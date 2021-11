Töpchin

Der Mittenwalder Ortsteil Töpchin hat nun bereits zum dritten Mal einen Preis beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erhalten. Was mit dem Preisgeld von 3000 Euro gemacht wird im Ort, das sollen die Bürger selbst entscheiden – und zwar auf dem digitalen Marktplatz von Töpchin.

Ideen können auf digitalem Marktplatz eingebracht werden

Den zu gründen, das hatten die Töpchiner nach dem zurückliegenden Wettbewerb 2017 entschieden, bei dem sie 1000 Euro erhielten. „Davon sind wir an den Seddiner See gefahren, um mal von außerhalb über unseren Ort zu sprechen“, sagt Ortsvorsteher Jan Priemer (Pro Bürger). Damals waren 20 Leute aus Töpchin dabei. „Es ging darum, dass wir die Kommunikation und Information in Töpchin verbessern wollten“, erläutert Priemer. Nun wolle man aktuell das Ergebnis von jenem Wettbewerb mit den Visionen in diesem Wettbewerb verbinden. „Auf dem digitalen Marktplatz sind bereits Hundert Leute angemeldet“, verrät Priemer, obwohl der eigentliche Start für das Projekt erst in den nächsten Tagen erfolgen soll. Hier könne jeder seine Ideen einbringen, was mit den 3000 Euro geschehen soll.

Eine neunköpfige Jury, zu der Vertreter der Fachbereiche des Landkreises, des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung oder des Bauernverbandes Süd Brandenburg gehörten, hatte letzte Woche in Fürstlich Drehna die Sieger des 10. Kreiswettbewerbes in Byhleguhre-Byhlen (Amt Lieberose/ Oberspreewald) gekürt. Ziel des Wettbewerbes ist es, den Heimatort noch attraktiver und lebenswerter zu machen.

Töpchin hat in der Summe nun 15 000 Euro zur Verfügung

In Mittenwalde erhalten alle Ortsteile ein bestimmtes Budget, über das sie eigenständig verfügen können. Dazu kommt Geld für die Vereine. „Zusammen gerechnet kommen wir mit den 3000 Euro jetzt auf eine Summe von 15 000 Euro, damit kann man schon was machen“, freut sich Priemer. Der Vorteil bei dem Preisgeld sei aber jetzt, dass man unbürokratisch und nach eigenen Vorstellungen der Leute im Ort entscheiden könne, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Hier müssten keine Richtlinien und andere bürokratische Schranken eingehalten oder abgebaut werden.

„Das Wichtigste ist, dass man was macht und auch die finanziellen Möglichkeiten dafür hat. So hat man das Gefühl, dass wir was umsetzen können und nicht an einer Haushaltsschnur hängen“, fasst es der Ortsvorsteher zusammen. Auf diese Weise seien sie in der Lage, jetzt was zu machen, auch wenn von dem Geld keine Straße asphaltiert oder ein Radweg gebaut werden könne.

Kommune will 2024 wieder beim Wettbewerb dabei sein

Töpchin hatte sich jetzt schon zum dritten Mal an dem Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt, der inzwischen zum zehnten Mal stattfand. Bei allen drei Wettbewerben konnte die Kommune Preisgeld mit nach Hause nehmen; beim ersten Mal 500 Euro, beim zweiten Wettbewerb 1000 Euro, jetzt sind es mit dem dritten Platz sogar 3000 Euro geworden. Ende September hatte sich der Ort der Jury bei einem Rundgang präsentiert. Die Jury vergab dabei bestimmte Punkte, die am Ende zusammen gezählt wurden und über die Platzierung entschieden. Gewonnen hatte Byhleguhre-Byhlen (Amt Lieberose / Oberspreewald). Der Ort wird 2024 Gastgeber des 11. Wettbewerbes sein, bei dem sich Töpchin ebenfalls erneut beteiligen möchte.

Von Andrea Müller