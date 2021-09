Dahme-Spreewald

„Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege” ist das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals, der am 12. September bundesweit begangenen wird. Im Gegensatz zum Denkmaltag 2020, der pandemiebedingt nur online mit einigen Angeboten stattfinden konnte, gibt es in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, besondere Orte zu besichtigen.

Im Landkreis Dahme-Spreewald finden Interessierte zahlreiche spannende Ziele, die sie dann zum Teil im Rahmen von geführten Rundgängen erkunden können. Oftmals finden diese spontan nach Bedarf statt, manchmal aber ist frühzeitige Anmeldung ratsam. In untenstehender Übersicht sind alle Angebote in der Region versammelt.

Halbe:

Kaiserbahnhof, Bahnhofstraße 31, 10 bis 18 Uhr; Führungen um 10.30 Uhr, 14 und 17 Uhr.

Klein Köris:

Germanische Siedlung, Buschweg 2, geöffnet ab 10 Uhr. Wie die alten Germanen lebten, lässt sich sehr gut in der Germanischen Siedlung in Klein Köris nachvollziehen, eine der wichtigsten Grabungsstätten zur frühgeschichtlichen Besiedlung östlich der Elbe.

Germanische Siedlung Klein Köris Quelle: Gerlinde Irmscher

Die Mitglieder des dort aktiven Vereins haben für Sonntag einiges geplant, um die Zeit der Germanen anschaulich zu machen.

Kolberg:

Zentral-Institut für Funktechnik (ZIF), Ring 60, nur im Rahmen einer Führung zugänglich, alle Führungen sind jedoch ausgebucht.

Lieberose:

Fachwerkhaus, Lindenplatz 11, 11 bis 17 Uhr.

Lübben:

Herrenhaus Neuhaus, Am Neuhaus 7, Führung um 16 Uhr. Schloss und Schlossturm, Ernst-von-Houwald-Damm 14, Führung um 14 Uhr.

mit Leiterin Christina Orphal Quelle: Karen Grunow

Luckau:

Barockes Wohnhaus, Am Markt 3, 11 bis 18 Uhr, Führungen um 13, 15 und 17 Uhr. Kulturkirche mit Niederlausitz-Museum, Nonnengasse 1, 10 bis 17 Uhr. Napoleonhäuschen, Stadtmauer, 10 bis 16 Uhr; Führungen nach Bedarf.

Mittenwalde:

Museumsschmiede, Salzmarkt 5, 11 bis 17 Uhr; Vorführungen und Vermittlung alter Schmiedetechniken für Kinder und Erwachsene, Stadtführung 14 Uhr.

Schulzendorf:

Patronatskirche, Dorfstraße, 10 bis 18 Uhr; Ausstellung „Schulzendorf wächst weiter – vom Dorf zur Siedlung“. Die Mitglieder des Schulzendorfer Vereins zur Wiederherstellung der Patronatskirche und des Dorfangers e.V. realisieren Jahr für Jahr kleine Ausstellungen in der Kirche, die dann zum Tag des offenen Denkmals besichtigt werden können.

Zeuthen:

Kirche Miersdorf, Dorfstraße, Führung 10.30 Uhr.

Von Karen Grunow