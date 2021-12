Tropical Islands: Impfen unter Palmen

Tropical Islands

Sich impfen lassen, ohne lange anstehen zu müssen, und dazu noch unter Palmen, das war am Samstag von 9 bis 15 Uhr im Besucherzentrum des Tropical Islands möglich. Der Weg dorthin war gut ausgeschildert. Zudem kannte sich ja sowieso ein Großteil derer, die gekommen waren, aus, sind sie doch Mitarbeiter bei Tropical Islands.

„Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die Pandemie zu bekämpfen und das so wichtige Impfen vorantreiben, gerade auch mit Blick auf die hohen Fallzahlen in unserer Region“, sagt Chris Jung, General Manager von Tropical Islands. Da man mit dem Besucherzentrum über die erforderlichen Räumlichkeiten für eine Impfaktion verfüge, habe man mit Katja Klugewitz, Internistin aus Königs Wusterhausen, die schon zahlreichen Aktionen durchgeführt hat, eine Partnerin gefunden. Ihr zur Seite standen vier Medizinstudenten und Gunda Grünewald, Hausärztin aus Lübben. So konnte an vier Impfstraßen geimpft werden.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher lobt den Einsatz

„Ich mache mir gerne ein Bild vor Ort“, so Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen), die gekommen war, um mit den Akteuren zu sprechen. Zum einen sei das eine Wertschätzung für die Kollegen und man erfahre auch auf kurzem Weg, was nicht funktioniert. „Ich habe die Arbeit von Frau Dr. Klugewitz im Netz verfolgt. Sie ist sehr engagiert und ich wollte sie gerne einmal kennenlernen“, so die Gesundheitsministerin.

Impfen im Tropical Islands: Gunda Grünewald (r.), Hausärztin aus Lübben, impft mit. Quelle: Gerlinde Irmscher

Im Vergleich der Bundesländer liegt Brandenburg mit seiner Impfquote auf dem vorletzten Rang. Auf die Frage, ob man sie erhöhen könnte, wenn Prämien ausgelobt würden, antwortet Ursula Nonnemacher: „Ich halte nichts davon, jetzt noch Prämien auszuloben. Ich finde, wir müssen den Weg, den wir eingeschlagen haben, weiter verfolgen.“.Das sei, neben den Impfzentren und den Hausarztpraxen, mit den mobilen Aktionen dahin zu gehen, wo viele Leute sind. „Aufklären, aufklären und weiter am Ball bleiben, ist das Wichtigste“, erklärt sie. Sie rufe alle Brandenburger dazu auf, die Impfangebote zu nutzen. Gerade auch die Auffrischungsimpfung sei wichtig, ist doch die Omikron-Variante bei uns angekommen und bisherige Daten lassen befürchten, dass sie noch ansteckender ist. Um sich noch effektiver zu schützen, sei eine Booster-Impfung notwendig.

Impfaktion im Tropical Islands Quelle: Gerlinde Irmscher

Heidrun Pfuhl aus Niederlehme arbeitet als Arzthelferin im Medizinischen Versorgungszentrum in Rudow. Als sie den Aufruf, dass für den Impftermin im Tropical Islands Arzthelferinnen gesucht werden, gesehen hatte, musste sie nicht lange überlegen: „Da bin ich dabei.“ Sie hatte auch schon im Impfzentrum in der Arena in Treptow geholfen. „Nicht nur die Kulisse hier ist einmal etwas ganz anderes, auch das Miteinander und die Organisation ist ganz toll“, sagt sie.

Vizelandrätin Susanne Rieckhof dankt den Helfern und Verbänden

„Ich finde es wichtig, dass wir neben den Angeboten des Landkreises auch diese lokalen Impfangebote haben. Jedes Angebot zählt. Jeden, den wir damit erreichen, ist ein Gewinn für uns. Können wir die Pandemie doch nur zusammen schaffen“, sagt Vizelandrätin Susanne Rieckhof. Man müsse die Leute erreichen und die Impfverweigerer einfangen. „Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Ärzten, Helfern und den Wohlfahrtsverbänden wie Johanniter, ASB und DRK.“

Für Katja Klugewitz kehrt nun erst einmal etwas Ruhe ein. Die Aktion bei Tropical Islands war für sie und ihr Team die letzte vor Weihnachten. Aber dass es im Neuen Jahr weiter geht, ist für sie selbstverständlich.

Von Gerlinde Irmscher