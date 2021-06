Teupitz

„Es ist wichtig, schnell zu helfen, sonst drohen auch psychische Störungen“, sagt Tatjana Minx über Long Covid. Sie ist Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Asklepios-Fachklinikum Teupitz und dort überdies Ärztliche Direktorin. Zunehmend kommen nach Teupitz Patienten, die mit Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen haben. „Psychiatrie und Neurologie sind mit am meisten betroffen“, so Andreas Bitsch, Chefarzt der Kliniken für Neurologie und Klinische Neurophysiologie in Teupitz und Lübben. „Long Covid ist für uns ein präsentes Thema“, betont Tatjana Minx.

Probleme mit der Kognition

Bei Patienten ergebe sich ein vielfältiges Bild, so Andreas Bitsch. „Ausgesprochene physische Probleme, neurologische Ausfälle, kognitive Defizite“, zählt Tatjana Minx auf. Nach der Spanischen Grippe sei die europäische Schlafkrankheit vermehrt aufgetreten. „Auch jetzt gibt es Hinweise, dass bestimmte neurologische Erkrankungen nach Covid-19-Erkrankungen häufiger auftreten“, so Bitsch. Da gibt es extreme Fälle, wenn jemand lange auf der Intensivstation lag und nun wieder das Laufen oder das Schlucken lernen muss. „Und wir sehen die, die von außen betrachtet genesen aussehen“, berichtet der Neurologe. Das Erschöpfungssyndrom Fatigue tauche häufig auf, aber eben auch Probleme mit der Kognition.

Betroffene, die nie Depressionen hatten, können jetzt welche entwickeln

Das wird für die Betroffenen psychisch ebenfalls zu einer großen Belastung. In Teupitz arbeiten beide Fachbereiche deshalb sehr eng zusammen, vernetzt sind sie ohnehin gut, aber Long Covid hat auch hier den direkten Austausch noch intensiviert. Für Patienten, die auf Intensivstationen waren und dort vielleicht künstlich beatmet werden mussten, kann dies ein schweres traumatisches Erlebnis gewesen sein. Das gilt aber auch für die Angehörigen.

Zu Tatjana Minx und ihren Kollegen kommen durchaus Menschen, die eine Corona-Infektion ohne große Symptome überstanden hatten und bei denen dann doch diese lähmende Ermüdbarkeit auftritt, wodurch sich auch Depressionen zeigen können. Viele hatten vorher nie Depressionen oder Ängste. „Was am meisten irritiert: Wenn es pseudodemente Vorgänge gibt“, sagt die Chefärztin. Gerade das löse große Ängste aus.

„Manche sind auch nach sechs Monaten in einem Zustand, wo sie noch nicht erwerbsfähig sind“, so Andreas Bitsch, der die Entwicklungen zu Corona international ganz genau verfolgt. „Es gibt Patienten, die an sich zweifeln, weil sie doch gar keinen schweren Verlauf hatten“, fügt Tatjana Minx hinzu. Häufig seien jüngere Frauen von Long Covid betroffen.

Erster Ansprechpartner bleibt der Hausarzt

Einige kommen direkt in die Teupitzer Ambulanz, andere werden von ihren Hausärzten an das Fachklinikum überwiesen. Manchen kann mit einer kurzzeitigen hochgefahrenen Cortison-Therapie geholfen werden, andere brauchen längerfristig Hilfe in Form einer Reha an einem darauf spezialisierten Ort. Es gibt in Deutschland auch die Möglichkeit zu einer psychosomatischen Reha, bei der dann die Kinder mitkommen können, Familienhelfer können betroffene Familien unterstützen. „Erster Ansprechpartner ist der Hausarzt“, betont Andreas Bitsch.

Was sie mit ihren Teams im Teupitzer Fachklinikum leisten können, haben sie breit gestreut. „Wir lösen manchmal das Problem nicht gleich, aber wir zeigen einen Weg auf“, sagt Andreas Bitsch. In den psychiatrischen Institutsambulanzen des Klinikums in der Region kann ebenfalls geholfen werden.

Einer der beiden Haupteingänge des Asklepios-Fachklinikums in Teupitz. Quelle: Karen Grunow

Nicht nur Patienten kämpfen mit den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, auch Mitarbeiter können – direkt oder indirekt – betroffen sein. Manche haben durch Corona Angehörige verloren. Andere arbeiten permanent so nah an den Patienten, dass auch das – verbunden mit der allgemeinen Unsicherheit – Sorgen und Ängste auslösen konnte. „Wir sprechen viel darüber“, so Tatjana Minx. Durch ihre Impfungen fühlten sich aber auch viele mittlerweile erleichtert.

Lange traf sich der Krisenstab täglich, das Wohl der Patienten, aber auch das der Mitarbeiter war immer das wichtigste Thema. Es gibt eine Teststelle direkt im Klinikum, ein Anlaufpunkt für die Bürger der Umgebung, aber auch sehr wichtig innerhalb des Hauses. Bei positivem Schnelltestergebnis kann direkt ein PCR-Test vorgenommen werden. „Wir haben großzügig getestet, die Mitarbeiter konnten sich dadurch in Sicherheit fühlen. Es ist Teil unserer Normalität geworden“, sagt Tatjana Minx.

Sorge vor Spätfolgen der Pandemie

Durch die zwangsläufigen Einschränkungen, die es im Hinblick auf Besuche und den Ablauf von Therapiesitzungen und Angeboten auch in Teupitz gab, waren einige wegen anderer Erkrankungen behandelte Patienten von einem immensen Gefühl von Einsamkeit überfordert. Auch das prägte in den vergangenen Monaten die Arbeit vor Ort. Mittlerweile können in der Psychiatrie wieder Gruppentherapien stattfinden, alle sind getestet, es gibt feste Kohorten, keine stationsübergreifenden Gruppen.

Die Psychiatrie-Chefärztin sorgt sich um Spätfolgen der Pandemie, Nachwirkungen der Situation, die erst noch eintreten oder eben später sichtbar werden – ein Anstieg an Suchterkrankungen, Zunahme an häuslicher Gewalt. „Wir kümmern uns um viele verschiedenartige neue Situationen“, sagt sie. In der „Woche der seelischen Gesundheit“, die regelmäßig im Herbst für Interessierte in Teupitz veranstaltet wird, soll es diesmal explizit um Covid-19 und die Folgen gehen.

