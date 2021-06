Kolberg/Wernsdorf

Eine Frau jagt Verbrecher im deutschen Fernsehen. Das war bis zum 27. Juni 1971 in Ost und West tabu. Vor 50 Jahren startete die Kult-Krimireihe „Polizeiruf 110“ mit der Episode „Der Fall Lisa Murnau“. Millionen Zuschauer sahen die Kolberger Schauspielerin Sigrid Göhler-Reusse in der weiblichen Hauptrolle als Leutnant Vera Arndt. Wernsdorf war ein Drehort des Pilotfilmes.

Die Schauspielerin Sigrid Göhler-Reusse bei einem Pressetermin im Jahr 2001. Quelle: Isabel Stolte/ddp

„Ein Casting gab es nicht“, erinnert sich die Hauptdarstellerin. Sigrid Göhler (so hieß die Akteurin bis zu ihrer Heirat mit dem Schauspieler Peter Reusse) und Peter Borgelt als Oberleutnant Peter Fuchs seien als Ermittler-Team gesetzt gewesen, sagt Eberhard Görner. Der Bad Freienwalder begründete die Krimiserie mit, prägte sie viele Jahre als Autor und Dramaturg.

Knisternde TV-Spannung war wie so vieles in der DDR Mangelware. Zudem brachte die ARD mit dem seit November 1970 ausgestrahlten „Tatort“ das DDR-Fernsehen in Zugzwang. Mit realistischen Milieustudien statt tristen Studioaufnahmen wollten die „Polizeiruf 110“-Macher Paroli bieten.

Gedreht wurde vom 12. April bis zum 30. Mai 1971. Regie führte Helmut Krätzig. Erzählt wird die Geschichte der Postangestellten Lisa Murnau. Während ihres Nachtdienstes wird sie niedergeschlagen, kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Täter raubt 70.000 Mark aus dem Tresor.

Auch der Bäcker Paul Retzlaff gerät ins Visier der Ermittler. Oberleutnant Peter Fuchs und Leutnant Vera Arndt befragen ihn in der Backstube. Zu den Verdächtigen zählt ein Trickbetrüger, der vor der Polizei flieht. Vera Arndt verfolgt ihn – mit einer Handtasche. „In der Handtasche war keine Pistole, sondern der Text für meine Rolle“, so Sigrid Göhler-Reusse. „Anfangs wurde bei den gedrehten Filmen Wert darauf gelegt, möglichst keine Waffen zu zeigen“, sagt Eberhard Görner. „Später wurde das lockerer gehandhabt.“

Auf der Film-Post meldet sich telefonisch ein gewisser Rudi. Er will sich mit Lisa Murnau verabreden. Vera Arndt gibt sich als Lisas beste Freundin aus, trifft sich an einer Schleuse mit Rudi. Der entpuppt sich als Lisas Ex-Mann Rudolf Murnau und der gesuchte Posträuber. Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd über ein mit abgefahrenen Lkw-Reifen übersätes Werksgelände klicken die Handschellen.

Backstube. Schleuse. Reifenwerk. Diese Drehorte hat Udo Große in „Der Fall Lisa Murnau“ erkannt. Er wohnt an der Schleuse in Wernsdorf. Hier treffen sich Vera Arndt und Rudi im Film. Unweit angelt ein Mann an dem Wehr, wo das Wasser in die Schleuse strömt. „Die Szene ist nicht realistisch“, sagt Große. „Hier konnte nicht jeder einfach herein spazieren und sich mit irgendwem treffen.“

Filmreifer Drehort: die Schleuse Wernsdorf. Quelle: Frank Pechhold

Das wisse er genau, weil sein Vater Gerhard Große 15 Jahre Schleusenwärter war. Alle Schleusenwärter hätten peinlichst darauf geachtet, dass kein Unbefugter ihren Dienstbereich betritt. „Auch Angeln war nicht erlaubt“, so Große. Als sein Vater doch angelte, bekam er eine Abmahnung.

„Die Szene in der Backstube spielt in der ehemaligen Wernsdorfer Bäckerei Baumgart, später Wroblweski. Dort hat meine Frau Marion Anfang der 1980er Jahre gearbeitet“, sagt Große. Schon seit vielen Jahren ist der Backofen in dem Gebäude an der Dorfstraße aus.

Drehort für die Reifenstapel-Fluchtszene „war das ehemalige Pneumant-Reifenwerk in Berlin-Schmöckwitz“. Dort erlernte Udo Große den Beruf eines Facharbeiters für Elastverarbeitung. Lehrbeginn war 1973, zwei Jahre nach der „Polizeiruf 110“-Premiere.

Szene aus „Der Fall Lisa Murnau“. Leutnant Vera Arndt (Sigrid Göhler) und Oberleutnant Peter Fuchs (Peter Borgelt, r.) verhören Harry Wolter (Ingolf Gorges). Quelle: DRA/Bernd Nickel

„Für Sigrid Göhler bedeutete die Rolle der Kriminalistin Vera Arndt den künstlerischen Durchbruch“, schreibt Peter Hoff in seinem Standardwerk „Polizeiruf 110. Filme, Fälle, Fakten“. Die junge Schauspielerin habe das Männermonopol im Genre der deutschen Kriminalreihe gebrochen. Erst 1978 spielte Nicole Heesters im „Tatort“ die Kriminaloberkommissarin Buchmüller. „Genossin Arndt (saß) schon in der ersten ‚Polizeiruf‘-Folge gleichberechtigt neben dem Genossen Fuchs im Dienst-Wartburg der Volkspolizei“, so Hoff.

Diebe, Räuber, Betrüger, Totschläger, Vergewaltiger und Mörder wurden ermittelt, gefasst, bestraft. „Sigrid Göhler traf im Polizeiruf zwei, drei Mal auf ihren Mann Peter Reusse. Der musste sich dann ausgerechnet als ‚Heiratsschwindler‘ von der eigenen Frau verhaften lassen“, berichtet Wolfgang Maria Webers in seinem Buch „50 Jahre Deutsches Fernsehen“.

Nach 47 Fällen endete die Film-Polizeilaufbahn von Vera Arndt. Am 17. April 1983 klärte sie in der 84. Folge mit dem Titel „Es ist nicht immer Sonnenschein“ eine Vergewaltigung auf. Auf eigenen Wunsch kehrte Sigrid Göhler-Reusse dem „Polizeiruf 110“ den Rücken. Vergeblich habe sie versucht, der Rolle mehr Leben einzuhauchen, blickt sie zurück. Mehrere Gespräche mit Autoren, Dramaturgen und Regisseuren verliefen im Sande. „Mir wurde nur ein minimaler künstlerischer Freiraum bei der Gestaltung der Vera Arndt gegeben.“ Deshalb sei sie ausgestiegen. Diese Entscheidung habe sie nie bereut.

„Polizeiruf 110“ sei die erfolgreichste Sendung im DDR-Fernsehen gewesen, so Eberhard Görner. Die Zuschauerbeteiligung lag im Durchschnitt bei 50 Prozent. Alle Akteure bekamen viel Fan-Post. „Die Badewanne war immer voll!“, scherzt Sigrid Göhler-Reusse.

Auch 50 Jahre nach der Aufklärung des Lisa-Murnau-Falles erhält die 78-jährige Hauptdarstellerin Autogrammwunsch-Post von Krimi-Kennern. Das „Polizeiruf 110“-Jubiläum spielt bei Peter Reusse und ihr bestenfalls eine Nebenrolle. „Am 27. Juni haben unsere Zwillinge Bettina und Sebastian Geburtstag“, sagt Sigrid Göhler-Reusse. „Das ist wichtiger.“

