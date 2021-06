Halbe

Ein großes Thema stand auf der Tagesordnung für die Gemeindevertretersitzung in Halbe am Donnerstagabend: die Diskussion um die Gebühren für die Abwasserentsorgung des Wohngebiets Am Ortberg im Halber Ortsteil Teurow. Da gab es gleich einige spannende Neuigkeiten. Vor allem wurde endlich miteinander gesprochen. Die von drastischen Gebührenerhöhungen betroffenen Einwohner konnten viele Fragen an die Verwaltung des Amtes Schenkenländchen loswerden. Zuletzt hatte es einigen Unmut gegeben, da die Ortberger kürzlich selbst eine Infoveranstaltung organisiert hatten, aber Amtsdirektor Oliver Theel und Bürgermeister Ralf Kunze (Bürgerbündnis Halbe BBH) nicht daran teilnehmen wollten. Immer mehr Fragen – und Ärger und Enttäuschung – hatten sich auch deshalb bei den Betroffenen aufgestaut.

Fällig werden 15,88 Euro pro Kubikmeter Abwasser

Informiert wurden sie nun, dass die Gebühren für die Abwasserentsorgung noch einmal neu kalkuliert worden sind. Zunächst hatten alle Bescheide erhalten, in denen 19,44 Euro pro abgefahrenem Kubikmeter Abwasser festgelegt worden waren. Zuvor hatten die Kosten bei knapp zehn Euro pro Kubikmeter gelegen, ein drastischer Anstieg, der bei einigen nicht zuletzt wegen der engen Zahlungsfristen große finanzielle Sorgen ausgelöst hat.

Wohngebiet Am Ortberg in Teurow. Quelle: Karen Grunow

Neu festgelegt sind nun 15,88 Euro. Bei ihrer nächsten Sitzung müssen die Gemeindevertreter der entsprechenden Satzung noch zustimmen. Dann kann Alexandra Flach, die dafür zuständige Mitarbeiterin in der Amtsverwaltung, die neuen Bescheide erstellen. Zu den bisher vorliegenden höheren Bescheiden sagte Amtsdirektor Theel: „Ich kann Ihnen versprechen, dass wir die Beitreibung dieser Bescheide gebremst haben.“ Dennoch sollten alle Betroffenen die Aussetzung der Vollziehung beantragen. Dass in der Vergangenheit Fehler passiert sind, mancher jahrelang gar keine Gebührenbescheide erhalten hatten, Berechnungen zum Teil nach Schätzungen statt genauem Abgleich aller Zählerstände erfolgt sind, gab die Verwaltung zu. Erläutert wurde, dass die jetzigen Gebühren, die in etwa dem Schnitt in Halbe bei der dezentralen Abwasserentsorgung entsprächen, auch aufgrund von Nachberechnungen zustandekommen. So war versäumt worden, für den Abrechnungszeitraum 2017 und 2018 die deutlich gestiegenen Abfuhrkosten entsprechend umzulegen. „Diese Unterdeckung dürfen wir nachberechnen“, so Theel. Nicht aber offene Forderungen aus früheren Jahren.

Neue Klärwerksvariante wird günstiger

Nach einer kurzen Pause bedankte sich Bürgermeister Ralf Kunze zunächst für die „angenehme Gesprächsatmosphäre“. Um dann verkünden zu können, dass nun wohl doch ein neues Klärwerk gebaut werden kann. Am Standort des alten, das seit einem Brand 2013 defekt ist. Lange waren die Besitzverhältnisse schwierig, sodass zunächst für eine andere Stelle geplant worden war. Überdies, so wurde es durch LUG Engineering dargelegt, musste zunächst mit Versickerung geplant werden. Mehrfach seien Grenzwerte durch die zuständige Wasserbehörde geändert worden. Nun aber stehe fest, dass das vorhandene Kanalnetz genutzt werden kann. Vorgenommen werden müsse nun noch eine spezielle Vorprüfung, da die wesentliche Trasse am Rande eines europäischen Landschaftsschutzgebietes liege. Die alte Kläranlage muss abgerissen, das Kanalnetz saniert werden. Förderantrage, so Theel auf Nachfrage, seien noch nicht gestellt worden, man sei aber auf der Suche. In früheren Planungen mit neuem Standort und mit Versickerung war mit Kosten von 450.000 Euro gerechnet worden. Jetzt mit altem Standort und Einleitung in ein entsprechend dafür genehmigtes Gewässer wird mit rund 280.000 Euro kalkuliert. Hinzu kämen die Kosten für die Kanalsanierung. Die Planungen laufen, die Vorprüfung könne beantragt werden. Wenn alles klappt, könnte 2022 das Teurower Abwasserproblem gelöst sein.

Für Ortberg-Bewohnerin Jeannine Svanström, die sich engagiert gewehrt und den von Einwohnern initiierten Infoabend im April organisiert hatte, ein durchaus zufriedenstellender Abend: „Schön, dass das Amt sich Zeit genommen hat. Positiv ist, dass Fehler eingestanden wurden.“ Dass man weiterhin so miteinander im Gespräch bleiben kann, würde sie sich nun wünschen. Und, dass es endlich was wird mit der neuen Kläranlage.

Von Karen Grunow