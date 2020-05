Neuer Neurologie-Chefarzt in Teupitz

Teupitz

Ein bisschen habe er die Umgebung von Teupitz schon erkundet, erzählt Andreas Bitsch, der neue Chefarzt der Kliniken für Neurologie und klinische Neurophysiologie am Asklepios-Fachklinikum Teupitz. Seit Anfang April ist er dort, als Nachfolger von Jürgen Faiss, der mehr als 25 Jahre lang in Teupitz wirkte, aus dem Klinikum, insbesondere was die Behandlung von Menschen mit Multipler Sklerose angeht, einen weit über die Region bekannten und sogar international beachteten Standort machen konnte. „Die Qualität der Arbeit hier ist eindrucksvoll“, betont Andreas Bitsch. Er habe die Entwicklung der Teupitzer Klinik über die Jahre mit Interesse verfolgt.

Er war 19 Jahre Chefarzt in Neuruppin

Beide Mediziner kennen sich schon sehr lange, Andreas Bitsch war seit 2001 Chefarzt der Klinik für Neurologie in den Ruppiner Kliniken. „Die Neurologen in Brandenburg sind relativ gut vernetzt“, sagt Bitsch. Regelmäßig treffen sie sich unter anderem beim Brandenburger Neurologie-Tag. Für Jürgen Faiss jedenfalls war es eine frohe Botschaft, als er erfuhr, dass Bitsch sein Nachfolger werden würde. Jürgen Faiss ist auf dem Weg in den Ruhestand. Noch betreut er MS-Patienten in Teupitz, wird das nun nach und nach an Bitsch übergeben.

Für den ist die Behandlung von Schlaganfall-Patienten ein weiterer großer Schwerpunkt seiner Arbeit. Am 10. Mai war der „Tag gegen den Schlaganfall“, normalerweise gibt es dann in Teupitz öffentliche Informationsveranstaltungen. Die mussten nun coronabedingt ausfallen. Andreas Bitsch ist es sehr wichtig, auf dieses Thema mehr Aufmerksamkeit zu lenken. „Jeden sechsten von uns wird das Schicksal ereilen, irgendwann einmal im Leben einen Schlaganfall zu erleiden“, verweist er auf die Zahlen. „Das frühe Erkennen und sofortige Ingangsetzen der Rettungskette sind wichtig, um Spätfolgen möglichst zu vermeiden oder zumindest in Grenzen zu halten“, betont er. Zur Zeit falle weltweit auf, dass die Zahl der stationär behandelten Schlaganfall-Patienten rückläufig ist. Eine Befürchtung vieler Mediziner: Dass Betroffene aus Angst vor einer Covid-19-Infektion Krankenhäuser meiden.

Sofort reagieren bei Schlaganfall-Symptomen

In Teupitz wurden in diesem Jahr bis Ende April circa 180 Patienten mit Schlaganfall behandelt, das sind etwa zehn Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Aus dieser nur leichten Schwankung, sagt Bitsch auch, sei für Teupitz konkret aber erst einmal noch nichts abzulesen. Trotzdem beobachten er und sein Team die Entwicklung in Deutschland und international mit Sorge. Wer eine plötzlich einsetzende halbseitige Lähmung, Sprach- und/oder Gleichgewichtsstörungen merke, „der soll nicht erst warten, ob es vorbei geht, nicht erst den Hausarzt oder den kassenärztlichen Notdienst anrufen, sondern sofort 112“, betont er. Manchmal gehen solche Symptome wieder weg und die Menschen, sagt er, wiegen sich dann womöglich in Sicherheit. Aber: „Dieser Mini-Schlaganfall ist oft der Vorbote eines schweren Schlaganfalls, der bleibende Folgen hinterlässt.“

Spezielle Therapien wie Thrombektomien sind in Teupitz rund um die Uhr möglich

Therapien wie Thrombektomien wirkten nur in den ersten Stunden der Erkrankungen, hebt er hervor. Rund um die Uhr können solche Behandlungen in Teupitz dank der Spezialisten abgedeckt werden. Bereits 29 Patienten mit schweren Schlaganfällen und nachgewiesenem Verschluss einer hirnversorgenden Arterie mussten in diesem Jahr von Januar bis April in Teupitz mittels Thrombektomie behandelt werden. Dabei werden Gerinnsel mit einem Katheter mechanisch entfernt. Im Zeitraum Januar bis April 2019 waren es 17 Fälle. In den USA sei aber auch die Zahl der Thromb­ektomien deutlich zurückgegangen, so Bitsch, was bedenklich sei, weil dies anzeige, dass dort auch Patienten mit schweren Schlaganfällen nicht ins Krankenhaus kommen.

Bitsch ist Spezialist für Multiple Sklerose

Mit Multipler Sklerose hatte Andreas Bitsch sich schon während seiner Facharztausbildung und dann auch im Rahmen seiner Habilitation intensiv beschäftigt. 2005 wurde er an der Göttinger Universität zum außerplanmäßigen Professor berufen. Von Beginn an war er auch an der 2014 gegründeten Medizinischen Hochschule Brandenburg dabei. „Mir hat Lehre immer viel Spaß gemacht“, sagt er. Das Asklepios-Fachklinikum dort künftig stärker einzubringen, ist so eine seiner Ideen für die Zukunft. Ansonsten ist er sehr dafür, auch mit benachbarten Krankenhäusern die Zusammenarbeit zu intensivieren. Schon jetzt gibt es verschiedene Kooperationen mit dem Achenbach-Krankenhaus in Königs Wusterhausen, das schätzt er sehr.

Statt des in Teupitz geplanten Welt-MS-Tages wird es eine Online-Veranstaltung geben

Eigentlich hätte er sich am 28. Mai im Rahmen des Welt-MS-Tages, den der brandenburgische Landesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) wie seit vielen Jahren schon wieder in Teupitz geplant hatte, öffentlich vorgestellt. „Wir wollen stattdessen eine Online-Veranstaltung machen, die von Herrn Professor Faiss und mir gestaltet wird“, so Bitsch, der auch Vorsitzender des Ärztlichen Beirats der DMSG Brandenburg ist. In Kürze wird es auf www.dmsg-brandenburg.de genauere Informationen geben, kündigt er an.

Der gebürtige Hesse, Jahrgang 1965, lebt und arbeitet gern in Brandenburg. „Es ist die Natur, die mich so begeistert.“ Die Mentalität der Menschen komme ihm nahe, sagt der dreifache Vater auch: „Dieses Unaufgeregte, Offene, Ehrliche, das gefällt mir.“

Von Karen Grunow