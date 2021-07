Wildau

Die Metropolregion mit dem Landkreis Dahme-Spreewald muss sich für die Zukunft auf Extremwetter wie Überschwemmungen durch Starkregenfälle einstellen – und sich präventiv für den Ernstfall rüsten. Das sagt der Logistikprofessor und Experte für zivile Sicherheitsforschung an der Technischen Hochschule Wildau, Frank Gillert.

„Auch in unserer Region kann es zu Starkregenfällen mit intensiven Niederschlägen in großen Mengen in kurzer Zeit kommen, die zu Überschwemmungen, Sturzfluten, Rückstau in der Kanalisation sowie zu Bodenerosionen führen können“, sagt Gillert. Dass mit dem voranschreitenden Klimawandel extreme Wetter-Ereignisse zunehmen, sei ein weltweit zu beobachtendes Phänomen.

Krisenkultur und Sensibilität für Notfälle fehlt

„Deshalb müssen wir für den Ernstfall gewappnet sein, eine Krisenkultur mit funktionierenden Handlungsabläufen für die Akteure der öffentlichen Sicherheit etablieren sowie insgesamt in der Bevölkerung eine höhere Sensibilität für Notfall-Lagen schaffen“, fordert der Wissenschaftler. Dies gelte auch für andere Herausforderungen für die öffentliche Sicherheit, wie Cyberattacken oder Pandemielagen. „Die Corona-Pandemie sollte allen deutlich gemacht haben, wie entscheidend ein gutes Krisenmanagement unter Einbeziehung von Informations- und Prognosekonzepten ist.“

Professor Gillert ist Mitglied im Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit (ZOES), das von Mitgliedern des Bundestags 2007 fraktionsübergreifend ins Leben gerufen worden ist, und sich mit Fragen rund um Zivilschutz befasst. Zudem war der Wissenschaftler Teil des Forschungsteams im vom Bundesministerium für Forschung und Bildung mit 1,9 Millionen Euro geförderten Verbundprojekts „Resilienz von Einsatzkräften bei eigener Betroffenheit in Krisenlagen“ (REBEKA).

Überflutungen durch Starkregen: Auch die Menschen in Dahme-Spreewald müssen sich auf derartige Wetterextreme in der Zukunft einstellen. Quelle: Armin Weigel

Auf Basis der beiden Krisenszenarien „Hochwasser“ und „Pandemie“ wurde dabei erforscht, wie die Resilienz von Einsatzkräfte der Organisationen im Zivil- und Katastrophenschutz – sprich deren Widerstands- und Anpassungsfähigkeit im Krisenfall – untersucht und gestärkt werden kann. Neben der TH Wildau war etwa auch die Freie Universität Berlin, die Johanniter Unfallhilfe und die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk an dem Vorhaben beteiligt.

Bevölkerungsschutz braucht Freiwillige

Gillert mahnt an, das System des Bevölkerungsschutzes mit offenen Augen zu hinterfragen. Die Einsatzkräfte leisteten hervorragende Arbeit, aber: „Wenn wir die jüngste Hochwasserlage in den betroffenen Gebieten im Westen Deutschlands betrachten, sehen wir, dass sich Bevölkerungsschutz neben den ausgebildeten Rettungskräften auf einen hohen Anteil ehrenamtlicher Einsatzkräfte in den Organisationen stützt“, erläutert Gillert. Dieses hohe gesellschaftliche Engagement würde nicht nur zu wenig honoriert, sondern es bröckele gleichzeitig, denn immer weniger Freiwillige treten etwa den Feuerwehren bei.

Rettungskräfte können selbst Opfer werden

Die Bewältigung einer Krise hänge davon ab, wie leistungsfähig die Organisationen im Krisenfall tatsächlich sind. Wenn aber die Infrastrukturen der Organisationen selbst von der Krise betroffen sind, etwa die Feuerwache unter Wasser steht und keinen Strom hat oder die Familien der Einsatzkräfte selbst in unterspülten Häusern um ihr Leben kämpfen, dann kann die Hilfsarbeit ins Stocken geraten. Wie dies möglichst verhindert werden kann, war die Forschungsfrage des Projekts.

Zentrale Ergebnisse zur Verbesserung der Arbeit der Einsatzkräfte im Ernstfall lauten: Durchführung von Stresstests zur Prozesserhebung und Resilienzbewertung innerhalb der Organisationen, Auswahl von Tätigkeiten für spontanhelfende Bürger mit Hilfe eines Tätigkeitenkatalogs und die Einbindung des Themas Widerstands- und Anpassungsfähigkeit in organisationsübergreifenden Aus- und Fortbildungen.

Rettungskräfte können selbst von Krisenlagen betroffen sein. Quelle: Robert Chlupka

„Mit unseren Verbundpartnern haben wir durchgespielt, was in einer Hochwasserlage in der Region zu tun ist“, sagt Gillert. Dabei haben sich verschiedene Defizitfelder gezeigt, die sich auch auf die Einbindung der Bevölkerung beziehen – denn unterstützende Bürger werden von den Forschern als wichtiger Baustein für den Hilfseinsatz gesehen.

Bürger in Katastrophen-Management einbinden

Damit die Menschen ohne Einsatzerfahrung in Notfällen sinnvoll eingebunden werden können, brauch es neben der Steuerung von Seiten der Rettungskräfte auch eine breitere Sensibilisierung für Krisenlagen in der Bevölkerung. „Die Notfall-Lagen und Wetterkatastrophen passieren eben nicht nur weit weg, sondern können auch hier bei uns eintreten“, sagt Gillert.

Dafür Verständnis zu schaffen, sei auch auf Aufgabe von Politik und Bildungseinrichtungen. In der aktuellen Situation mit Pandemie und Hochwasser sieht der Experte eine Chance. „Jetzt ist die Zeit dafür da, das Verständnis dafür zu stärken, wie wichtig die Vorbereitung auf den Fall des Falles ist.“

Von Jérôme Lombard