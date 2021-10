Nach dem Streik ist vor dem Streik: Erst am Mittwoch hatten die Beschäftigten der drei Asklepios-Kliniken in Brandenburg ihren sechstägigen Arbeitsausstand beendet. Da der Arbeitgeber sich aber weiter unbeeindruckt zeigt und nicht auf die Forderung nach höheren Löhnen eingehen will, soll die nächste Streikwelle schon Ende kommender Woche anrollen.