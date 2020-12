Teupitz

Auch Teupitz hat jetzt einen Eiffelturm. Zumindest einen kleinen. Den überreichte während der jüngsten Stadtverordnetenversammlung Theres Philipp von der „Parents for Future“-Ortsgruppe des Landkreises Dahme-Spreewald an den Bürgermeister Dirk Schierhorn (Bürgernetzwerk). „ Teupitz zu einem Vorbild in Sachen Klima- und Umweltschutz“ entwickeln zu können, „um weitere Dörfer, Städte und Gemeinden in Brandenburg dazu zu animieren, es uns gleichzutun, um das Pariser Klima-Abkommen zu erfüllen“, erklärten die „Parents for Future“-Akteure dazu. Außerdem erhielten Schierhorn und die Stadtverordneten Postkarten mit dem nach Brüssel zu sendenden Aufruf, sich für die Ziele des vor fünf Jahren in Paris getroffenen Klima-Abkommens einzusetzen.

Klimabildung in der Schule

Zusätzlich überreichte die Gruppe, in der sich nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern und andere Erwachsene engagieren, einige Projektideen, über die sie gern mit den Teupitzer Stadtverordneten und generell mit anderen Kommunen des Landkreises ins Gespräch kommen möchten. Dazu gehört etwa die „Public Climate School“, ein speziell für Schulklassen entwickeltes Programm, das in den Unterricht integriert werden kann. Ein weiterer Vorschlag bezieht sich auf den öffentlichen Personennahverkehr, denn in einigen Regionen des Landes Brandenburg gab und gibt es bereits so genannte Kombi-Busse, eine Mobilitätslösung für den ländlichen Raum, bei der sowohl Personen als auch Güter transportiert werden.

Zahlreiche Projektideen wurden zusammengestellt

Klimafreundliche Essensangebote in Schulen und Kitas gehören ebenfalls zu den überreichten Projektideen. Insgesamt haben die Akteure der noch jungen „Parents for Future“-Ortsgruppe LDS 13 Punkte zusammengetragen, die ihnen als nachahmenswert in anderen Bundesländern aufgefallen sind. Unter anderem setzen sie auf Permakulturen und Agroforstsysteme. Bei letzteren werden landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Bäumen und Sträuchern durchmischt.

Von Karen Grunow