Dahmeland-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Coverversionen mit persönlicher Note

„Grey Wulf“ Pit Kyas und Alex Wurlitzer (links) gastieren am Sonntag in Großbeeren. Quelle: promo

Großbeeren. Eigene Songs und Coverversionen bekannter Interpreten präsentiert der Blues-Spezialist Pit Kyas alias „ Grey Wolf“ mit seinem Partner Axel Wurlitzer am Sonntag, 26. Juli, um 17 Uhr in der Großbeerener Schinkelkirche. Seit ungefähr 40 Jahren heult Pit Kyas den Blues, Songs und Balladen in den verschiedensten Bandformationen.

Seine Wurzeln liegen in den sechziger Jahren mit den damals dazugehörigen Blues-Größen wie Willie Dixon, Muddy Waters, Brownie McGhee, Sonny Terry und viele mehr, die zur damaligen Zeit in Europa bekannt wurden. Robert Johnson gehört ebenfalls zum Repertoire – wie Elmore James. Sein abendfüllendes Programm bestreitet Kyas mit seiner unverwechselbaren Stimme und begleitet sich dabei auf der akustischen oder auf der elektrischen Gitarre. Sein Spiel auf der Bluesharp rundet das Ganze zu seinem persönlichen Stil ab, mit dem er seine eigenen Songs und auch Coverversionen bekannter Interpreten präsentiert.

In Großbeeren tritt Pit Kyas mit seinem langjährigen Partner Alex Wurlitzer auf. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden werden am Ende des Konzerts gern entgegengenommen.

Änderungen sind aufgrund der derzeitigen Situation auch kurzfristig möglich. Interessierte Besucher informieren sich bitte vorher über die Vereins-Website www. kulturverein-großbeeren.de, auch darüber, ob eine Stunde vor Konzertbeginn, wie in den letzten Jahren üblich, Kaffee und Kuchen angeboten werden.

Nena und Mia rocken in Altes Lager

Nena ist am Freitag auf der Bühne zu erleben. Foto Quelle: harald hoffmann

Altes Lager. Die Open-Air-Reihe „Addicted to Music“ wird am Wochenende, 24. bis 26. Juli, auf dem ehemaligen Flugplatz in Altes Lager ( Niedergörsdorf) fortgesetzt. Am Freitag reist die 80er-Jahre-Ikone Nena an. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Nena selbst blickt mit Vorfreude auf ihren Auftritt in Niedergörsdorf. Gegenüber der MAZ erklärt sie ihren Fans: „Ich vermisse Euch! Und deshalb hab’ ich mich spontan entschieden, in Kürze wenigstens noch ein paar Konzerte zu spielen.“ Auf der Setlist steht am Freitag unter anderem auch ihre neue Single „Licht“ aus dem gleichnamigen Album. „Lasst uns gemeinsam feiern, singen, lachen und tanzen“, so Nena. „Die absurden Umstände sind mir egal. Hauptsache wir sehen uns ganz bald wieder!“ Für Nena ist es der erste Auftritt in Niedergörsdorf. Ob unter freiem Himmel auf einem ehemaligen Flugplatz in Brandenburg oder in einer großen Konzerthalle in der Großstadt – für die 80er-Ikone gibt es dabei keinen Unterschied. „Konzert bleibt Konzert“, findet Nena „und dafür gehe ich so ziemlich überall hin.“

Am Samstag stehen ab 19 Uhr die größten Hits der 90er-Jahre auf dem Programm und am Sonntag ist ab 18.30 Uhr steht die Band Mia auf der Bühne. Das ist wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, die Band in diesem Jahr und in diesem Sommer live zu sehen. Die Veranstaltung wird als Picknick-Konzert durchgeführt. Um die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequemer zu gestalten, ist ein Shuttle vom Bahnhof in Jüterbog zum Veranstaltungsgelände geplant.

Karten und weitere Informationen gibt es auf www.addictedtomusic.rocks oder auf www.ticketmaster.de

Werke aus dem Barock

Das Ensemble La Volta spielt Werke des Hoch- und Spätbarock. Quelle: promo

Teupitz/ Mittenwalde. Zwei Konzerte mit dem Leipziger Ensemble „La Volta“ sind am Sonnabend, 25. Juli, und Sonntag, 26. Juli, zu erleben. Die Ensemble-Mitglieder spielen auf historischen Instrumenten oder Kopien davon und studieren gemeinsam an der Abteilung für Alte Musik der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. Bewegung in der Musik spielt für das Ensemble, das sich ursprünglich als barocke Tanzkapelle formierte, eine besondere Bedeutung. Deshalb umfasst das Repertoire des Ensembles neben hoch- und spätbarocken Werken mitteldeutscher Komponisten vor allem auch italienische und französische Tanzsuiten. Dabei bietet sich durch die variable Besetzung mit zwei Bläsern, zwei Streichern und Continuo vom Duo über Triosonaten bis hin zum Quintettkonzert eine große Bandbreite kammermusikalischer Formationen an.

Am Sonnabend beginnt das Konzert um 19 Uhr in der Teupitzer Heilig-Geist-Kirche. Am Sonntag ist das Konzert 17 Uhr in der Mittenwalder St.-Moritz-Kirche zu erleben.

Befreiungsaktion mit Hindernissen

Für die Kleinen steht in diesem Jahr auf dem Burghof der Burg Beeskow „Die Kleine Zauberflöte“ nach dem Kinderkunstbuch von Gertrud Zucker auf dem Programm. Quelle: promo

Beeskow. Die sommerlichen Aufführungen des internationalen Musiktheaterfestivals Oper Oder Spree gehören seit vielen Jahren zu den Höhepunkten des Brandenburger Kulturjahres. Für die Kleinen steht in diesem Jahr am Sonnabend, 25. Juli, um 15 Uhr auf dem Burghof der Burg Beeskow „Die Kleine Zauberflöte“ nach dem Kinderkunstbuch von Gertrud Zucker auf dem Programm.

Die Geschichte um den Prinzen Tamino mit seinem lustigen Gefährten, die die Prinzessin Pamina unter Auflage von schweren Prüfungen befreien, und am Schluss finden alle ihr großes Lebensglück, ist eine Geschichte, von der – nicht nur – jedes Kind träumt.

Der Onlineverkauf ist aufgrund der anhaltenden Verordnungen und Bestimmungen des Landes zu Veranstaltungen eingeschränkt. Es wird freie Sitzplatzwahl sein. Eintrittskarten sind auf der Burg Beeskow, unter Tel. 0 33 66/35 27 27, über Reservix, in Tourismuszentralen und an Theaterkassen erhältlich.

Konzerte im Autokino

Berlin-Schönefeld. Drei Konzerte stehen auf dem Spielplan des Autokinos Berlin in Schönefeld: am Freitag, 24. Juli, steht der deutsche Rapper Alligatoah auf der Bühne, am Samstag, 25. Juli, ist das DJ-Duo Gestört aber Geil zu erleben und am Sonntag, 26. Juli, rockt Nena die Bühne. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten und weitere Informationen auf www.autokino-live.de

Regionales und Kindersachen

Lübben. Der Heimatmarkt in Lübben findet am Sonnabend, 25. Juli, von 8 bis 14 Uhr in der Breiten Straße statt. Angeboten werden regionale Produkte wie Öle oder Plinsen der Uckroer Plinsbäcker.

Angeboten werden auch Produkte aus der Wasserbüffelzucht, Keramik, Korbwaren, Wein, Aufstriche und Obst und Gemüse. Da der Kindersachenflohmarkt samt Kinderspektakel Anfang Juni ausfallen musste, gibt es zum Heimatmarkt auch einen Flohmarkt für gut erhaltene Kinderkleidung und Spielzeug. Standgebühren für den Flohmarkt werden nicht erhoben, ein Campingtisch oder ähnliches ist mitzubringen.

Stand-Anmeldungen für den Flohmarkt werden unter Tel. 0 35 46/79 25 02 oder per E-Mail unter christina.hentschel@luebben.de entgegengenommen.

