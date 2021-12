Brand

Ein Lebenslauf ist durchaus mit einer Zugfahrt vergleichbar. Manchmal werden entscheidende Weichen gestellt. Im Leben weißt man nur oft erst Jahre später, wo die Reise hinführt. Als Chris Jung Mitte der 90er Jahre im südafrikanischen Kapstadt gestrandet war, sich dort mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt und ihm jemand aus heiterem Himmel anbot, eine Gästehaus zu führen, da konnte er kaum ahnen, dass ihn dieser Schritt einmal in die Geschäftsführung eines der größten Indoor-Wasser-Parks der Welt bringen würde. Aber so ist es gekommen.

Jung, inzwischen ein Mittvierziger mit Anzug, kurz geschorenem Haar, gewinnendem Lächeln und leicht bayerischen Anklängen in der Stimme, hat in diesem Jahr die Leitung des Tropical Islands übernommen. Seither ist er zur prägenden Figur im Tropendom geworden. Morgens um neun schlägt er im Managementbereich auf, checkt die aktuellen Gäste- und Umsatzzahlen, eilt dann von Termin zu Termin. Er spricht mit Mitarbeitern, sitzt in Telefonkonferenzen, wägt Hygienemaßnahmen ab, diskutiert die Positionierung des Doms in der Muttergesellschaft, geht Investitionspläne durch und führt Strategiegespräche.

Christopher Jung ist kommunikativ und strukturiert

Mitarbeiter beschreiben ihn als kommunikativ und geradeaus, als einen, der viel redet. Reden kann Chris Jung tatsächlich. Er erzählt strukturiert, transportiert Ideen, beantwortet Fragen, die man gar nicht zu stellen braucht. Zack, zack, zack. Es dürfte unter anderem das gewesen sein, was die Parques Reunidos-Bosse in einem neun Interviews umfassenden Bewerbungsmarathon von ihm überzeugt hat.

Wobei die Wahl zumindest auf den ersten Blick ungewöhnlich scheint. Denn anders als Jungs Vorgänger Wouter Dekkers, der viele Jahre Erfahrung als Leiter von Themen- und Freizeitparks mitbrachte, hat sich Thorsten Christopher Jung, wie er mit vollem Namen heißt, seine Meriten in der Hotelbranche verdient. Wobei auch das vielleicht zu einfach wäre.

Erst Tennisprofi, dann Ausbildung bei Siemens

Jung, Jahrgang 1975 und aufgewachsen im bayerischen Regensburg, probierte sich nach der Schule zunächst auf vielen Feldern aus. Er spielte professionell Tennis, bis eine Rückenverletzung ihn stoppte. Er gründete eine Tennisschule, absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Siemens, kündigte aber enttäuscht darüber, dass man ihn nicht so schnell wie erhofft ins Ausland ließ. „Ich bin immer gerne gereist, aber bei Siemens musste man dafür erst sieben Jahre im Betrieb arbeiten“, sagt er.

Also ging auf eigene Faust nach Südafrika, wo er zunächst als Barkeeper jobbte, Häuser anstrich und in einem Hühnchenimbiss arbeitete. Bis ihm ein Bekannter die Leitung des Gästehauses anbot. Am nächsten Tag war Jung verantwortlich für Zimmer, für Buchungen, den Komfort der Gäste. Das sei der Samen für seine Hotelkarriere gewesen.

Tokyo, London, Berlin – Brand

Und auch diese Karriere war bewegt. Jung lernte erste an der Hotelschule, studierte anschließend in London und Melbourne mit Schwerpunkt Tourismus, arbeitete sieben Jahre bei Hilton und anschließend bei Interconti in Hotels auf der ganzen Welt: Tokyo, Katar, Schweiz, Griechenland, London. 2016 hatte er genug davon, kehrte zurück in die deutsche Heimat und übernahm das das Management der Berliner Maritim-Hotels, wo ihn die Anfrage eines Headhunters erreichte. Chef im Tropical Islands. „Das war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte“, sagt Jung.

Tatsächlich sei der Schritt auch gar nicht so groß, wie es den Anschein hat, sagt er. Der Tropendom verfügt inzwischen über 2700 Betten. Er ist der größte Beherbergungsbetrieb in Brandenburg, Überschneidungen zu Hotels seien reichlich vorhanden. „Hinzu gekommen sind für mich nur so spannende Sachen wie Rutschen, Kindeparadiese oder Campinglätze“, sagt Jung. „Zudem habe ich ein gefestigtes Team vorgefunden. Da konnte ich nicht nein sagen“, so Jung.

Badebetrieb in der Lagune im Tropical Islands. Quelle: Tropical Islands

Allerdings habe er auch das große Glück gehabt, „eine Luxusübergabe von Wouter Dekkers“ zu erhalten, sagt Jung. Dekkers hatte den Tropendom seit Anfang 2019 geleitet, immerhin als Geschäftsführer Nummer eins nach der Übernahme durch die Spanische Gruppe Parques Reunidos. Der leise Holländer hatte das 550-Mitarbeiter-Unternehmen in die neue Struktur geführt, die Corona-Krise gemanagt, trotzdem den Ausbau vorangetrieben. Dekkers war erfolgreich – gleichzeitig aber auch heimatverbunden, weshalb er zwei Jahre lang zwischen seiner Familie in Holland und Brand pendelte.

Deshalb sei klar gewesen, dass er wieder nach Holland zurückgehen würde, sagt Jung. Zudem hat man in der Unternehmens-Gruppe noch Größeres mit ihm vor. Zum Oktober stieg Dekkers ins Management der Gruppe auf und kümmert sich dort fortan um Expansionen. „Deshalb hat er sich in den letzten Monaten mehr und mehr aus dem operativen Geschäft zurückgezogen“, sagt Jung. Dafür ist nun er da.

Grundstück in Dahme-Spreewald gekauft

Auch Christopher Jung pendelt derzeit, wenn auch nur aus Berlin-Moabit. Er wisse die einstündigen Autofahrten an den nördlichen Rand des Spreewaldes durchaus zu schätzen, sagt er. Er nutzt sie für Geschäftstelefonate, abends auch für private. Aber dauerhaft pendeln will er dennoch nicht. Dass soll aber nicht heißen, dass er wie Dekkers nach zwei, drei Jahren wieder fort geht. Im Gegenteil. „Ich habe inzwischen ein Grundstück in Dahme-Spreewald gekauft“, sagt er. Christopher Jung will im Landkreis sesshaft werden. „Das Tropical Islands ist keine Zwischenstation oder was Nettes für den Lebenslauf“, sagt er. „Dieses tolle Objekt zu betreuen und weiterzuentwickeln, ist eine Langfristoption.“

