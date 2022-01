Testpflicht in Kitas: Kritik und Verunsicherung in LDS wegen offener Fragen

Dahme-Spreewald

Für Kitas in Brandenburg soll spätestens Mitte Februar eine neue Teststrategie gelten: Alle Krippen- und Kitakinder sollen zweimal wöchentlich von ihren Eltern getestet werden, idealerweise mit so genannten Lolli-Tests. Wer sich nicht daran hält, bekommt Betretungsverbot. So wird es wohl in der neuen Eindämmungsverordnung stehen, die das Kabinett am Dienstag beschließen will. Bei den Trägern der Kitas, die die Verordnung umsetzen sollen, regt sich allerdings Unmut.

Dabei geht es unter anderem um die Frage, wer die Tests kauft. „Die Landesregierung will die Kommunen damit alleine lassen. Wenn das so kommt, wäre es fatal“, sagt Zeuthens Bürgermeister Sven Herberger (parteilos), der auch Sprecher der AG des Städte- und Gemeindebundes im Landkreis ist.

Das Land hat tatsächlich schon im Dezember mitgeteilt, dass es sich nicht in der Lage sieht, Tests zentral zu beschaffen. Begründung: Man müsse europaweit ausschreiben, dadurch würde zu viel Zeit verstreichen. „Aber wir müssen auch erst das Okay unserer Gremien einholen. Die Argumentation ist für uns nicht nachvollziehbar“, so Herzberger. Zumal es früher offenbar auch kein Problem war.

Bürgermeister befürchten hohe Preise und schwierige Beschaffung

Den Kommunen bleibt aber wohl nichts anderes übrig, denn auch der Landkreis hat schon mit derselben Begründung die Hände gehoben. Wenn nun aber jede Kommune einzeln Tests kauft, werde das ungewollte Effekte haben, sagt Herzberger. „Das Land könnte einen günstigen Preis verhandeln. Wenn viele Kommunen gleichzeitig auf den Markt strömen, wird das die Preise eher in die Höhe treiben.“

Argumentation des Landes nicht nachvollziehbar: Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger. Quelle: Gerlinde Irmscher

Dabei bestehe auch die Gefahr, dass manche Kommunen Tests anschaffen, die nicht für Omikron geeignet sind, und dass andere am Ende leer ausgehen, weil keine Tests mehr erhältlich sind. „Für diesen Fall ist auch unklar, ob die Eltern ihre Kinder dann noch in die Kita schicken dürfen oder nicht“, so Herzberger. „Wenn wir für die Beschaffung verantwortlich sind und keine Tests haben, dann müssten wir die Kitas eigentlich schließen.“

In Königs Wusterhausen reichen 17.400 Tests bis März

Manche Städte und Gemeinden und freie Träger sind sicherheitshalber schon in Vorleistung gegangen und haben Tests angeschafft, obwohl noch unklar ist, ob das Geld dafür rückwirkend erstattet wird. Königs Wusterhausen etwa hat für seine Kitas 17.400 Lolli-Tests bestellt, die mutmaßlich bis März reichen. Kostenpunkt: Mehr als 40.000 Euro. Auch Zeuthen hat schon Tests angeschafft und ab dieser Woche für seine Kitas die geplante Teststrategie schon vorweggenommen. In Zeuthener Einrichtungen werden schon Lolli-Tests ausgeteilt, die von den Eltern montags und mittwochs genutzt werden sollen.

„Wir haben die Tests frühzeitig gekauft, das hätte man beim Land genauso tun können“, sagt Sven Herzberger. „Wer einigermaßen logisch die Krise verfolgt hat, der konnte wissen, was da auf uns zu kommt.“

Kita-Elternbeirat begrüßt verbindliche Tests

Beim Kreiskita-Elternbeirat von Dahme-Spreewald zeigt man sich über den grundsätzlichen Weg dennoch erleichtert. „Wir begrüßen verbindliche Tests, auch wenn die Haltung dazu innerhalb der Elternschaft nicht einhellig ist“, sagt der stellvertretende Vorsitzende, Aaron Kehlert. Der Beirat hatte schon länger Tests gefordert. „Damit muss aber auch klar sein, dass Kinder mit einem negativen Testergebnis nicht mehr sofort wegen eines leichten Hustens oder Schnupfens nach Hause geschickt werden“, so Kehlert.

Probleme zeichnen sich aber bei den Tagespflegepersonen ab. Denn sie haben keinen übergeordneten Träger. Deshalb sollen sie die Tests für die Eltern selbst kaufen und sich das Geld später vom Jugendamt wiederholen. „Da sehen wir große Probleme“, sagt eine Tagesmutter, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Tagesmütter fürchten hohe finanzielle Belastung

Im vorigen Jahr habe es eine ähnliche Vereinbarung für Selbsttests beim Pflegepersonal gegeben. Das verauslagte Geld sei damals erst sechs Monate später erstattet worden. „Jetzt reden wir über 150 bis 200 Euro pro Monat, die wir verauslagen sollen“, sagt sie. „Das können sich besonders allein erziehende Tagesmütter nicht leisten.“

Darüber zeigt sich sich auch Aaron Kehlert besorgt: „Wenn sich Tagesmütter wegen der neuen Verordnung zurückziehen, hätten wir plötzlich Kinder ohne Betreuung. Das wäre kontraproduktiv.“

Von Oliver Fischer