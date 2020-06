Klammer Haushalt in Teupitz

Teupitz

Die Stadt Teupitz steckt jetzt im Haushaltssicherungskonzept. Zum ersten Mal, wie der ehrenamtliche Bürgermeister Dirk Schierhorn (Bürgernettzwerk) betont. „Wir haben keine Chance, irgendwo etwas einzusparen“, sagt er. Nur die absolut notwendigen Dinge könnten gemacht werden. In ihrer jüngsten Sitzung mussten die Teupitzer Stadtverordneten den Haushalt für das laufende Jahr bestätigen.

Noch immer, hob Schierhorn da hervor, gebe es allerdings keine Eröffnungsbilanz, die jedoch seit Einführung der doppischen Haushaltsführung 2011 notwendig wäre. Es geht dabei darum, Vermögenswerte einer Kommune wie beispielsweise gemeindeeigene Immobilien zu erfassen. In der Amtsverwaltung wird jedoch daran gearbeitet, für die Stadt wie auch die anderen Kommunen des Amtes Schenkenländchen nun endlich diese Eröffnungsbilanzen vorlegen zu können. Für eine Stadt wie Teupitz verkompliziert das die Situation derzeit enorm.

Keine ausreichenden Rücklagen mehr

Im vergangenen Jahr konnte das Defizit von 288 800 Euro im Ergebnishaushalt zwischen Erträgen und Ausgaben noch durch Rücklagen ausgeglichen werden. Sehr sparsam wurde in den vergangenen Jahren gehaushaltet, führte Schierhorn in der Sitzung aus. Bis auf das Jahr 2014 sei man immer unter den Planungen geblieben. „Erstmalig muss Teupitz ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, da die Erträge die Aufwendungen inklusive der Abschreibungen nicht decken und kein ausreichender Rückgriff auf Rücklagen möglich ist“, musste Schierhorn dennoch aufzeigen.

876 000 Euro erhält Teupitz an Schlüsselzuweisungen vom Land, bei 624 000 liegt der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer, außerdem nimmt die Stadt 243 000 Grundsteuer ein. Das, so Schierhorn, seien die Haupteinnahmequellen. Allerdings muss die Stadt 1,57 Millionen Euro an Kreis- und Amtsumlage zahlen und damit 258 000 Euro mehr als im Vorjahr. Für das aktuelle Jahr sieht es dann so aus: Die Einnahmen der Stadt liegen bei rund 3,7 Millionen Euro. Die Ausgaben aber bei 4,4 Millionen. Für das immense Defizit gibt es keine ausreichenden Rücklagen mehr.

Personalkosten machen fast ein Drittel der Ausgaben aus

Allein 28 Prozent der Aufwendungen seien Personalkosten für Angestellte in der Grundschule, dazu zählen in dem Fall aber nicht die Lehrer, sowie Kita, Hort und Stadtarbeiter. Insbesondere ohne die hohen Abschreibungskosten, die durch eine Eröffnungsbilanz vielleicht günstiger für die Stadt aussehen würden, und eben die gestiegenen Kreis- und Amtsumlagen „wäre ein viel größerer Finanzspielraum für unsere Stadt vorhanden“, betonte Schierhorn in der Sitzung der Stadtverordneten. Gestiegen sind auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 918 000 Euro fallen in diesem Jahr unter anderem für Feuerwehren, Schule, Kita, Turnhalle, Planungen, Straßenbeleuchtung, Friedhöfe, Unterhaltung der Stege und Straßenunterhalt an. Auch da ist mit 278 000 Euro mehr zu rechnen als noch 2019.

Zu den bereits seit längerem Projekten, die nicht zuletzt wegen des klammen Haushalts verschoben werden mussten, gehört auch die dringend benötigte Erweiterung der Grundschule. Ohne Ausgabedisziplin und die Suche nach neuen Finanzquellen in Form kompletter Förderungen seien keine weiteren Investitionen und nur notwendigste Unterhaltungen machbar, so Schierhorn.

Von Karen Grunow