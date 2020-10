Dahmeland

Auf dem Kunsthof von Malerin Mattiesson in Großziethen haben sich am Samstagnachmittag zahlreiche Besucher versammelt. Sie wollen nicht nur die Werke der Künstlerin bestaunen, sondern auch die Mode ihrer Kollegin Sandra Eckstein von Potpourri Design & Manufaktur. Im Rahmen der Tage des offenen Ateliers bieten die beiden den Kunstinteressierten damit ein abwechslungsreiches Programm und freuen sich darüber, dass das Event doch noch stattfinden konnte. Denn die für die Veranstaltung geplanten Termine Anfang Mai mussten coronabedingt abgesagt werden, und lange war unklar, ob es ein Ersatzprogramm geben wird. „Wir haben alle doch sehr gehofft, dass es stattfindet“, sagt Mattieson, die in diesem Jahr zum zweiten Mal an der Veranstaltung teilnimmt.

Malerin Mattiesson in ihrer Galerie in Großziethen Quelle: Joice Nkaigwa

Anzeige

Am 24. und 25. Oktober haben viele Künstler in der Dahmeland-Fläming-Region ihre Werkstätten für Kunstinteressierte geöffnet. Um das Event trotz der steigenden Infektionszahlen stattfinden zu lassen, achten sie dabei auf Hygiene- und Abstandsregeln und nutzen das sonnige Wetter, um sich mit den Besuchern auch draußen aufhalten zu können. So wird die Mode von Sandra Eckstein von ihren Models auch im Freien präsentiert.

Leidenschaft zum Beruf gemacht

Vor neun Jahren lernten sie und Mattiesson sich auf einer Veranstaltung kennen. „Ich war so fasziniert von ihren Bildern, dass ich sie gleich fragte, ob sie nicht in meinem Laden eine Ausstellung machen möchte“, erzählt Eckstein. Seitdem arbeiten die beiden immer wieder zusammen. „Sowohl die Malerei als auch die Mode sind kreative Arbeiten, die für mich zusammen gehören“, erklärt Mattiesson. Die Ausstellung „Kreislauf der Natur“ in ihrer Galerie legt den Schwerpunkt auf ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt, wie sie sagt. „Das Bewahren der Natur ist mir sehr wichtig.“ So stehen in erster Linie die kleinen Lebewesen des Waldes auf ihren Bildern im Vordergrund. Gemalt habe sie bereits als kleines Mädchen und ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mit ihrem Kunsthof auf dem eigenen Grundstück hat sie sich einen großen Traum erfüllt. Neben einer Galerie ist in den Räumlichkeiten Platz für Workshops, die die Künstlerin regelmäßig anbietet.

Frank Beutel präsentiert in seinem Atelier verschiedene Kunstwerke mit Kalk Quelle: Joice Nkaigwa

Ein Angebot, über das auch der Zeuthener Künstler Frank Beutel nachdenkt. „Ich habe bereits nach meinem Studium Workshops gegeben, doch durch die Arbeit blieb immer weniger Zeit dafür“, erklärt der Maler. In seinem lichtdurchfluteten Atelier in seinem Garten stellt er an dem Wochenende für die Besucher neben Aquarellen, Pastell- und Ölmalereien und seinen Werken auf Putz auch Fotos seiner bisherigen Arbeiten als Wandmaler aus. Sowohl in Berlin als auch in der Region hat Beutel sich bereits auf so mancher Fassade künstlerisch verewigen können. „Das ist mein Hauptberuf und davon lebe ich“, erklärt er. Doch auch für ihn ist die Coronakrise spürbar wie für viele seiner Künstlerkollegen.

Holzmanufaktur diesmal ohne aufwendiges Programm

So musste Nicola Fromme aus Eichwalde alle geplanten Workshops in diesem Jahr absagen. In ihrer Holzmanufaktur gestaltet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Dirk schon seit Jahren die verschiedensten Objekte aus Holz. So entstehen dort neben Kinderspielzeug auch ausgefallene Dekorationen und Schmuckstücke. Die Tage des offenen Ateliers waren für das Ehepaar immer ein Highlight, das sie in diesem Jahr nur im Rahmen ihrer üblichen Öffnungszeiten am Samstag mitmachen. „Sonst haben wir für die Besucher immer ein kleines Programm aus verschiedenen Künstlern geplant“, erklärt Nicola Fromme. Doch unter Einhaltung der Hygieneregeln kann das Ehepaar im Atelier nicht viele Besucher gleichzeitig empfangen. So haben sie einige ihrer Kunstobjekte im Garten ausgestellt, wo die Besucher sich trotz Corona bedenkenlos aufhalten können. Die Hoffnung des Ehepaars wie die vieler anderer Künstler ist, das sie im kommenden Jahr wieder an Veranstaltungen teilnehmen können. „Sobald das machbar ist, soll es für uns auch sofort losgehen“, so Nicola Fromme.

Von Joice Nkaigwa