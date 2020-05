Tropical Islands öffnet wieder

Brand

Die Erlebnisbad- und Ferienanlage „Tropical Islands“ in Brand im Landkreis Dahme-Spreewald öffnet wieder für Besucher und wird den Gäste- und Hotelbetrieb ab 15. Juni nach Maßgabe der geltenden Abstands- und Hygieneregeln aufnehmen.

Anlass sind die Anpassungen der Eindämmungs- und Quarantäne-Verordnung, die am Mittwoch in der Kabinettssitzung der Staatskanzlei Brandenburg beschlossen wurden. Bereits im Vorfeld hatte das Tropical-Islands-Management das Strategiepapier „Mit Abstand sicher“ entwickelt, um den Gästebetrieb unter den geltenden Bedingungen zu ermöglichen. „Ich freue mich sehr, dass Tropical Islands sehr frühzeitig und verantwortungsvoll ein Hygienekonzept vorgelegt und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt hat. Das Konzept ist eine sehr gute Grundlage für die Wiedereröffnung“, sagt Carsten Saß ( CDU), Gesundheitsdezernent des Landkreises Dahme-Spreewald.

Tagestickets gibt es vorerst nur online

„Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Gäste und KollegInnen hat immer oberste Priorität“, erklärt Geschäftsführer Wouter Dekkers das Vorgehen. „Unser Konzept sieht vor, die Kapazitäten zu halbieren, so dass für jeden Gast ausreichend Platz vorhanden ist, um die Abstandsregelungen zu wahren.“ Das böte außerdem den Vorteil, Tropical Islands noch besser genießen zu können. Tagestickets sind bis auf weiteres nur online erhältlich. Weitere aktuelle Anpassungen an die geltenden Vorgaben können und sollten Besucher vor Reiseantritt auf der Website der Ferienanlage in Erfahrung bringen. „Unser Dank gilt besonders den Gesundheitsbehörden im Landkreis Dahme-Spreewald für die konstruktive Zusammenarbeit und dem Wirtschaftsministerium in Potsdam für deren Unterstützung“, so Dekkers weiter.

Derzeit werden im Tropical Islands die letzten Vorkehrungen für die Wiedereröffnung getroffen und langsam alles zurück auf Betriebstemperatur gefahren. „Auch unsere Mitarbeiter können es kaum erwarten, wieder in ihren tropischen Alltag zurückkehren zu können“, sagt Wouter Dekkers.

Von MAZonline