Der Streik an den drei Kliniken des Asklepios-Konzerns in Brandenburg geht weiter. Am Montag hatten sich die Beschäftigten vor den Standorten zum Streik-Frühstück getroffen. Während die aktuelle Streikwelle am Mittwochfrüh endet, sind für kommende Woche bereits neue Aktionen in der Vorbereitung.