Teupitz

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagnachmittag kurz vor 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A 13 in Höhe der Abfahrt Teupitz in Fahrtrichtung Berlin gerufen. Ein Mercedes war mit solcher Wucht auf einen Audi aufgefahren, dass dieser auf einen Renault geschoben wurde. Ein 84-jähriger Autofahrer und eine 28-jährige Beifahrerin hatten dabei Verletzungen erlitten, die einer medizinischen Versorgung im Krankenhaus bedurften. Die leichten Verletzungen eines 35-jährigen Fahrers konnten vor Ort ambulant im Rettungswagen versorgt werden. Bei einem Gesamtsachschaden von etwa 19 000 Euro mussten zwei Autos anschließend abgeschleppt werden. Bis 16 Uhr dauerten die Sperrungen zur Absicherung der Unfallstelle an.

Von MAZonline