Luckenwalde

Der Einkauf allein nicht zu stemmen, der Arztbesuch eine Herausforderung – wenn Hilfe im Alltag benötigt wird, sind Bärbel Borowski und ihre Mitarbeiterinnen zur Stelle. „Helfende Hände“ heißt das kleine Unternehmen, das Bärbel Borowski mit Sitz in Grüna gegründet hat.

Über Pflegekasse abrechenbar

Es ist ein ambulanter Dienstleister für die Alltagsbegleitung hilfebedürftiger Menschen. Und weil „Helfende Hände“ mit einem tragfähigen Konzept vom Landesamt für Soziales und Versorgung in Cottbus zertifiziert wurde, können die Leistungen bei einem bestehenden Pflegegrad über die Pflegekasse abgerechnet werden. „Den meisten Kunden entstehen keine zusätzlichen Kosten“, sagt Bärbel Borowski.

Die 54-Jährige hat ganz bescheiden begonnen und den Dienst zunächst nur gemeinsam mit ihrer Tochter Winnie geführt. „Wir haben beide ein Helfersyndrom und waren sozial immer engagiert“, begründet die gelernte Erzieherin die Idee für das neue Standbein. Während des Corona-Lockdowns lief nicht viel, die Leute waren skeptisch und ängstlich, fremde Menschen in die Wohnung zu lassen.

Neue Mitstreiter gesucht

„Doch jetzt ist der Bedarf enorm“, versichert Bärbel Borowski. „Gerade im ländlichen Bereich bleiben ältere Menschen ohne Hilfe oftmals auf der Strecke.“ In diesem Jahr hat die Chefin mit Wiebke Lischka und Gina Naschke zwei weitere Mitarbeiterinnen eingestellt. Neue Mitstreiter sind willkommen.

Selbstbewusst und freundlich: Winnie Borowski, Bärbel Borowski, Gina Naschke und Wiebke Lischka. Quelle: Elinor Wenke

Angeboten werden die Begleitung zu Arzt- und Behördenterminen sowie bei Freizeitunternehmungen, Einkaufs- sowie Hol- und Bringservice, Unterstützung im Haushalt und bei alltäglichen Verrichtungen, aber auch Beratung und Unterstützung bei Anträgen für die Kranken- oder Pflegekasse.

Zumeist ältere Kunden

Ihre Kunden sind zumeist ältere Menschen mit einem Pflegegrad. „Wir unterstützen bei allen Alltagsdingen, damit die Menschen weiterhin selbstbestimmt ihr Leben meistern können und nicht in die Isolation geraten“, sagt die Unternehmerin. Ein Beispiel: Für viele Ältere wird eingekauft. „Aber wer selbst wieder mal ins Regal schauen und schmökern will, es sich aber allein nicht zutraut, wird von uns begleitet“, versichert Bärbel Borowksi. Gemeinsam Kuchen backen, Essen kochen, Bücher lesen oder ein Puzzle zu Ende bringen – für „Helfende Hände“ kein Problem. Ein Besuch beim Esel im Tierpark, eine Beratung beim Kleidungskauf – alles ist möglich. „Die bisher ungewöhnlichste Dienstleistung: Unkraut zupfen im Vorgarten“, berichtet Bärbel Borowski und lacht. Die medizinische Pflege gehört allerdings nicht dazu.

Zertifiziert für Teltow-Fläming

Zwischen 40 und 50 Kunden werden derzeit betreut – in der Region um Luckenwalde, Jüterbog und Niedergörsdorf. Das Zertifikat berechtigt zum Einsatz in ganz Teltow-Fläming. Auch ohne Pflegegrad können Dienstleistungen abgefordert werden, müssen dann aber aus eigener Tasche bezahlt werden.

Hilfe für Seniorin im Rollstuhl

Zu den ältesten Kunden gehört Gerda Schmidt aus Luckenwalde. Damit sie sich nicht ständig an neue Vertrauenspersonen gewöhnen muss, kümmern sich Wiebke Lischka und Gina Naschke im Wechsel um die lebenslustige Seniorin. „Die Frauen sind einmalig“, schwärmt die 93-Jährige, „ich kann mich voll und ganz auf sie verlassen.“ Die gebürtige Potsdamerin zog nach dem Tod ihres Mannes 2007 nach Luckenwalde in die Nähe ihrer Kinder. Als Baby war sie an Kinderlähmung erkrankt, schlug sich als gelernte Schneiderin wacker durchs Leben, ist aber seit Jahren auf den Rollstuhl angewiesen.

Gina Naschke, Gerda Schmidt und Wiebke Lischka (v.l.). Quelle: Elinor Wenke

Die Helferinnen gehen bei der Hausarbeit zur Hand, helfen Formulare auszufüllen und leisten ihr Gesellschaft. „Bei schönem Wetter habe ich sie zum Eisessen bis zum Boulevard geschoben, zurück sind wir mit dem Bus gefahren“, berichtet Wiebke Lischka. Auch ein gemeinsamer Einkauf im Supermarkt steht auf dem Programm.

Kontakt: per Mail unter bborowski@gmx.de, Telefon 0176/34 14 09 91

Von Elinor Wenke