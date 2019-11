Treffpunkt für allerlei Spukgestalten

Groß Köris

Hexenverbrennungen, man sollte es kaum glauben, so etwas gibt es tatsächlich noch und wer es einmal hautnah erleben möchte, der musste am Samstag nur nach Groß Köris kommen. An „Den drei Eichen“ vor der alten Feuerwache wimmelte es nur so von meist kleinen aber auch ein paar großen Hexen, quirligen Geistern, Skeletten und Vampiren. Ein sorgfältig aufgestapelter Holz-Haufen nahm die Mitte des Platzes ein und auf seiner Spitze thronte die Hexe, die es galt zu verbrennen. Ganz klar, keine lebendige Hexe. Uwe Ewald hatte sie am Abend vorher kunstvoll hergerichtet.

Sechstes Hexenfeuer

Der Feuerwehrverein Groß Köris 1925 und der Fest- und Traditionsverein des Ortes hatten zum mittlerweile 6. Hexenfeuer eingeladen. Noch bevor die Hexe Opfer der Flammen wurde, ging es zum Laternenumzug. Angeführt von der Feuerwehr – natürlich mit Blaulicht, damit es auch so richtig gespenstisch wird. Dann endlich das Kommando „Feuer frei“. Langsam kletterten die Flammen nach oben, die Hexe war verschwunden und für die Besucher war das Feuer zum Wärmespender geworden.

Basteleien am Stand der Löptener Kita

Die kleinen Geister waren fleißig am Basteln am Stand von der Löptener Kita. Da wurden Skelette aus Wattestäbchen gemacht. „Das ist schlecht geworden, am liebsten mach ich noch mal ein Neues“, sagt Theo. Währenddessen spannen Hermine und Sophie ein Spinnennetz. „Das ist gar nicht schwer“, erklärte Hermine, die Spaß beim Spinnen hatte.

Feuer längst Tradition geworden

Ein Treffen von Jung und Alt macht das Hexenfeuer für Cordelia Franke aus. „In der Gemeinschaft feiern, entspannen und dabei auch einmal die Alltagssorgen vergessen, das kann man beim Hexenfeuer“, sagt sie. Überhaupt ist das Hexenfeuer für die Köriser längst Tradition geworden und sie möchten es nicht mehr missen. „Schön, dass es so ein Fest für alle Generationen gibt“, findet Bürgermeister Marco Kehling (parteilos). Dank an die Vereine, die so etwas organisieren.

Entspannte Stimmung

„Die Stimmung hier ist schön und entspannt“, empfand Ulrike Richter aus Töpchin. Sie war mit Söhnchen Bjarne, einem kleinen Vampir da. Er hatte Spaß mit anderen Kinder am Feuer zu sitzen und Stockbrot zu backen. Für die richtige Hexenmusik sorgte David Bienge vom Fastnachtsverein.

Von Gerlinde Irmscher