukrainisch-russische Duo Andrej Ur und Maxim Shagaev wird erwartet. Organisiert wird dieses Friedenskonzert von der Initiative „Partyzipation“ des Vereins Jazz und mehr. Gemeinsam mit ihren Zuhörern möchten die beiden Musiker am Sonntag auch ins Gespräch kommen, werden berichten wie es ihnen mit der aktuellen politischen Situation nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine derzeit geht.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es werden aber Spenden gesammelt für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen und die Aktion „Deutschland hilft“, zu der sich weitere Hilfsorganisationen zusammengeschlossen haben. Zudem werden Sachspenden entgegengenommen, die über die Johanniter direkt ins Krisengebiet gebracht werden. Benötigt werden Thermounterwäsche, Winterjacken, warme Socken, Schlafsäcke (für alles gilt: neu oder gewaschen), Konserven, Babynahrung, Windeln, Medikamente (insbesondere Schmerzmittel und Antibiotika), Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Ausstattung – auch gerade abgelaufene Erste-Hilfe-Kästen aus Pkw.

Wer zum Konzert ein Heißgetränk genießen möchte, sollte sich sein Trinkgefäß selbst von zuhause mitbringen.

Baby- und Kinderbasar im Klubhaus

Der Baby- und Kinderbasar im Ludwigsfelder Klubhaus findet am Samstag statt. Quelle: Niels Laag

Ludwigsfelde. Von 9 bis 14 Uhr öffnen sich am Samstag, dem 5. März, wieder die Türen des Klubhauses, um es in ein Kaufhaus für Baby- und Kindersachen zu verwandeln. Eltern können dort stöbern und sich mit Kleidung, Spielsachen oder Babyzubehör eindecken. Familien können gebrauchte, aber gut erhaltene Sachen dort für wenig Geld erwerben. Gleichzeitig wird es in der Lounge des Klubhauses eine Betreuungsmöglichkeit für die Kleinsten geben, damit die Eltern in Ruhe stöbern und einkaufen können. Ein Teil des Verkaufserlöses soll einem gemeinnützigen Zweck dienen – wie dem Aufstellen von Buddelkisten.

Liederabend in Zeuthen

Zeuthen. Die Kirchengemeinde Zeuthen veranstaltet am Samstag, dem 5. März, einem Liederabend, der um 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche beginnt. Zu Gast sein wird dann der Berliner Bariton Sebastian Bluth, der dem Publikum vor allem durch seine Auftritte mit dem Kantatenchor Zeuthen bekannt ist.

Sein kräftig warmer und elastischer Bariton, und die intelligente Gestaltung begeistern immer wieder das Publikum. Begleitet wird er von Kreiskantor Christian Finke-Tange am Klavier. Ausgesucht haben die beiden Musiker ein Programm zum Thema Liebe, Abschied und Hoffnung. Dazu erklingen Lieder von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Richard Strauß, Hugo Wolf und Wolfgang Fortner. Auch so beliebte Lieder wie „Feldeinsamkeit“ oder „O wüsst ich doch den Weg zurück“ werden zu hören sein. Die Kirchengemeinde Zeuthen freut sich auf zahlreiche Besucher, ein Testnachweis ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Veranstaltungen zum Weltgebetstag

Teltow-Fläming. Am Freitag, dem 4. März, solidarisieren sich Christen in der Region am Weltgebetstag in einer weltweiten Gebetsgemeinschaft. Kriegsgefahr und Klimawandel, Inflation und Corona-Pandemie: Mit Angst und Unsicherheit blicken viele Menschen in die Zukunft. Am ökumenischen Weltgebetstag setzen Christinnen aus England, Wales und Nordirland den oft düsteren Aussichten einen ermutigenden Gottesdienst mit dem Titel „Zukunftsplan: Hoffnung!“ entgegen. Die Frauen aus England, Wales und Nordirland haben gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder ausgewählt. In ihrem Gottesdienst erzählen sie von bewegender Geschichte, spektakulären Landschaften uns multiethnischen Metropolen.

Viele Kirchengemeinden im Kirchenkreis Zossen-Fläming feiern am 4. März und den darauffolgenden Tagen in rund 20 Veranstaltungen diesen Gottesdienst mit und solidarisieren sich auf diese Weise mit der Weltgebetstagsgemeinschaft.

Meist haben sich Gruppen aus evangelischen, katholischen sowie freikirchlichen Gemeinden zusammengefunden und die Veranstaltungen gemeinsam geplant. So gibt es zum Beispiel am 4. März um 18 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in den Räumen der Freien Gemeinde in der Luckenwalder Puschkinstraße. Ebenfalls um 18 Uhr beginnt der Gottesdienst im Evangelischen Gemeindezentrum Jüterbog, an dem die Konfirmandinnen und Konfirmanden mitwirken. Um 18.30 Uhr feiern katholische und evangelische Christen gemeinsam einen Gottesdienst in Freien Gemeinde in Zossen, mit Beteiligung des Gospelchores und um 19 Uhr in der Katholischen Kirche in Blankenfelde. Auch in Ludwigsfelde haben Frauen aus der katholischen und der evangelischen Gemeinde gemeinsam etwas für diesen Tag vorbereitet: einen Zoom-Gottesdienst und eine Präsenzveranstaltung im Gemeindehaus. Einen Überblick über alle Veranstaltungen erhalten Interessierte auf der Webseite des Evangelischen Kirchenkreises Zossen-Fläming unter www.kkzf.de.

Erzähltheater und Karneval

Luckenwalde. Mit dem Märchen „Der dicke fette Pfannkuchen“ präsentiert die Bibliothek im Bahnhof in Luckenwalde am Freitag, 4. März, um 16 Uhr ihr neues Kamishibai-Theater. Das aus Japan stammende Kamishibai ist ein Erzähltheater mit Bildkarten. Anmeldung erforderlich unter Tel. 03371/40 33 40.

Königs Wusterhausen. Die Karnevalsgesellschaft Königs Wusterhausen 1954 lädt zum Karneval-Open-Air auf dem Funkerberg am Samstag, dem 5. März, ein. Los geht es um 11 Uhr mit Gardemarsch und den Funkenmariechen. Große und kleine Karnevalsbegeisterte sind willkommen um zu tanzen und zu singen. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt.

