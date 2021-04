Teupitz

Teupitz erhält einen Wochenmarkt: Ab kommenden Freitag, 9. April, kann ab 9 Uhr auf dem Marktplatz direkt im Zentrum der kleinen Stadt eingekauft werden. Stattfinden wird der Wochenmarkt gegenüber von Rathaus und Amtsverwaltung.

Dort erhielt Manuela Steyer, Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende des Bürgernettz­werks, auch Unterstützung, als sie den Wunsch vieler Teupitzer nach einem Wochenmarkt vorbrachte. „Vom Amt kam gleich Zuspruch“, lobt sie.

Vier Händler konnten bereits gewonnen werden

Zwar gibt es in Teupitz an der Landesstraße L 74 einen Netto-Supermarkt, doch direkt im Stadtkern haben mittlerweile alle Lebensmittelgeschäfte dicht gemacht. Für die verbliebenen Händler und auch die Verwaltung des Amtes ist der neue Wochenmarkt also eine zusätzliche Belebung des Ortszentrums. In den sozialen Medien gab es jedenfalls schon großen Zuspruch auf die Ankündigung, dass ab Freitag regional und frisch eingekauft werden kann.

Mit dabei beim „MarktTreff“ ist bislang ein Obst- und Gemüsehändler, der auch Milchprodukte sowie einige geräucherte Wurstwaren und hin und wieder auch Blumen anbietet und den einige Bewohner des Schenkenländchens bereits aus Halbe kennen und schätzen. Dann konnte die Landmetzgerei Rubel aus Lübben gewonnen werden sowie die Kanow Mühle Spreewald. Außerdem will künftig auch Bäcker Lars Koch aus Petkus regelmäßig bei diesem neuen Teupitzer Markttreiben dabei sein.

Keine Standgebühren

Angedacht ist das zunächst als längerfristiges Projekt, es soll ausprobiert werden, wie das Angebot von den Einwohnern angenommen wird. Außerdem ist der Wunsch da, möglichst auch noch weitere Händler anzulocken. Ein Anreiz könnte für diese sein, dass keine Standgebühren erhoben werden. Öffnen soll der Markt immer von 9 bis etwa 16 Uhr. kg

Von Karen Grunow