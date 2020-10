Dahmeland-Fläming

Vielerorts hätten eigentlich Anfang Mai wieder wie seit vielen Jahren schon zahlreiche Künstler und Kunsthandwerker ihre Ateliers und Werkstätten für neugierige Kunstinteressierte geöffnet. Da auch dieser sehr populäre Termin wegen Corona abgesagt werden musste, soll es nun am kommenden Wochenende ein Ersatzprogramm geben. Nicht alle, die sich in der Dahmeland-Fläming-Region ursprünglich – noch lange vor Corona – für die Tage des offenen Ateliers gemeldet hatten, können die Ersatztermine am 24. und 25. Oktober wahrnehmen. Bei einigen würde es schlicht zu eng werden. Die nun gemeldeten Teilnehmer haben sich überlegt, wie die Hygiene- und Abstandsregeln bei ihnen vor Ort umgesetzt werden können. Sollte in einem der Ateliers der Andrang mal zu groß sein, bitten die Künstler deshalb um Verständnis, wenn sie den Zugang dann vielleicht etwas einschränken und regeln müssen. Grundsätzlich gilt: Am besten kurz vorher noch einmal direkt informieren, ob es irgendwelche Änderungen gibt. „In der Hoffnung, dass genug Kunstinteressierte den Weg zu uns finden werden, freuen wir uns trotz aller Schwierigkeiten auf diese Tage“, sagt Hendrikje Zuschneid-Bertram, die in Kolberg zusammen mit Beate Paulini einige Arbeiten präsentieren wird.

Atelierhaus „Das Tribunal“ in Jüterbog: Gleich fünf Künstler sind hier präsent. Quelle: Ludger Paffrath

Zu den spannendsten Orten gehört das Atelierhaus „Das Tribunal“, das in den vergangenen Jahren im ehemaligen Amtsgericht in Jüterbog entstanden ist. Denn gleich fünf Künstler werden nicht nur ihre Ateliers dort am Wochenende öffnen, sondern organisieren eine gemeinsame Ausstellung, und es gibt verschiedene Angebote wie Einblicke ins Fotolabor bei Oliver S. Scholten oder eine Musikperformance von Grischa Lichtenberger. Ein ebenfalls sehr praktisches Ziel ist das Atelierhaus P2 in Luckenwalde, weil auch dort gleich mehrere Künstler sich präsentieren werden. Ansonsten lohnt es natürlich immer, sich eigene Routen zusammenzustellen und die Ausflüge zu den Künstlern als kleine Landpartie zu sehen. Die direkten Einblicke in die Werkstätten der Künstler, die Gespräche, die sich ergeben können, das Wahrnehmen des Drumherums, der oft die Künstler inspirierenden Landschaften an ihren Wohn- und Arbeitsorten machen die Tage des offenen Ateliers stets zu besonderen kulturellen Erlebnissen.

Frank Beutel in Zeuthen ist beim Tag des offenen Ateliers dabei. Quelle: Karen Grunow

Und wer an dem Wochenende nicht nur bei den Atelierbesuchen in Kunst schwelgen möchte, dem seien noch einige Ausstellungen in der Region ans Herz gelegt: Bis Sonntag läuft im Gedok-Haus in Rangsdorf noch die Ausstellung der neu in die Künstlerinnen-Gemeinschaft aufgenommenen Mitglieder, in der Galerie Packschuppen im Museumsdorf Glashütte zeigt Gabriele Klose ihre Arbeiten und im Museum des Teltow in Wünsdorf wird der einst in Mahlow lebende Maler Kurt Robbel vorgestellt.

Die Teilnehmer - alle Adressen, Zeiten und Aktionen:

Wenn bei den Adressen keine anderen Öffnungszeiten vermerkt sind, gelten die für die Tage des offenen Ateliers üblichen Zeiten: Samstag 14 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Altes Lager: Keramikgefäße und -objekte von Holger Arnal sowie Malerei und Grafik von Conrad Panzner im Kulturzentrum „Das Haus“, Kastanienallee 21.

Bestensee: Surrealistische Werke zeigt Carola E. Thiele, Goethestraße 13, nur Sonntag 11 bis 18 Uhr. Objekte aus Ton und anderen Materialien stellt Susanne Göritz vor in ihrer Kunstgarage, Schmiedeweg 4, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Blankenfelde: Kunsttherapie und Keramikwerkstatt mit figürlicher und Gefäßplastik bei Gudrun Kupsch, als Gast dabei Malerin Undine von Herzberg, Töpfern für Kinder, Sachsenwaldstraße 8, nur Sonntag 11 bis 18 Uhr. Eisenskulpturen und Schmiedevorführungen von Werner Mohrmann-Dressel in der Alten Dorfschmiede, als Gast Bildhauer Uwe Sperlich, Mitmachangebote, Dorfstraße 14, nur Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Dahme: Malerei, Grafik und Musik von Torsten Biet, Hartmut Fischer und Kerstin Heinze in der Galerie „Kunstpause“ und offene Bühne für eigene musikalische Darbietungen, Hauptstraße 53, nur Samstag 11 bis 19 Uhr.

Eichwalde: Holzgestaltung, Holzschmuck und Holzspielzeug von Nicola Fromme in der Holzmanufaktur, Friedenstraße 11, nur Samstag 10 bis 14 Uhr.

Frankenfelde: Abstrakte Malerei von Silke Thieler, Dorfstraße 43c.

Gallun: Aquarelle und Gouachen aus Ligurien zeigt Gerd Bandelow, Fliederweg 2, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Gottsdorf: Porzellan und Produktdesign von Cora Gebauer, Zülichendorfer Weg 8 (Eingang Kemnitzer Weg). Ledergestaltung, Punzieren und Handwerkskurse bei Karin Sallmann, Parkstraße 8. Rauminstallation, Malerei und Zeichnungen bei Christian Ziems, Am Sprint 2.

Großziethen: Ausstellung „Kreislauf der Natur“ und Werksschau von Marie Luise Zahnke und Mattiesson auf dem Kunsthof Mattieson, Alt-Großziethen 94, Samstag und Sonntag 13 bis 18 Uhr; am Samstag um 13 Uhr findet zunächst eine Modenschau statt. Aktuelle Malerei zeigt Hans-Jürgen Uekötter in seinem Atelier, Lessingsring 23.Gussow: Bronzeskulpturen von Jochen Schamal, Senziger Straße 2.

Jütchendorf: Malerei und Grafik zeigt Marita Wiemer, Lindenstraße 6.

Jüterbog: Gruppenausstellung mit Fotografie, Malerei, Installation und Sound von Sarah Ambrosi und Grischa Lichtenberger, Malerei und Grafik von Detlef Baltrock, Fotografie von Oliver S. Scholten sowie Malerei von Matten Vogel im Atelierhaus „Das Tribunal“, Schillerstraße 55-57; Samstag und Sonntag jeweils 13.30 Uhr bis 18 Uhr, außerdem Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr Atelierführungen.

Kolberg: Keramik von Hendrikje Zuschneid-Bertram und Textildesign von Beate Paulini, Storkower Straße 7, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Körbiskrug: Malerei und Zeichnung bei Horst W. König, als Gast dabei ist seine Schülerin Alice Schmiedel, Binder Straße 15, nur Samstag 13 bis 17 Uhr; Besucher können experimentelles Malen probieren.

Lindenbrück: Fotografie, Keramik, Skulptur und Zeichnung bei Maria Luise Faber und Dietrich Oltmanns, Dorfstraße 7.

Lindow: Malerei und Installation bei Andreas Peter, Dorfstraße 34, übliche Öffnungszeiten; außerdem Samstag 14 und 16 Uhr Führungen, Sonntag 15 Uhr Mund-Art-Lesung.

Luckenwalde: Malerei und Installation von Elisabeth Luchesi, Malerei, Zeichnung und Fotografie von Uschi Niehaus Indenbirken, Fotografie von Albrecht Noack, Malerei, Zeichnung, Grafik und Installation von Evelyn Sommerhoff, Malerei und Zeichnung von Gabriele Worgitzki sowie Fotografien von Peter Paul Kubitz im Atelierhaus P2, Potsdamer Straße 2. Ausstellung zeitgenössischer Kunst im E-Werk, Rudolf-Breitscheid-Straße 73, übliche Öffnungszeiten; Sonntag 15 Uhr Führung.

Ludwigsfelde:Seifenblasenkunst von Renate Tillner und Karl-Heinz Richter, Käthe-Kollwitz-Straße 11.

Mittenwalde: Malerei und Installationen bei Michael Goll-Range und Marion Meitzner in der Hofgartengalerie, Schützenstraße 4, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Motzen: Ausstellung von Heidrun von Haacke und Michéle Elisa von Haacke, Bestenseer Straße 45.

Oehna: Holzskulpturen von Franziska Gußmann, als Gäste Malerin Doris Junker und Grafikerin Uschi Krempel, Oehna 67. Malerei von Emily Pütter, Oehna 22a.

Prieros: Malerei und Skulptur bei Monika Haupt, als Gäste dabei Maler Holger Delfs und Bildhauer Gerd Plönges, Streganzer Straße 4a, Samstag und Sonntag 12 bis 18 Uhr; Besucher können Technik „Sgraffito in Ölpastell“ ausprobieren.

Ragow: Glaskunst, Perlenwickeln und Glasfusing bei Hilke Häusler, Köpenicker Straße 3a.

Rosenthal: Malerei und Grafik von Jürgen Villmow, Rosenthal 3.

Schulzendorf: Malerei und Grafik bei Günter Böhme, Riesaer Straße 58, nur Samstag 11 bis 16 Uhr.

Wahlsdorf: Kreativ- und Patchworkbude von Michaela Grüneberg, Wahlsdorf 41.

Wünsdorf: Fotografie, Malerei, Zeichnung, Skulpturen, Objekte, Beton und Stahldesign von Holger Jarosch, Dorothee Mühlig und Manfred Sieloff im Kulturhof, Adlershorststraße 8, übliche Öffnungszeiten; außerdem Samstag 16 Uhr Vernissage und Konzert 17 Uhr. Zeuthen: Malerei, Zeichnung und Wandmalerei zeugt Frank Beutel, An der Eisenbahn 12, Samstag und Sonntag jeweils 10 bis 17 Uhr.

Zossen: Malerei, Plastik, Keramik, Fotografie und Schmuck von Kerstin Becker im Atelier im Schaufenster, Am Kietz 28.

Von Karen Grunow