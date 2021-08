Wildau

Nahezu 2000 Bewerbungen sind eingegangen für den Bachelor-Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“ (ÖVBB), mit dem an der Technischen Hochschule Wildau für die Landes- und Kommunalverwaltungen ausgebildet wird. Am 1. September beginnt für die diesmal 103 Frauen und Männer das Dienstverhältnis, denn wer sich für diesen besonderen Studiengang entscheidet, wird mit Beginn des Studiums in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen. Daran gekoppelt sind auch die Anwärterbezüge, bei der Landesverwaltung derzeit knapp 1400 Euro brutto im Monat.

2016 wurde der erste Studiengang an der TH etabliert

Sehr hoch sind überdies die Chancen, nach erfolgreich absolviertem Studium direkt übernommen zu werden. „Es ist grundsätzlich attraktiv, schon einen Arbeitgeber zu haben“, nennt Katharina Branske deshalb einen der Gründe für die von Jahr zu Jahr steigenden Bewerberzahlen. Sie ist die zuständige Studiengangskoordinatorin an der TH Wildau und war auch schon dabei, als „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“ an der Hochschule aufgebaut wurde.

Die Entscheidung, dass der Studiengang an der TH Wildau gelehrt werden soll, fiel Anfang 2015. Dass ein solch interner Studiengang des Landes und der Kommunen an einer externen Hochschule integriert wird, ist in Deutschland nach wie vor ungewöhnlich; in Hamburg gibt es diese Variante noch. In den 1990er existierte in Bernau eine Fachhochschule für die öffentliche Verwaltung, diese wurde jedoch 1999 geschlossen, obwohl es weiterhin Bedarf für ein solches internes Angebot gab. Denn die Verwaltungen sind so direkt an der Ausbildung künftiger hochqualifizierter Mitarbeiter beteiligt. Damals wurde versucht, das mit dem Studiengang „Verwaltung und Recht“ an der TH Wildau abzufedern. Dies war jedoch kein internes Angebot, sondern ein regulärer Studiengang.

Vorlesungen beginnen im September

Die insgesamt sieben Semester des Wildauer Studiengangs ÖVBB sind als duales Studium aufgebaut. Diejenigen, die in diesem Jahr neu starten, werden voraussichtlich erstmals am 17. September vor Ort an der Hochschule sein. Dieser Termin soll der Tag der feierlichen Immatrikulation sein. Ob und in welcher Form diese jedoch für die neuen Studierenden aller Fächer machbar ist, ist noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall starten am 20. September die Vorlesungen für die künftigen Verwaltungsfachleute. Und dann gilt Anwesenheitspflicht, denn schließlich befinden sie sich ja auch als Studenten in einem Arbeitsverhältnis.

Bevor es mit dem Campusalltag in Wildau losgeht, haben alle einige Tage Gelegenheit gehabt, ihre eigentlichen Einsatzorte und dortige Kollegen kennenzulernen. Insgesamt fünf Semester verbringen sie direkt an der TH, die anderen beiden in den jeweiligen Verwaltungen. Viele versuchen, für die Zeit in Wildau einen Wohnheimplatz zu bekommen. Manche, weiß Katharina Branske, kommen aber teilweise sogar jeden Tag aus Schwedt nach Wildau.

EU-Bürger dürfen sich bewerben

So einige, berichtet Branske, entscheiden sich für diese Laufbahn, weil sie ihnen heimatnah berufliche Perspektiven öffne. Der Zugang ist prinzipiell offen für Interessierte aus der gesamten Europäischen Union. Dennoch ist der Zuspruch insbesondere aus dem Land Brandenburg besonders hoch, bestätigt Katharina Branske.

Beim Ministerium des Innern und für Kommunales läuft die Bewerbungsphase für das kommende Jahr bereits – und noch bis Ende Oktober. Wer nicht älter als 40 ist und Abitur hat, kann sich dort als Regierungsinspektoranwärter bewerben. „Wir haben ein sehr breites Spektrum“, so die Studiengangskoordinatorin. Manchmal müssen noch die Eltern eines Studienanfängers mitkommen und Unterschriften leisten, weil dieser noch nicht volljährig ist. Auch einen promovierten Historiker gab es bereits.

Verwaltungsinformatik gibt es seit 2018

Wer dieses Studium nicht über das Ministerium, sondern über die Verwaltung einer brandenburgischen Kommune aufnehmen möchte, muss sich direkt dort bewerben. Die Fristen, so Katharina Branske, können dabei jedoch variieren. Derzeit haben 24 verschiedene Behörden Studierende an der TH, fast alle Landkreise Brandenburgs sind mittlerweile vertreten. Die Zahl kann sich jedoch von Jahr zu Jahr ändern, je nach Bedarf in den einzelnen Verwaltungen.

Inhaltlicher Fokus auf Brandenburg

Seit 2018 gibt es sogar noch einen zweiten internen Studiengang an der Technischen Hochschule Wildau: Verwaltungsinformatik. Auf die 33 Plätze gab es für das erste Jahr 140 Bewerbungen. „IT ist auch spezieller“, so Katharina Branske. Für den nun startenden Jahrgang meldten sich bereits mehr als 200 Interessierte. Im Februar kommenden Jahres werden an der TH erstmals Verwaltungsinformatiker ihr Studium abschließen können, dann ist der erste Jahrgang durch. Die grundsätzliche Struktur – sieben Semester als duales Studium – ist wie bei ÖVBB. Rund 70 Prozent des Verwaltungsinformatik-Studiums sind naturwissenschaftlich-technisch ausgelegt, das erfordert also entsprechende Qualifikationen.

Die Inhalte beider Studiengänge sind mit stärkerem Fokus auf Brandenburg angelegt, „wir haben viele Praktiker aus der Verwaltung“, sagt Katharina Branske über die Dozenten. Für „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“ gibt es insgesamt zehn Professorinnen- und Professorenstellen, von denen drei noch in Berufung sind. Bei Verwaltungsinformatik sind drei Stellen vorgesehen, eine ist bislang ordentlich besetzt. Vier wissenschaftliche Mitarbeiter, die auch in die Lehre involviert sind, gibt es überdies in beiden Studiengängen.

Von Karen Grunow