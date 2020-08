Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald: Wohin am Wochenende?

Dahmeland-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Nordische Klangmagie

Der Blankenseer Musiksommer wird am Freitag im Kirchenzentrum Waldfrieden fortgesetzt. Quelle: Blankenseer Musiksommer

Anzeige

Blankensee. Nachdem coronabedingt in diesem Jahr fünf Konzerte abgesagt werden mussten, nutzen die Veranstalter des Blankenseer Musiksommers die nun gegebenen Möglichkeiten, um ihr Publikum wieder zu Livemusik in die Kirche im Waldfrieden in Blankensee einzuladen.

Weitere MAZ+ Artikel

Drei Konzerte sind in diesem Jahr noch geplant, und den Anfang macht am Freitag, dem 7. August, der Trompeter Daniel Schmahl zusammen mit Matthias Zeller an der Orgel.

Magisches Skandinavien: Tiefe, weite Täler, großflächige Farben, Mitternachtssonne samt Elfen und Trollen, Zauber und Melancholie – die Musik skandinavischer Komponisten spiegelt laut Veranstalter diese Stimmungen wider. Trompeter Daniel Schmahl erfülle sich einen lang gehegten Traum, diese „nordische Klangmagie“ zu zelebrieren. Der warme Sound seines Flügelhorns „singt“ einige der berühmtesten Lieder zu „Midsommar“ als auch Themen von Edvard Grieg. Orgelimprovisationen von Matthias Zeller, Finalist verschiedener Improvisationswettbewerbe, verrücken den Zuhörer in andere Zeiten und Welten, so die Veranstalter. Zusammengebunden wird der Spannungsbogen mit den nordisch-schwebenden Phrasen, über Melancholie und Kraft bis zur Musik des berühmtesten zeitgenössischen Komponisten Islands: Olafur Arnalds. Die Veranstalter versprechen ein Programm mit großem Atem, berührendem Klang und dieser intensiv nordischen Tiefe, die direkt das Herz der Zuhörer erreiche.

Das Konzert findet in der Johannischen Kirche Waldfrieden in Blankensee statt und beginnt um 19.30 Uhr. Zu beachten sind die ausgewiesenen und gesetzlich gültigen Abstands- und Hygienevorschriften. Mund-Nasen-Bedeckung ist in der Kirche Pflicht.

Karten sind online unter www.blankenseer-musiksommer.org oder an der Abendkasse erhältlich. Vor dem Konzert wird ab 18 Uhr am Landhaus Waldfrieden wieder ein Imbiss angeboten.

Theater in historischen Stadtkernen

Das Theater 89 präsentiert in Treuenbrietzen „Der zerbrochene Krug“. Quelle: promo

Treuenbrietzen. Seit 2010 veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne in Kooperation mit einer freien Theatergruppe das Sommertheater in den historischen Stadtkernen. Das Stück „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist ist die Fortsetzung der Serie von Inszenierungen mit tragikomischen Verquickungen von Öffentlichem und Privatem im bürgerlichen Zusammenleben der Theatergruppe „theater 89“. In Treuenbrietzen ist das Stück am Samstag, dem 8. August, um 19.30 Uhr im Ra(d)tshof zu erleben. Kaum zu überbieten an Situationskomik und Wortwitz, ist es ein Fressen für Schauspieler und Zuschauer gleichermaßen. Die Handlung spielt in einem niederländischen Dorfe bei Utrecht. Dorfrichter Adam muss über eine Tat zu Gericht sitzen, die er selbst begangen hat. Im Mittelpunkt der um 1685 in der Gerichtsstube spielenden Verhandlungen steht ein zerbrochner Krug, welcher der Frau Marthe Rull gehört. Sie beschuldigt Ruprecht, den Verlobten ihrer Tochter Eve, am vorherigen Abend den Krug in ihrem Haus zerstört zu haben. Ruprecht hingegen versichert, dass ein Fremder ins Haus eingebrochen sei und dieses fluchtartig durch ein Fenster verlassen habe, wobei er den Krug vom Fensterbrett gestoßen habe.

Karten gibt es in der Touristinformation, Tel. 03 37 48/7 47 78.

Vielfältige Inspirationen

Lübben. Unter dem Motto „Urlaub zuhause“ bietet die Lebens-Art vom 7. bis 9. August auf der Schlossinsel Lübben vielfältige Inspirationen mit rund 90 Ausstellern.

Mit neuem hochwertigem Mobiliar, frischen Pflanzen und Wellness-Einrichtungen werden so heimische Oasen geschaffen, die den Urlaub im eigenen Garten lebenswert machen. Um das Urlaubsgefühl auch im kulinarischen Bereich nach Hause zu holen, bieten eine Reihe von Händlern Köstlichkeiten aus aller Welt. Traditionell ist die Gestaltung von Garten und Balkon bei der Lebens-Art einer der Schwerpunkte. Mit der Gartengestaltung und der entsprechenden Auswahl der Pflanzen kann man wunderbar die Welt in den eigenen Garten holen.

Wer es gerne klassisch-englisch mag und die endlosen Weiten der Grafschaft Cornwall bevorzugt, ist bei der Heidegärtnerei Grünberg aus Coswig genau an der richtigen Stelle. Wer es gerne besonders pflegeleicht haben möchte, dem empfehlen die zahlreich vertretenen Fachgärtnereien robuste Stauden. Selbst für Freunde eines asiatischen Wassergartens ist gesorgt. Gleich zwei Fachhändler haben sich dem Thema Wasserpflanzen und Seerosen verschrieben. Für das echte Urlaubsgefühl im eigenen Grün fehlen so nur noch die passenden Möbel und die eigene Wellness-Oase. All das kann man bei der Messe entdecken.

Dass der eigene Wellness-Bereich kein Traum bleiben muss, zeigen die verschiedenen Anbieter von Whirlpools, Infrarotkabinen, Saunen und vielen weiteren Fitness-Geräten.

Die Lebens-Art ist vom 7. bis 9. August jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Karten gibt es an der Tageskasse oder online auf www.lebensart-messe.de. Das Tragen von Alltagsmasken ist in Wartesituationen, in den Sanitärräumen sowie immer dann, wenn der Mindestabstand unterschritten wird, vorgeschrieben.

Soirée mit Saxofonduo und Filmpräsentation

Aus der Sammlung des Museums des Teltow stammt dieser Blick auf den Bahnhof Rehagen-Klausdorf um 1915. Quelle: Museum Teltow

Rehagen. Das Kulturlandjahr in Brandenburg steht 2020 unter dem Motto „Krieg und Frieden. 1945 und die Folgen in Brandenburg“. Das Museum des Teltow, eine Einrichtung des Landkreises Teltow-Fläming, beteiligt sich daran mit einer Veranstaltungsreihe zur Königlich Preußischen Militäreisenbahn. Sie beginnt am Sonntag, dem 9. August, um 16 Uhr mit einer „Soirée zur Bahn“ im Bahnhof Rehagen. Es spielt das Saxofonduo Wind Wind. Zudem wird der im Rahmen des „Konversionssommer 2020“ entstandene Film „Passage“ von Natalie Kinscher und Daria Wörmann gezeigt, der sich dem Thema Militäreisenbahn widmet.

Interessenten sind willkommen. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der aktuell geltenden Gesetzeslage kann es zu besonderen Anforderungen oder auch Einschränkungen für Besucher, wie z.B. der Begrenzung der Anzahl der Besucher oder das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, kommen.

Raus aufs Land – der Freizeit-Newsletter für Brandenburg Brandenburg hat viele wunderschöne Ecken – und wir zeigen sie Ihnen. Mit unserem Freizeit-Newsletter „Raus aufs Land“ nehmen wir Sie jeden Donnerstag mit auf eine Reise durch die Mark. Jeder Newsletter ist prall gefüllt mit Tipps für tolle Ausflugsziele, schöne Radtouren und lauschige Wanderwege. Dazu gibt es Gastro-Empfehlungen für die Pause zwischendurch und das Mitbringsel für Zuhause. Nicht nur was für Städter mit Landlust, sondern auch für Märker, die nicht nur ihre Region ein bisschen besser kennenlernen wollen.Der kostenlose Newsletter erscheint immer Donnerstag und Sie können ihn hier abonnieren.

Von MAZonline