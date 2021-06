Wildau

Seit er ein kleiner Junge war, hat Jules Wolter einen großen Traum: Einmal mit einem Raumschiff abzuheben. „Ich finde Flugzeuge faszinierend“, sagt der 20-Jährige mit lockiger brauner Haarpracht. „Die ganze Technik, die eine so tonnenschwere Maschine in die Lüfte befördert, ist schon eine Meisterleistung.“

Flugzeug-Fan Jules Wolter hat sich fest vorgenommen, für seinen Kindheitstraum Raumschiff-Flug kräftig zu ackern. Sein erster Schritt auf dem Weg dahin: Der gebürtige Berliner will Fluggeräte mit all ihren Funktionen und Systemen kennenlernen.

Duale Ausbildung zum Fluggerätemechaniker

Deshalb hat sich Jules Wolter nach seinem Abitur im vergangenen Jahr für eine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker bei dem privaten freien Bildungsträger Trainico in Wildau entschieden. In der dreieinhalbjährigen dualen Ausbildung, die in Kooperation mit dem OSZ Dahme-Spreewald in Schönefeld stattfindet, lernt der junge Mann, Flugzeuge aller Typen zu warten und instandzuhalten, Bauteile zu montieren, die Maschinen auf ihre Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu überprüfen und – ganz entscheidend – auftretende Störungen im Betriebsablauf zu beseitigen.

„Wer sich für Technik interessiert und sich eine berufliche Zukunft in der Luftfahrtbranche vorstellen kann, für den ist die Ausbildung zum Fluggerätemechaniker genau das Richtige“, findet Jules Wolter. Im ersten Lehrjahr bei Trainico lernt er in der Werkstatt die handfesten Basics des Maschinenbaus kennen. Soll heißen: Bohren, feilen, sägen, nieten – alles mit viel Metall und immer wieder auch am Objekt der Begierde: dem Flugzeug.

Der Berliner Jules Wolter ist im ersten Lehrjahr bei Trainico. Quelle: Jérôme Lombard

Ausbildungsflugzeuge schaffen Praxisbezug

Dafür gibt es in der Werkshalle von Trainico gleich zwei Flieger als Übungsobjekte: Ein schnittiges Sportflugzeug mit Propellern und den Rumpf eines Airbus A300B2K-3C, der früher einmal für die japanische Fluglinie JAL Japan Airlines Domestic unterwegs war. Beide Maschinen haben ihre aktiven Tage längst hinter sich – und bieten ideales Anschauungsmaterial für Jules Wolter und seine insgesamt 26 Azubi-Kollegen.

„Wir arbeiten an den Geräten wie Flügeln und Turbinen und wenn eines der Flugzeuge repariert werden muss, fertigen wir das fehlende Teil an und verbauen es“, erzählt Azubi Jules Wolter. Die Ausbildung bei Trainico sei sehr interessant und mache ihm eine Menge Spaß. „Der Teamspirit ist erste Sahne und die Praxistrainer sind überaus freundlich und erfahren“, sagt er. „Ich bin überglücklich, dass ich mich für eine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker entschieden habe.“

Der Rumpf eines Airbus A300B2K-3C ermöglicht den Azubis, sich am Objekt auszuprobieren. Quelle: Jules Wolter

In Wildau kommen junge Flieger-Enthusiasten auf ihre Kosten

Natürlich hätte er nach der Schule auch irgendwas mit Flugzeugbau studieren können. „Ich wollte schneller in die Praxis.“ Dafür nimmt der junge Mann den täglichen Weg aus seiner Wohnung im Berliner Bezirk Charlottenburg nach Wildau auf sich – für jeweils zwei Wochen hintereinander. Danach muss er turnusmäßig für eine Woche ans OSZ in Schönefeld und Theorie pauken.

Es sind motivierte junge Flieger-Enthusiasten wie der Berliner Jules Wolter, denen Michael Hähnel eine Chance geben möchte. Der Fluggerätemechaniker hat das Handwerk seiner Zeit noch bei Interflug in der DDR gelernt und leitet heute Trainico in Wildau als Geschäftsführender Gesellschafter.

Blick in die Werkstatt bei Trainico in Wildau. Quelle: Jérôme Lombard

Zusammenarbeit mit Lufthansa und Bombardier

„Seit 1993 bieten wir bei Trainico als Bildungsträger Qualifikationen in kaufmännischen und technischen Berufen in der Luftfahrt an“, sagt Michael Hähnel. Dafür arbeite man eng mit Unternehmen wie der Lufthansa und Bombardier zusammen, um sowohl die duale Erstausbildung als Fluggerätemechaniker oder Bodenstewardess als auch Umschulungen und in diesen Bereichen anbieten zu können. „Diese Form der Kooperation hat sich bewährt“, sagt der Trainico-Chef.

Es gehe um eine gute fachliche Qualität in der Ausbildung, gepaart mit größtmöglicher Praxisnähe, die bei Trainico groß geschrieben wird. „Unsere Unternehmenspartner, für die wie die Ausbildung übernehmen, können sich auf hoch motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte freuen“, sagt Michael Hähnel.

Ready for Take Off: Trainico-Geschäftsführer Michael Hähnel und Azubi Jules Wolter. Quelle: Jérôme Lombard

Abschlüsse gelten international

Ein weiterer Vorteil des Konzeptes: Da man eng mit den Luftfahrtunternehmen zusammenarbeite, seien für die Azubis in aller Regel Übernahmen garantiert. „Corona hat das Ganze etwas durcheinandergewirbelt und die Ausbildungslage in der Luftfahrt verschlechtert“, sagt Michael Hähnel. Doch schon bald laufe das Geschäft wieder richtig an, ist er überzeugt.

Davon geht auch Azubi Jules Wolter aus. Schließlich gebe es viele Möglichkeiten, als Fluggerätemechaniker zu arbeiten. Am BER, oder auch im Ausland. Denn die Abschlüsse bei Trainico tragen das europäische Siegel CAT A – und befähigen damit international zur Arbeit. „Ich kann mir gut vorstellen, woanders zu leben“, sagt der Berliner. Flughäfen gibt es bekanntlich überall – und vielleicht wartet in der Zukunft ja auch irgendwo eine Stelle in der Raumschiff-Werkstatt auf ihn.

Von Jérôme Lombard