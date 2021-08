Tag der Offenen Gärten in Prieros: Kultur trifft Natur

Prieros

Traditionell organisieren der Kulturbund Dahme-Spreewald und die Volkshochschule die Auftaktveranstaltung zu den Tagen der Offenen Gärten in der Region. Mussten sie im letzten Jahr ausfallen, hieß es nun wieder am Freitagabend im Biogarten in Prieros „Kultur trifft Natur“. „Wir freuen uns, Ihnen jetzt wieder ein kulturelles Highlight bieten zu können“, so Christiana Lücke vom Kulturbund. Die Besucher konnten gespannt sein auf Gartenlandschaften, Glaslandschaften, Stofflandschaften und Klanglandschaften.

„In diesem Jahr jähren sich die Tage der Offenen Gärten in Kooperation von Naturpark Dahme-Heideseen und der Volkshochschule Dahme-Spreewald zum 19. Mal“, begrüßte Vizelandrätin Susanne Rieckhof die Besucher. Wo wenn nicht hier könne man sich Ratschläge zum Thema Bio und Garten holen? Sie ermutigte die Besucher, sich auch Ratschläge in diesem oder jenem Garten holen.

Tipps, Führungen und Glasperlen selber machen im Biogarten Prieros

Nicht wenige Besucher folgten Franz Heitzendorfer dem gärtnerischer Leiter des Biogartens bei seiner Führung, um die „Gartenlandschaften“ zu erkunden. Da gab es Tipps unter anderem zur Kompostierung oder man konnte erfahren, wozu „No-Dig Gardening“ – Gärtnern ohne Umzugraben – gut ist.

Für die Glaslandschaften war Hilke Häusler von der Perlenbutze in Ragow zuständig. Man konnte ihr nicht nur über die Schulter schauen beim Herstellen von Glasperlen, sondern es auch gleich einmal selbst probieren. Das ließ sich Thomke Roolfs aus Senzig nicht entgehen. „Das tolle Programm hat uns angesprochen und so haben wir die Möglichkeit genutzt, den Biogarten kennenzulernen“, sagt sie.

Hilke Häusler von der Perlenbutze beim Herstellen einer Glasperle. Quelle: Gerlinde Irmscher

Bei den „Stofflandschaften“ flatterten bunte Seidentücher von Dagmar Scholz-Ketterer auf einer Leine. Seidenmalerei ist ihr Hobby und sie gab gerne Auskunft über ihre Maltechniken.

Dagmar Scholz-Ketterer und ihre Seidentücher. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die Potsdamer Bluesband „Confessin´the Blues“ hatte den Part der „Klanglandschaften“ übernommen. Mit Thomas Rottenbücher mit Gesang und Gitarre, Matthias Opitz an Klavier und Tenorgitarre und Dirk Rolle, bekannt als „Blues-Rolle“, der seiner Blues Harp, also der Mundharmonika, gekonnt die Töne entlockte, kamen die Bluesfreunde voll auf ihre Kosten. Mit Songs wie „Watermelonen time in Georgia“ oder „Route 66“ bewiesen die Musiker ihre Klasse aber auch Eigenkompositionen von Thomas Rottenbücher, unter anderem der „Telephone Blues“, wurden mit reichlich Applaus belohnt. Am Ende kam das Trio nicht ohne Zugabe von der Bühne und zu der Zugabe gab es dann noch den Rausschmeißer: Knockin´on Heaven´s Door von Bob Dylan.

„Es ist immer ein schönes Erlebnis hier, wenn Kunst Natur trifft. Das passt einfach. Man kann sich im Garten umschauen und hat dann auch gleich noch einen musikalischen Höhepunkt“, freut sich Gerd Großmann aus Königs Wusterhausen.

Von Gerlinde Irmscher