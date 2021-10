Tag der offenen Tür bei Tesla in Grünheide: Alles giga

Grünheide

Als sich der Tag schon fast dem Ende zuneigt, soll seine Show erst beginnen: Elon Musk, Tesla-Chef, Visionär, der Mann, den sie hier in Grünheide alle nur beim Vornamen nennen, betritt die Bühne. Man weiß von Musk, dass er vernarrt ist in Technik. Er nutzt Technik, um Technik zu revolutionieren. Mit seinen Elektroautos hat er eine Zeitenwende eingeleitet. Jetzt lässt ihn die Technik allerdings im Stich.

Eigentlich will er eine kurze Rede auf Deutsch halten, seine Vision von sauberer Mobilität erklären, ein paar Worte zum Model Y sagen, den Standort loben. Aber sein Bildschirm zeigt nur englischen Text, der auch nicht zum Imagefilm passt, der für alle sichtbar hinter ihm abläuft. Also steht Musk mit dem Rücken zum Publikum, starrt auf eine Leinwand und liest unbeholfen ein paar Fetzen Technik-Deutsch ab, die keinen Sinn ergeben. Für einen kurzen Moment wirkt er nicht wie einer der reichsten und mächtigsten Männer der Welt, sondern eher wie ein überforderter Schüler, der bei der mündlichen Abiprüfung die falschen Fragen gestellt bekommt.

Warten auf Elon: Tausende Besucher beim Tag der offenen Tür in der Tesla-Giga-Factory. Quelle: Oliver Fischer

Aber dann wechselt er zu Englisch, und der Bann ist gebrochen. Er liebe Deutschland, sagt er. Es sei unfassbar, was in Grünheide möglich gemacht wurde. Man werde mit Tesla Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen. Das Publikum jubelt.

Tesla lässt erstmals die Öffentlichkeit in eine Fabrik

Der Auftritt ist der Höhepunkt einer gigantischen Charme-Offensive, die der Autobauer Tesla an diesem Tag in Grünheide abfeuert. Noch nie sei man so offen gewesen, heißt es bei Tesla. Noch nirgends habe man so viele Menschen aus der unmittelbaren Umgebung in eine Giga-Factory eingeladen. Nicht in Shanghai, wo bislang das Model Y für den europäischen Markt produziert wird. Nicht in Storey County, nicht in Buffalo.

In Grünheide soll an diesem Tag etwas besonders passieren, praktisch das Gegenteil von allem, was man bisher dort erlebt hat. Bislang durfte kaum jemand in die Nähe der Baustelle, Fotos jenseits der Bauzäune waren streng verboten. Wer eine Anfrage stellte, wurde abgewiesen.

Am Sonnabend um 10 Uhr morgens aber öffnete Tesla seine fast fertige Fabrikhalle für alle und jeden – zumindest für jeden, der eine Eintrittskarte ergattern konnte. 9000 Besucher hatte der Landkreis Oder-Spree per Ausnahmegenehmigung zeitgleich für das Gelände zugelassen. Wie viele Karten Tesla insgesamt vergeben hat, blieb unklar. Viele, die rein wollten, sind aber leer ausgegangen. Es sollen sich mehrere 100.000 Menschen aus Berlin und Brandenburg für die Werksführung interessiert haben.

Viele Fans, einige sogar aus dem Ausland

Und so strömten sie dann auch aus Grünheide, aus Berlin, aus ganz Deutschland und dem Ausland aufs Gelände. Manche hatten Tesla-Fan-Utensilien mitgebracht. Rote Mützen, T-Shirts, Jacken. Tesla ist ein Hype – aber eben auch ein Erlebnis.

Besucher in der Produktionshalle. Quelle: Oliver Fischer

In Grünheide hat der Autobauer innerhalb von nur 20 Monaten ungeachtet aller Bürokratie, aller Einwände und aller Bremsen, die es in Deutschland für Großprojekte gibt, eine Autofabrik in einen brandenburgischen Kiefernwald gestellt, die weltweit ihresgleichen sucht. Eigentlich hatte man sogar schon im Juli mit der Produktion beginnen wollen, das war dann doch zu ehrgeizig. Aber angepeilt ist, dass noch in diesem Jahr die Bänder anlaufen. „An uns liegt es nicht, wir sind bereit“, sagt eine Tesla-Mitarbeiterin.

Großteil der Produktionslinie schon aufgebaut

Davon zeugt auch ein Gang durch die Produktionshalle. Ein Großteil der Anlagen ist schon aufgebaut, Roboterarme drehen sich, wo man nur hinsieht. Sie greifen Teile, teilweise auch ganze Autos, bewegen sie in erratischen Rhythmen von links nach rechts. In den vergangenen Wochen geschah dies vor allem aus Testzwecken, jetzt auch, um den Besuchern einen Eindruck davon zu vermitteln, was hinter der mächtigen Betonfassade später tatsächlich passieren wird.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber Tesla wäre nicht Tesla, wenn das Unternehmen einfach nur seine Tore für einen Blick geöffnet hatte. Die Firma hat einen ganzen Jahrmarkt vor die Produktionshalle gestellt. Schon als morgens die ersten Besucher aus den Shuttlebussen strömen, dreht sich dort ein Riesenrad. Kinder fahren in Mini-Teslas um die Wette. Roboter aus Luftballons laufen übers Gelände. Es gib Essen an jeder Ecke und Musik sowieso, erst vom Band, später live.

Knapp 1000 Produktionsroboter sind im Einsatz

Unterstützt worden war der Autobauer bei der Organisation von einer Agentur, die normalerweise große Technopartys veranstaltet. Musk hört gerne Techno, wie er auf der Bühne erzählt. Und Techno und Tesla gehen im Selbstverständnis des Unternehmens gut zusammen.

Nahezu die gesamte Produktion ist vollautomatisiert. Quelle: Oliver Fischer

Im Grunde lässt sich auch die Giga-Factory eine einzige Techno-Orgie begreifen. Die 2,5 Kilometer lange Produktionsstrecke ist fast durchweg in kaltes Neonlicht getaucht. Überall surren die insgesamt knapp 1000 Produktionsroboter in hochfrequenten Tönen. Presshämmer wemsen rhythmisch Formen in Karosseriebleche. Die Aufbauten der Agentur für die Besucher tun am Sonnabend ihr Übriges. Weil die Laufbänder noch nicht laufen, hat man halbfertige Autos, skelettierte Sitze und Spritzgussteile aufgebaut, die einzelne Produktionsstadien demonstrieren. Sie wirken wie Installationen.

Modernste Lackiererei der Welt

Verschiedene Produktionslinien sind blau und rot angestrahlt, aus Lautsprechern wummern Bässe, ein großer Wasserkanister soll zeigen, wie vergleichsweise wenig die 0,6 Kubikmeter Wasser sind, die beim Lackieren eines Fahrzeugs benötigt werden. Dazu flimmern grobkörnige Schwarz-Weiß-Videos auf Leinwänden. Man sieht, wie Karosserien in ein Farbbad getaucht werden: in der „modernsten Lackiererei der Welt“, wie es auf einer Schautafel heißt. Auf anderen Bildschirmen sieht man Zeitrafferaufnahmen der Fahrzeugmontage, alles ist automatisiert, alles steril. Trotz Technologie sollen bald 12.000 Menschen in Grünheide arbeiten. Später wohl noch viel mehr.

Der Lack wird bei Tesla in bis zu 13 Schichten aufgetragen. Quelle: Oliver Fischer

Tesla in Grünheide, das macht das Unternehmen am Sonnabend deutlich, ist eine neue Dimension von Autobau. Man spricht bei Tesla von der modernsten Produktionsanlage der Welt, die größte E-Autofabrik in Europa ist es sowieso, in der vom Aluminiumblock bis zum fertigen Auto fast alles auch noch selbst hergestellt wird. Irgendwann sogar die neuen Batterien vom Typ 4680.

Bis zu 500.000 Model Y sollen pro Jahr produziert werden

Im Presswerk etwa, wo die Karosserieteile gestanzt werden, arbeitet man mit auswechselbaren Stempeln. In kurzer Zeit können so alle erdenklichen Teile in derselben Maschine gestanzt werden. Lackiert wird das Auto in bis zu 13 Farbschichten, deutlich mehr als bei anderen Autos, was Effekte zulässt, die es bisher noch nicht gab. Alle 45 Sekunden soll letztlich eine Karosserie fertig werden, bis zu 500.000 Stück des Tesla Model Y sollen irgendwann einmal pro Jahr in Grünheide vom Band laufen.

Wer will, kann sich an diesem Tag in einer kleinen Testfahrt auch demonstrieren lassen, wie viel Energie ein Model Y auf die Straße bringt. Von 0 auf 100 beschleunigt er in etwas mehr als 4 Sekunden. Viele, die es testen, sagen, es fühle sich an wie ein startendes Flugzeug.

„Model Y ist ein schönes Auto“, sagte Elon Musk auf der Bühne lapidar. Es sei aber unglaublich kompliziert, es zu bauen. Die Produktion in Grünheide auf Volllast zu fahren, werde etwas länger dauern als der Bau der Fabrik. Seine Fans jubeln trotzdem. Als Musk von der Bühne geht, wird die Musik aufgedreht. Es gibt Techno.

Von Oliver Fischer