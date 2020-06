Brand

Für die ersten hundert Gäste gab es sogar ein kleines Willkommensgeschenk: Tropical Islands-Geschäftsführer Wouter Dekkers überreichte den besonders frühen Besuchern am Montagmorgen bunte Blumenketten und Getränkegutscheine für die Bars im Tropendom. „Sie sehen heute einen glücklichen Menschen“, sagt Dekkers nach der Wiedereröffnung des Tropical Islands.

„Heute bin ich glücklich.“ Tropical-Islands-Geschäftsführer Wouter Dekkers am Montag im Tropendom. Quelle: Feliks Todtmann

Jenny Hanke und Jens Mildenberger aus Laubach in Rheinland-Pfalz sind besonders früh aufgestanden, um pünktlich zur Wiedereröffnung da zu sein. Der Besuch im Tropical Islands war Jennys Weihnachtsgeschenk an Jens. Als sie gehört haben, dass die Badelandschaft wiedereröffnet, haben sich die beiden 19-Jährigen kurzerhand ins Auto gesetzt und sind die 680 Kilometer bis nach Brand gefahren. Um Mitternacht ging es los, um halb acht waren sie da.

Wiedereröffnung nach drei Monaten Corona-Zwangspause

Fast genau drei Monate ist es her, dass die künstliche Tropenlagune wegen der Ausbreitung des Corona-Virus ihre Tore für Besucher schloss. „Freiwillig“, wie Geschäftsführer Dekkers betont. „Wir haben den Betrieb aus Verantwortung unseren Gästen und Mitarbeitern gegenüber schon am 13. März eingestellt.“ Vier Tage später, am 17. März, untersagte die Landesregierung den Besuch von Sport- und Freizeiteinrichtungen in Brandenburg.

Tropical Islands: Schwimmbad, Hotel oder Freizeitpark?

In den Monaten danach waren zeitweise etwa 95 Prozent der 530 Mitarbeiter des Erlebnisbades in Kurzarbeit. „Das war eine harte Zeit für uns“, sagt. Einige Mitarbeiter kümmerten sich in der Zwischenzeit um die rund 50.000 Pflanzen oder versorgten die Vögel, die in dem Spaßbad leben. Andere sorgten dafür, dass sich keine Keime in den Wasserleitungen bilden. „Wir haben jede Toilettenspülung und jeden Wasserhahn regelmäßig bedient“, sagt. Die Zwangspause wurde aber auch genutzt, um Renovierungsarbeiten amdurchzuführen. So wurden unter anderem die Fugen im großen Becken erneuert und Teile des Fußbodenbelags ausgetauscht.

Mit dem Rückgang der Corona-Infektionen und den weiteren Lockerungen der Eindämmungsverordnung in Brandenburg gab es dann am 19. Mai das erste Mal eine Perspektive für die Wiedereröffnung. Die Frage sei jedoch gewesen, so Geschäftsführer Dekkers, unter welche Kategorie das Tropical Islands eigentlich falle. Ist die künstliche Tropenlandschaft nun Restaurant, Hotel, Schwimmbad, Bar oder doch ein Freizeitpark?

Weil unter dem Dach der ehemaligen Cargolifter-Halle so unterschiedliche Freizeitangebote zusammenkommen, musste eine maßgeschneiderte Lösung für den Tropendom her. In enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald erarbeitete das Tropical Islands ein Sicherheits- und Hygienekonzept für einen Betrieb ohne Ansteckungsgefahr. „Wir haben in den letzten Wochen viele Gespräche mit den Betreibern geführt, um die Wiedereröffnung vorzubereiten“, sagt der Gesundheitsdezernent des Landkreises, Carsten Saß. „Wir beobachten die weitere Entwicklung sehr genau.“

1200 Gäste am ersten Tag

Insgesamt 1200 Gäste haben sich am Montag im Tropical Islands angemeldet, die Hälfte wird im Tropendom auch übernachten. „Für den ersten Tag ist das super“, sagt Geschäftsführer Dekkers. Bis zu 3300 Besucher dürften sich nach den neuen Corona-Bestimmungen gleichzeitig in der 60.000 Quadratmeter großen Halle aufhalten, normalerweise sind es bis zu 8000. Tickets können ausschließlich online gebucht werden, um die Kontaktdaten aller Anwesenden zu erfassen.

Bitte Abstand halten: Hinweistafel auf die Hygieneregeln im Tropical Islands. Quelle: Feliks Todtmann

Masken müssen die Badegäste im Tropendom nicht tragen. Aufgrund der Deckenhöhe von 107 Metern ähneln die Luftverhältnisse in der Halle eher einem Freibad. Eine Ansteckung über die Luft sei äußerst unwahrscheinlich, wie ein Sprecher des Tropical Islands sagt. Das Belüftungssystem sorge zudem dafür, dass die Luft alle zwei Stunden ausgetauscht werde. Im Chlorwasser in den Schwimmbecken haben Viren und Bakterien ohnehin keine Überlebenschance.

Wasserrutschen bleiben gesperrt

Um den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten, sind Sonnenliegen und Spinde in den Umkleiden teilweise gesperrt. Die meisten Wege durch die Tropenlagune wurden zu Einbahnstraßen umgestaltet. Auf dem Rutschenturm sind nur zwei von vier Wasserrutschen in Betrieb. Im Kinderbereich „Tropino Club“ bleibt bis auf das Bällebad alles geöffnet. Massagen können wie gewohnt gebucht werden, während der Behandlung muss jedoch ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Saunen sind vorerst nur für Übernachtungsgäste und Jahreskarten-Inhaber geöffnet. Die Dampfsaunen müssen jedoch weiterhin geschlossen bleiben

Roli-Ann Neubauer, 35, und Sohn Nado, 5, genießen ihren Ersatzurlaub im Tropical Islands. Ursprünglich sollte es nach Ägypten gehen – dann kam Corona. Quelle: Feliks Todtmann

Roli-Ann Neubauer hat es sich gerade auf einer Liege an der großen Lagune bequem gemacht. Sie ist mit ihrem Mann und den zwei Söhnen aus Berlin gekommen, die im Becken der Lagune planschen. „Eigentlich wären wir gerade im Sommerurlaub in Ägypten, doch wegen Corona mussten wir kurzfristig umdisponieren“, sagt die 35-Jährige, Tropical Islands statt Mittelmeer. Große Sorgen wegen des Coronavirus habe sie nicht, sagt Neubauer. „Wir achten darauf, die Abstände einzuhalten und vor allem, dass die Kinder nicht alles anfassen.“

Von Feliks Todtmann