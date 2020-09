Teupitz

Seit der Wende kämpfen die Gemeinden im Land Schenkenländchen mit vereinten Kräften darum, dass die Landesstraße, die die meisten von ihnen verbindet, saniert wird. Denn die Straße ist ein in Asphalt gegossener Alptraum: gestückelt, löchrig, notdürftig ausgebessert, teilweise blitzt das historische Kopfsteinpflaster durch. Für eine Landesstraße ist das eigentlich unzumutbar.

Nach immer neuen Versprechungen, Zusagen, Absagen und Enttäuschungen scheint das Land es mit den jüngsten Ankündigungen aber nun ernst zu meinen. Die Planungen laufen in den Stuben des Landesbetriebs Straßenwesen derzeit gleich für mehrere Abschnitte des maroden Verkehrssystems. Erste Vorplanungen für die Ortsdurchfahrt von Groß Köris wurden schon Mitte August im dortigen Bauausschuss vorgestellt. Demnach ist eine Sanierung der gesamten Ortsdurchfahrt auf 1,4 Kilometern Länge geplant. Und auf MAZ-Nachfrage stellt das Infrastrukturministerium nun auch eine abschnittsweise Sanierung der L74 in Teupitz in Aussicht – und das „möglichst ab dem nächsten Jahr“, wie es aus Potsdam heißt.

Freude gepaart mit Enttäuschung

Das sind positive Signale, die in den betroffenen Gemeinden mit Erleichterung aufgenommen werden. „Ich freue mich natürlich, dass nach 30 Jahren endlich mit der Planung begonnen wurde“, sagt der Groß Köriser Bürgermeister Marco Kehling. Und Thomas Kralisch, Bauamtsleiter des Amtsverwaltung im Schenkenlädchen, nennt die angedachten Maßnahme „überfällig“. Aber es macht auch niemand einen Hehl daraus, dass das jahrelange Warten auf die Sanierung Nerven gekostet hat, und dass es den Anwohnern eigentlich noch immer zu lange dauert, bis endlich wieder Autos holperfrei durch die Gemeinden fahren können.

In Groß Köris etwa wird jetzt geplant, weil die Gemeinde unbedingt einen straßenbegleitenden Geh- und Radweg haben will. Den muss sie selbst bauen für 700.000 Euro. Aber der Weg kann nur dann gebaut werden, wenn parallel auch die Straße gemacht wird. „Das hängt auch mit der Entwässerung zusammen, die auf der Straße ein großes Problem ist“, sagt Bauamtsleiter Thomas Kralisch. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat monatelang über verschiedenen Varianten gebrütet, die im Bauausschuss präsentiert wurden. Nachdem die Kommunalpolitiker ihre Meinung dazu sagen konnten, wird nun weiter geplant.

Baustart in Groß Köris wohl nicht vor 2022

Im kommenden Jahr soll dann in einer weiteren Runde die Entwurfsplanung vorgelegt werden. Wann aber tatsächlich mit dem Bau begonnen wird, sagt aktuell noch niemand. Mit einem Start vor 2022 rechnet aber niemand. „Mir ist klar, dass der Landesbetrieb Straßenwesen für eine solche Maßnahme Zeit braucht“, sagt Bürgermeister Marco Kehling. „Ein bisschen enttäuscht bin ich über solche Zeiträume aber natürlich trotzdem.“

Und auch Dirk Schierhorn, Bürgermeister von Teupitz, springt nicht im Dreieck vor Glück, weil an der Teupitzer Ortsdurchfahrt endlich etwas vorangehen soll. Was das Land aktuelle plant, sei zwar gut, sagt Schierhorn. Immerhin wird eine abschnittsweise Erneuerung der Buchholzer Straße vorbereitet, auch die Kreuzung mit der L742 soll umgebaut werden, Absprachen mit der Stadt dazu soll es in diesem Jahr noch geben.

In Teupitz wird erstmal nur die L74 geplant

Die L74, auf die man in Teupitz genauso lange wartet, und deren Sanierung ebenso wichtig ist, werde aber auf die lange Bank geschoben. Bauamtsleiter Kralisch rechnet mit „ein paar Jahren“, die Teupitz darauf wohl noch warten muss. Dieses Warten sei frustrierend, sagt Dirk Schierhorn. „Ich kann mit diesem Entweder-oder nichts anfangen. Die Diskussionen über beide Straßen laufen inzwischen so lange, dass es ernüchternd ist, wenn das Land sich jetzt nur auf die Sanierung der einen Straße stürzt, und nicht gleich auf beide.“

Zumal die Ortsdurchfahrt weiter Umleitungsstrecke für die Autobahn ist und entsprechend auch weiter unter den Lkw leidet, die bei Stau oder Vollsperrung der Autobahn über die Schlaglochstrecke rumpeln.

Von Oliver Fischer