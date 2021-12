Zossen

Ein Hauch von Winter gab es an den vergangenen Tagen, denn hier und da bildete sich zumindest kurzzeitig eine dünne Schneedecke aus. Von Dauer wird die aber nicht sein.

Am vergangenen Freitag war es noch relativ mild. Die Höchstwerte lagen praktisch einheitlich bei 2,6 Grad. Von da an gingen die Temperaturen langsam aber kontinuierlich nach unten. Der Tiefpunkt wurde am Dienstag erreicht. Da wurden 0,2 bis 0,3 Grad als Höchstwerte gemessen. Zuvor gab es die einzige richtige Frostnacht der Woche. Die Temperaturen lagen am Morgen bei nur -2,4 Grad. Diese Werte spiegeln sich dann auch im Monatsmittel wider. Das liegt nun um 0,3 Grad unter dem langjährigen Mittel. Sonne gab es kaum.

Lediglich am Freitag kamen sechs Stunden hinzu. An allen anderen Tagen versteckte sich die Sonne erfolgreich hinter den Wolken. Da ist es keine Überraschung, dass wir hier erst 23 Prozent des Monatssolls erreicht haben. Auch bei den Niederschlägen ist der Dezember bisher sparsam. An den vergangenen sieben Tagen fielen in Luckenwalde vier und in Baruth und Bestensee jeweils sechs Millimeter Regen pro Quadratmeter. Das ergibt wenig überraschend erst 17 Prozent der normalen Monatssumme.

Viel Sonnenschein am Samstag möglich

Das nass-kalte Wetter geht nun aber zu Ende. Der Trend geht nun in Richtung deutliche Milderung. Am Freitag werden wir neben vielen Wolken zunehmend auch Aufheiterungen erleben. Bei nur schwachem Südostwind erwarten uns ein bis drei Grad. Es bleibt niederschlagsfrei. In der Nacht klart es auf und die Temperaturen gehen deutlich zurück. Am Morgen erwarten uns minus zwei bis minus fünf Grad.

Am Sonnabend erwartet uns viel Sonnenschein. Hier und da muss sich die Sonne aber zunächst durch den Nebel kämpfen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen minus zwei bis plus ein Grad. Es wird also örtlich den ersten Eistag des Winters geben. In der Nacht ziehen Wolken auf und es bleibt niederschlagsfrei. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und minus zwei Grad. Am Sonntag ziehen Wolken auf, die dann auch etwas Regen mit sich führen. Bei schwachem Wind erwarten uns Tagestemperaturen von zwei Grad.

Mildere Temperaturen in der kommenden Woche

In der kommenden Woche erwarten uns dann am Tage Werte um die fünf Grad, teils etwas darüber. Anfangs kann es noch etwas regnen, später zeigt sich auch mal die Sonne. Ein richtiger Wintereinbruch ist weiterhin nicht in Sicht. Das erste Wettermodell rechnet nun bis Heiligabend, lässt aber noch viel Spielraum. So sollen die Mittagswerte zwischen plus 6,6 und minus 5,9 Grad liegen. Bei der Bewölkung wird das ganze Spektrum abgedeckt. Es kann sowohl bedeckt, als auch wolkenlos sein. Es ist also alles offen, was bei einem Zeitraum von zwei Wochen auch gar nicht anders sein kann.

Karl-Heinz Krebs Quelle: privat

Am Nikolaustag hat es ja geregnet. Demnach soll uns nun ein strenger Winter erwarten: „Regnet’s an Sankt Nikolaus, wird der Winter streng und graus.“ Allerdings hat es ja nur etwas geregnet, vielleicht wird der Winter dann auch nur etwas kalt. Ansonsten beschäftigen sich die Bauernregeln zurzeit nur mit Allgemeinplätzen. Zum Beispiel am Montag: „An Sankt Lucia ist der Abend dem Morgen nah.“ Dabei hätten wir auch ohne Bauernregeln gewusst, dass wir uns langsam dem kürzesten Tag und der längsten Nacht nähern. Es sind übrigens nur noch elf Tage bis zum Winteranfang. Dann beginnen die Tage langsam aber sicher wieder länger zu werden.

Von der bevorstehenden Milderung will der Hundertjährige Kalender so gar nichts wissen. Geht es nach ihm, dann erwartet uns bis zum 19. Dezember „Kälte und harter Wind.“

Von Karl-Heinz Krebs