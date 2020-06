Drei kleinere Waldbrände beschäftigten die Feuerwehren in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald am Dienstag. Insgesamt standen rund 9000 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Beim Brand eines Holzpolters bei Ludwigsfelde geht die Polizei von Brandstiftung aus.