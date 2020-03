Neue Chefärztin in Teupitz

Teupitz

„Ich mache meine Arbeit leidenschaftlich gern und auch hier am Haus“, sagt Tatjana Minx vom Asklepios-Fachklinikum Teupitz. Sie ist dort seit kurzem Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Dem Ort ist sie schon lange verbunden; 2006 kam die Zeuthenerin für ihre Facharzt-Ausbildung nach Teupitz. „Ich habe hier meine ganze Entwicklung gemacht“, erzählt sie.

Betreuung von Suchtkranken

Zu ihrem internationalen Team gehören 32 Ärzte und Psychologen. Insbesondere die Betreuung von Suchtkranken ist in Teupitz ein großes Thema. „Wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet“, berichtet sie. Etwa 800 bis 1.000 Suchtpatienten werden pro Jahr in Teupitz behandelt. „Das geht durch alle Berufsgruppen, alle Schichten“, betont sie.

Vor fünf Jahren wurde sie als Oberärztin zuständig für die Bereiche Sucht und Depression. Tatjana Minx ist von Hause aus Diplom-Psychologin. Noch während ihres Studiums aber merkte sie, dass sie Richtung Psychiatrie gehen möchte und studierte daraufhin noch Medizin und promovierte. „Ich wollte es genauer wissen“, erinnert sie sich. „Breit aufgestellt zu sein, auch mit Traumatherapie und Gruppenverfahren, ist ein Riesen-Plus“, zeigt ihr die Erfahrung im Job.

Gedächtnissprechstunde in Teupitz

Mittlerweile gibt es in Teupitz eine regelmäßige Gedächtnissprechstunde, bei der auch MRTs oder bei Bedarf Lumbalpunktionen für genauere Untersuchungen durchgeführt werden können. Ihr Ziel ist, eine solche künftig auch weiter nördlich im Landkreis anbieten zu können. Der ganze Bereich Gerontopsychiatrie ist für sie ein gewichtiges Thema. Eine beginnende Demenz sei eine sehr sensible Phase. Die Sprechstunde bietet umfassende Untersuchungen und auch Gespräche – mit dem Patienten, aber auch mit den Angehörigen. Am 13. Juni soll es einen Informationstag für Hausärzte und andere Interessierte mit Fortbildungsangeboten und Vorträgen speziell zu gerontopsychiatrischen Themen geben. Im Oktober ist dann eine „Woche der seelischen Gesundheit“ geplant.

Schließung des Maßregelvollzugs

Kürzlich wurde bekannt, dass der im Fachklinikum untergebrachte Maßregelvollzug zum Februar 2021 geschlossen werden soll. „Da geht eine wichtige Ära zu Ende“, findet Tatjana Minx. Teupitz ist mit derzeit 28 Betten die mit Abstand kleinste der drei Einrichtungen dieser Art im Land Brandenburg.

Von Karen Grunow