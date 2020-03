Ärztlicher Direktor geht in den Ruhestand

Teupitz

Eine turbulente Zeit, in der Jürgen Hartmut Faiss seinen Abschied nimmt als Chefarzt der Klinik für Neurologie und Ärztlicher Direktor des Asklepios-Fachklinikums in Teupitz. Sein Nachfolger auf dem Chefarztposten tritt am Mittwoch den Dienst an. Es wird Andreas Bitsch, bislang Neurologie-Chefarzt der Ruppiner Kliniken. Eine Personalentscheidung, über die sich Jürgen Faiss sehr freut: „Er ist, denke ich, eine ideale Nachfolge für mich.“ Wie Faiss ist auch Bitsch insbesondere auf die Behandlung von Multipler Sklerose spezialisiert.

Der Schwabe entschied sich bewusst für die neuen Bundesländer

Jürgen Faiss wird aber noch bis Ende August im Fachklinikum sein, sich noch um Patienten der MS-Ambulanz kümmern. Maßgeblich durch ihn entwickelte sich das Haus in Teupitz zu einem bundesweiten Vorreiter in der Behandlung von MS-Patienten. 1994 kam der Schwabe in die kleine Stadt. „Damals hatten wir 294 Patienten pro Jahr“, erinnert er sich. Bewusst habe er sich in den neuen Bundesländer beworben. Er hatte damals mehrere Zusagen, entschied sich aber für Teupitz. „Den Ausschlag gaben die Nähe zu Berlin und dass man hier etwas gestalten kann“, erzählt er. Zu jener Zeit war der große Klinikneubau bereits in Planung. Außerdem stammt seine Frau, die er in Essen kennengelernt hatte, aus der Region, „es war also auch eine Art Familienzusammenführung“. Trotzdem spürte er anfangs gewissen Argwohn. „Ich war ein Wessi. Alle waren überzeugt, dass ich das nur als Zwischenstation sehe.“ Faiss tourte durchs Land, knüpfte Kontakte, das Vertrauen wuchs.

Schlaganfall-Behandlung ist in Teupitz ebenfalls ein wichtiges Thema

1999 konnten er mit seinem Team in das neue Haus ziehen. „Da hatten wir im Jahr schon 1600 Patienten“, berichtet er. 2004 erhielt das Klinikum dann ein MRT-Gerät. 2006 wurde das Teupitzer Landesklinikum an den Asklepios-Konzern verkauft – „da nahm es nochmal einen Aufschwung“, so Faiss. In den vergangenen Jahren allerdings gestaltete sich die Situation in Bezug auf die Krankenkassen zunehmend schwieriger, sagt er auch. Gegen diese, wie er es nennt, „gewisse Stagnation“ anzugehen, sei eine wichtige Aufgabe für seinen Nachfolger Andreas Bitsch. Er selbst habe immer auch die Vision gehabt, „die vier Krankenhäuser des Landkreises zu harmonisieren“.

Sehr frequentiert ist in Teupitz die Stroke-Unit, in der die Erstbehandlung von Schlaganfallpatienten stattfindet. „Da haben wir fast 800 Patienten im Jahr“, sagt Jürgen Faiss. Gefragt ist der MS-Spezialist international. In den USA hatte er vor vielen Jahren das MS-Nursing-Konzept mit intensiver Betreuung durch auf Multiple Sklerose spezialisierte Schwestern kennengelernt und es in Teupitz etabliert. Das war Pionierarbeit hierzulande, die mittlerweile eine große Nachfolge gefunden hat. „Wir haben hier drei MS-Schwestern, die sich ausschließlich mit MS-Patienten befassen“, erklärt er.

Faiss ist Professor an der TH Wildau

Dabei hat der 1954 geborene Mediziner zunächst einen ganz anderen Weg eingeschlagen: Faiss studierte erst Soziologie, Kunstgeschichte und empirische Kulturwissenschaften, bevor er 1979 parallel mit Humanmedizin begann.

2017 wurde Faiss Honorarprofessor für Medizinische Bild- und Signalverarbeitung an der Technischen Hochschule Wildau. Vor mehr als zehn Jahren kam die Verbindung zur TH zustande, seitdem gibt Faiss dort Seminare und betreute schon viele Abschlussarbeiten. In Teupitz konnte durch die Verbindung ein spezielles Labor für ausführliche Genomanalysen eingerichtet werden; für die genauere Diagnostik eben bei Patienten mit Multipler Sklerose sehr hilfreich.

Für die Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft will er auch im Ruhestand weiter aktiv bleiben, ebenso wie für die Deutsche Gesellschaft für Neurologie und natürlich an der TH. Ansonsten freut er sich aufs Reisen mit seiner Frau, etwa nach Südamerika und Südafrika.

Von Karen Grunow