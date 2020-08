Prieros

Vieles ist in diesem Jahr anders, als gewohnt. So ist es auch mit dem Tag des offenen Denkmals, der immer am zweiten Sonntag im September stattfindet. Öffnen normalerweise an diesem Tag die Denkmale ihre Türen für die Besucher, wird es am 13. September größtenteils nur Online-Präsentationen geben. So auch beim Naturpark Dahme-Heideseen. Unter dem Motto „Chance-Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ war geplant, den Verwaltungssitz, die Alte Schule in Prieros für die Gäste zu öffnen. „Nun nutzen wir die Möglichkeit des Digitalen Tages über die Geschichte des Hauses zu informieren“, sagt Gunnar Heyne, Leiter des Naturparks.

Pflanzung eines Maulbeerbaumes schon Tradition

Allerdings neben der digitalen Präsentation möchte der Naturpark nicht auf die traditionelle Maulbeerbau m-Pflanzung zum Tag des offenen Denkmals verzichten. Für den Naturpark sind Maulbeerbäume Symbole der Kulturlandschaft und nur durch Pflege und Nutzung bleiben sie als lebendige Zeugen einer erloschenen Kultur erhalten. Als Ersatz für absterbende Altbäume pflanzt das Team des Naturparks seit 2011 neue Maulbeerbäume in der Region. Damit die Pflanzung auch online verfolgt werden kann, trafen sich Vertreter des Naturparks und der Gemeinde Heidesee bereits am Freitag vor der Freiwilligen Feuerwehr in Prieros, um dort einen Maulbeerbaum zu pflanzen.

Durch die Erweiterung des Gerätehauses konnten zwei Bäume nicht erhalten werden

„Da bei der Erweiterung des Gerätehauses zwei Maulbeerbäume nicht erhalten werden konnten, freuen wir uns, heute einen neuen pflanzen zu können“, so Gunnar Heyne und hatte sogar noch ein Geschenk dabei – eine Baumscheibe, die er damals bei der Fällung der Bäume retten konnte. Gemeinsam pflanzten Bürgermeister Björn Langner (parteilos), Ortswehrführer Michael Palm und Gunnar Heyne den neuen Baum. Unterstützung gab es dabei vom Heideseer Bauhof. Jetzt steht nicht nur ein junger Maulbeerbaum vor dem Feuerwehrgebäude, es wurde auch gleich noch eine Informationstafel aufgestellt, auf der all das zu lesen ist, was man über Maulbeerbäume wissen sollte.„Es ist eine schöne Sache, wieder einen Maulbeerbaum vor der Feuerwehr zu haben“, freut sich Ortswehrführer Michael Palm und das die Kameraden dafür sorgen werden, dass er immer genügend Wasser bekommt, steht außer Frage.

Von Gerlinde Irmscher