Tesla schaltet Anmeldeportal für Tag der offenen Tür in Giga Factory Grünheide frei

Elon Musk hatte es auf Twitter angekündigt: Am 9. Oktober von 10 bis 19 Uhr findet in der Tesla Giga Factory in Grünheide (Märkisch Oderland) ein Tag der offenen Tür statt, bei dem man sich die Fabrik und die Baustelle ansehen kann.

Berliner und Brandenburger haben Priorität

Am Donnerstag hat Tesla nun das Anmeldeportal im Internet freigeschaltet. Jeder, der teilnehmen möchte, muss sich dort registrieren.

Da eine maximale Gästeanzahl eingehalten werden muss, kann die Teilnahme nicht garantiert werden, Berliner und Brandenburger genießen allerdings Vorrang, betonte ein Tesla-Sprecher gegenüber der MAZ. Ermittelt wird das über die Postleitzahl. Wer teilnehmen kann, bekommt ein Ticket zugeschickt.

Für den Tag der offenen Tür ist ein umfangreiches Programm geplant. Unter anderem können die Besucher die Fabrik besichtigen, dazu gibt es Infostände und die Gelegenheit, das neue Model Y, das in Grünheide gebaut werden soll, Probe zu fahren.

Für die Anreise empfiehlt Tesla, den RE 1 bis zum Bahnhof Fangschleuse zu nutzen, da die Parkplätze rund um das Gelände begrenzt sind.

Von Carsten Schäfer