Es gibt eine interessante Prognose: Im Jahr 2022 werden in Europa rund 350 000 Fachkräfte für Informationssicherheit fehlen. An der Technischen Hochschule Wildau wird einiges dafür getan, das Berufsfeld allgemein, aber insbesondere auch bei jungen Mädchen bekannter zu machen. Margit Scholl, Professorin für Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik, hat dafür mit ihrem Team seit Herbst 2017 eng mit mehreren Schulen kooperiert, spielerische Lernszenarien entwickelt, um Problematiken und Themen der Informationssicherheit zu verdeutlichen. Außerdem wurden Interviews mit Frauen, die in dem Berufsfeld arbeiten, geführt. Das Projekt heißt „Gendersensible Studien- und Berufsorientierung für den Beruf Security-Spezialistin (Security)“. Offiziell endete das Projekt im Dezember vergangenen Jahres, doch das Team um Margit Scholl und die operative Projektleiterin Frauke Prott musste erst in den vergangenen Tagen ihre aufwendige Dokumentation vorlegen. „Die Ergebnisse finde ich ganz toll“, sagt die TH-Professorin stolz.

Sehr vielfältiges Berufsfeld

Die Lernszenarien seien aber eher „Mittel zum Zweck“ gewesen, betont sie auch. Damit ließen sich Türen öffnen, erstes Interesse wecken. Oberstes Ziel war eben, das Berufsfeld, die Vielfalt dieses Jobs bekannter zu machen. „Es gibt ja immer noch die Stereotypen“, so Scholl. In den Köpfen der Menschen sind Security-Spezialisten eben doch oft Männer, Nerds, die verborgen hinter ihren Bildschirmen am Computer rumfrickeln. Dass es umso viel mehr geht, Security-Spezialisten oder -Spezialistinnen zum Beispiel auch großes Kommunikationsgeschick benötigen und Sensibilität im Umgang mit anderen, ist vielen nicht so klar.

Insgesamt 29 Interviews mit Frauen, die das verblüffende Spektrum des Berufes zeigen, führten Margit Scholl, Frauke Prott und Josephine Gerlach. Daraus sind einige Videos entstanden, abrufbar unter https://security.wildau.biz.

Aber auch Plakate und vor allem ein Buch, das ebenfalls auf dieser Projektseite zu finden ist. Darunter sind eine Security-Spezialistin eines großen Autokonzerns, die Leiterin des Bereichs Corporate Governance in einem Gesundheitskonzern, eine Bereichsleiterin Sicherheitspolitik, Gründerinnen, Professorinnen, Studentinnen. „Wir wollen zeigen: Es gibt Frauen, die darin arbeiten!“, erläutert Margit Scholl, der Frauenanteil liege aber weltweit bei lediglich elf Prozent, sagt sie auch. Vor allem für Mädchen und junge Frauen ist das Buch „Jeder Tag sieht anders aus. Aus dem Leben von Informationssicherheits-Spezialistinnen“ gedacht, das in vielerlei Hinsicht inspirierend geworden ist.

Broschüren, Infomaterialien und Koffer mit Lernszenarien kostenlos verfügbar

Schulen können es nutzen, ebenso wie die ausführliche Projektdokumentation. Und die eigens entstandene Broschüre „ Informationssicherheit: Ein Berufsfeld mit Zukunft“, alles verfügbar auf der Projektseite. Vor allem können Schulen sich kostenlos Koffer mit Lernszenarien und vielen Informationsmaterialien ausleihen. Vier Stück gibt es insgesamt. Entweder die Koffer werden direkt vor Ort abgeholt oder sie können auch verschickt werden.

An der Hans-Bredow-Oberschule und dem Friedrich-Schiller-Gymnasium in Königs Wusterhausen ist das Projekt längst bekannt, denn beide gehörten ebenso wie die Hans-Grade-Schule aus Berlin-Johannisthal und das Humboldt-Gymnasium in Berlin-Tegel zu den Projektschulen. Gearbeitet wurde mit Neuntklässlern, auch mit den Jungen, aber eben schwerpunktmäßig mit den Mädchen. Diese hatten auch die Möglichkeit, eine ECDL-Prüfung, den international anerkannten, so genannten Computer-Führerschein, zu absolvieren.

Tatsächlich war Teil der Untersuchungen, herauszufinden, ob Mädchen einander stärker motivieren, selbst größeres offensichtliches Interesse entwickeln können, wenn sie in reinen Mädchen-Gruppen oder in Gruppen mit höherem Mädchen-Anteil geschult werden. Mit den Lernszenarien, unter anderem zu Themen wie „Apps und ihre Risiken“, Phishing oder Passwort-Hacking wurden zunächst die Teilnehmenden stärker sensibilisiert für Informationssicherheit. In einem zweiten Teil des Projektes lernten die Schülerinnen unter anderem Rollenvorbilder kennen und geeignete Ausbildungen und Studiengänge.

Weitere Schulprojekte laufen

Margit Scholl und ihr Team haben noch weitere Projekte, um generell Jugendliche für mehr Informationssicherheit zu interessieren, etwa „SecAware4School – Informationssicherheitsbewusstsein für den Schulalltag“. Sie selbst arbeitet derzeit außerdem an einem Buch, um Bedeutung und Aufgabenspektren von Informationssicherheitsbeauftragten zu erläutern. Seit Jahren schon bilden sie Mitarbeiter von Unternehmen oder auch Verwaltungen dafür weiter. Für diese intensiven Kurse gebe es eine kontinuierlichen Nachfrage, sagt Scholl.

