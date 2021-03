Löwenbruch

Brandenburg hat jetzt eine vierte Noteselhilfe-Station: Bei Carl und Karin Ahlgrimm in Löwenbruch stehen nicht mehr nur zwei eigene Zwergesel, sondern auch zwei Pflegetiere. „Geplant war das nicht“, erzählt der ehemalige Bürgermeister von Großbeeren. Ein Schicksalsschlag war Auslöser für den Schritt zur Notstation: Fritzi, Ahlgrimms zehn Jahre alter Wallach, starb im September vergangenen Jahres von einem Tag auf den anderen.

Seit er wenige Monate alt war, hatte Fritzi gemeinsam mit Stute Bella bei den Ahlgrimms gelebt. Karin Ahlgrimm arbeitete früher im Tierhotel „Mama Mo“ Friedrikenhof (Gemeinde Großbeeren). Dort hatten die Esel geholfen, Hunde an Huftiere zu gewöhnen. Carl Ahlgrimm erklärt: „Hunde bellen Pferde an, und die nehmen Reißaus. Aber Esel nicht, die bleiben und drehen den Kläffern ihr Hinterteil zu. „So haben die Hunde im Tierhotel gelernt, die viel größeren Huftiere zu akzeptieren“, erzählt Ahlgrimm.

Zu tun hatte er, den Verlust von Fritzi zu verschmerzen. Weil Esel jedoch aus Tierschutzgründen nicht allein gehalten werden sollten – es sind Herdentiere –, machte er sich auf die Suche nach einem neuen Gefährten. Dabei landeten die Ahlgrimms in einer Tierstation des Vereins Noteselhilfe an der Nordgrenze Brandenburgs. Von dort brachten sie Ninia mit, eine 17 Jahre alte Zwergesel-Stute. Aus einem der Newsletter des Vereins erfuhren sie, dass mit Corona etliche Erlebnishöfe und Kindereinrichtungen Unterkünfte für ihre Esel suchten, weil alles schließen musste.

„Da haben wir sofort reagiert und zwei freie Stellen angeboten“, sagt Carl Ahlgrimm. Das Nachtquartier im Stall gab die Aufstockung her. Mit der 26 Jahre alten Stute Winnie und dem 24 Jahre alten Wallach Paule kam dann richtig Leben auf den Hof, denn Karin Ahlgrimm hat eigene und pflegt beziehungsweise trainiert fremde Hunde. Die haben ihre Trainings- und Tobeplätze gleich neben dem Freilauf der Esel.

Deren 500 Quadratmeter großes Stück Weideland könnte ohne Weiteres verdoppelt werden, groß genug ist das Grundstück. Doch Esel-Vater Ahlgrimm erklärt: „Gerade jetzt im Frühjahr ist das Gras für Esel viel zu eiweißreich. Je magerer, desto besser für Esel, die eigentlich Steppe als Lebensraum brauchen.“ Die Feuchte im Boden ist auch für die Esel-Füße ein Problem, sie fördert Hufrehe, eine Krankheit, bei der Huftiere an Entzündungen der Lederhaut leiden.

Während Ahlgrimm all das erzählt, stupsen und betteln die Zwergesel um die Wette. Für alle vier hat er Leckerli in der Westentasche: Möhren- und Apfel-Stückchen oder Heu-Pellets. Ihre Körpersprache ist eindeutig: „Bitte mehr!“ Und Streicheln bitte. Auch davon können sie alle nicht genug bekommen. Ihre Akustik erschließt sich der 64-jährige Ahlgrimm ebenso: „Ich bin zwar noch am Lernen in punkto Eselsprache. Aber einiges verstehe ich schon sehr deutlich.“ Zum Beispiel „Hunger“ oder „Ich möchte in den Stall“. Das verwundere ihn immer wieder; je nach Jahreszeit komme beim ersten Anzeichen von Dämmerung ein zaghaftes „Ia“. Das steigere sich, bis es dann richtig laut und fordernd werde, sagt er.

Und stets seien Esel zu Dummheiten aufgelegt. „Davon haben sie ein ganzes Repertoire“, meint er. Hat er zum Beispiel ihre Hinterlassenschaften zusammengeschaufelt und lässt die Schubkarre einen Moment unbeaufsichtigt, stupst einer der Vierbeiner einen Griff nach oben, so dass alle Esel-Äpfel übers Gelände rollen und Ahlgrimm von vorn anfangen muss. Oder die alte Stalltür aus Holz: seitlich völlig abgeknabbert. Inzwischen ist sie ersetzt. „Mit Alu-Kanten“, sagt Carl Ahlgrimm. Verblüfft hat ihn übrigens diese Beobachtung: „Nachts schlafen immer drei Tiere, und einer hält in Türnähe Wache. Dabei wechseln sie sich reihum ab.“

Geschätzt gibt es in Deutschland 16.000 Esel. Der Verein Noteselhilfe ist einer von mehreren Vereinen, die ihnen und ihren Tierhaltern helfen, ein anderer heißt Esel in Not. Bundesweit unterhält die Noteselhilfe 41 Stationen. Vom Brandenburger Verein ist Petra Fähnrich 2. Vorsitzende. Sie spricht von rund 200 Eseln im Land und sagt: „Am schönsten wäre natürlich in jedem größeren Ort eine Hilfsstation. Je kürzer die Transportwege für die Tiere, desto besser.“

In Löwenbruch sind Marina und Detlef Krause Nachbarn der Esel-Eltern Ahlgrimm. Deren vierbeinige Schützlinge mögen sie. „Nur trinken sie zu selten ein Feierabend-Bierchen mit“, meint Krause. Seine Frau sagt: „Dann müssen sie eben zuschauen. Jetzt mit Corona können wir uns ja sowieso nur über’n Zaun zuprosten.“

