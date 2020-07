Zesch am See

Nach dem 15. Mai war alles dahin. Die jungen Triebe der Reben auf den Weinbergen im Süden Brandenburgs, die sich durch die warmen Wochen davor schon weit entwickelt hatten, raffte der späte Frost mit einem Mal dahin. Die Winzer der drei Anbaugebiete in Baruth, Bestensee und Zesch am See ereilte das gleiche Schicksal. „Nach dem Frost war da gar nichts mehr“, sagt Carsten Preuß, Vorsitzender des Vereins Weinberg Zesch. Der Spätfrost habe den Wein dann erwischt, als die Trauben schon raus kamen.

Auf dem Weinberg bei Zesch am See brauchen die Trauben noch bis in den Herbst hinein Sonne, denn die ersten Triebe waren durch Frost im Mai abgestorben. Quelle: Lisa Neugebauer

Weintrauben sind im Verzug

Erst war nicht klar, ob sich die Pflanzen noch einmal erholen – umso mehr freut sich der Hobbywinzer jetzt, wenn er den Hang hinunter geht: Die Reben tragen wieder grüne Blätter und auch reichlich Trauben. „Im Vergleich zu dem erfrorenen Weinberg sehen die Stöcke jetzt wieder gut aus“, sagt Preuß. „Wenn das jetzt gut weiter wächst, können wir da noch ein paar Flaschen gewinnen.“

1500 Weinstöcke hat der Verein in Zesch angebaut – darunter zwei Rot- und eine Weißweinsorte. Quelle: Lisa Neugebauer

In einem guten Jahr reichen die Trauben einer Rebe für eine Flasche Wein. 1500 Weinstöcke, davon zwei Rotwein- und eine Weißweinsorte, hat der Verein auf dem Berg in Zesch stehen. Doch in diesem Jahr rechnet Preuß mit deutlich weniger Ertrag. Und auch der ist noch nicht sicher. „Die Trauben sollten eigentlich schon größer sein“, sagt er. Da die Pflanzen nach dem Frost noch einmal neu austreiben mussten, sind die Früchte nun im Verzug. Sie können nun voraussichtlich erst im Oktober geerntet werden. „Wir hoffen daher, dass es noch lange sonnig und warm bleibt, und sich der Sommer noch lange hinzieht.“

Jede Sorte ist anders

Kirsten Schacht ist Mitglied des Vereins I-Ku, der sich um den Weinberg in Baruth kümmert. So sahen die Reben dort 2016 aus. Quelle: Frank Pechhold (Archiv)

Diesen Wunsch kann Kirsten Schacht, Mitglied des Vereins „Institut zur Entwicklung des ländlichen Kulturraums“ (I-Ku), der den Weinberg in Baruth betreibt, nur unterschreiben. Wie die anderen Winzer auch, sind die Vereinsmitglieder derzeit dabei, die Reben von überschüssigen Blättern zu befreien, „damit noch viel Wind und Luft an die Trauben kommt.“ Zudem haben die Baruther mit einem Pilz zu kämpfen, der durch den Regen der letzten Wochen begünstigt wurde. „Es ist noch okay, aber vielleicht müssen wir noch mit Pflanzenschutzmitteln ran“, sagt Schacht.

Auch die Winzer in Baruth hat der Frost hart erwischt. „Die erste Kraft ist weg und es fehlen etwa vier Wochen Reife“, sagt Schacht. Auch auf ihrem Weinberg war „alles einmal komplett erfroren“. Ob der Verein in diesem Jahr die 4500 Flaschen Wein herausbekommt, die die Reben normalerweise abgeben, kann sie noch nicht sagen. „Das lässt sich ganz schwer einschätzen, weil jede Sorte unterschiedlich damit klarkommt.“ Insgesamt vier verschiedene weiße Trauben baut der Verein an. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei“, sagt Schacht.

Weinstöcke haben sich gut erholt

Fünf Sorten – von Weiß- über Rosé- bis hin zu Rotwein – baut der Bestenseer Weinbauverein an. Nach dem Frost gehe es dem Weinberg „wieder recht gut“, sagt der erste Vorsitzende Herbert Krenz. Auch er war nach dem Hochfrost niedergeschlagen. Denn im Gegensatz zum Bodenfrost, der die Weinberge vergangenes Jahr ereilte, werden dabei alle Triebe und Knospen zerstört. „Ich habe erst gedacht, dass wir so gut wie gar nichts ernten können dieses Jahr“, sagt er.

Herbert Krenz baut schon seit vielen Jahren Wein in Bestensee mit an – hier ein Bild aus dem Jahr 2018. Quelle: Wolfgang Purann (Archiv)

„Das Schlimmste wäre gewesen, wenn die ganzen Weinstöcke tot gewesen wären – das war zum Glück nicht so.“ Nach einigen Wochen, als der Wein anfing sich zu erholen, korrigierte er seine Prognose auf 50 Prozent Ertrag. „Jetzt würde ich sagen, es wird sogar mehr“, sagt Krenz. 3500 Flaschen bekommen die Winzer in Bestensee in einem guten Jahr gekeltert. Damit diese Saison noch ein gutes Ende nimmt, wünscht sich Krenz: „Regen ist immer gut, aber Sonne ist jetzt sehr viel wichtiger.“ Auch darin sind sich die Winzer einig.

Wer die Weine des Bestenseer Weinbauvereins probieren möchte, hat dazu am Samstag, 15. August, ab 17 Uhr beim Weinfest Gelegenheit. Die Winzer weisen darauf hin, dass sie aufgrund der Corona-Bestimmungen nur den Eingang am Fuße des Weinberges öffnen werden – nicht wie gewohnt den Eingang oben am Hang. Auch die Weine der I-Ku können getestet werden. Der Verein veranstaltet sein Weinbergfest am 5. September. Noch arbeitet er daran, alle Hygieneregeln einzuplanen. „Bisher glauben wir aber fest daran, dass wir das Fest feiern können“, sagt Schacht. Ob es Reservierungen geben wird, und welche Regeln Besucher noch einhalten müssen, veröffentlicht der Verein rechtzeitig auf seiner Internetseite. Der Verein Weinberg Zesch musste seinen Tag des offenen Weinbergs im Juni ausfallen lassen. Eventuell wird der Verein im Oktober anlässlich seines zehnjährigen Bestehens ein Fest feiern – klar ist das aber noch nicht.

Von Lisa Neugebauer