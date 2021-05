Private Übernachtungen in Brandenburger Hotels könnten ab 11. Juni wieder möglich sein – und das gilt auch für das Tropical Islands. Dort freut man sich über diese Perspektive. Der Tropenpark wird aus seiner Lockdown-Starre geholt.

Nach dreimonatiger Corona-Auszeit öffnet am 15. Juni 2020 das Tropical Islands in Krausnick. Die MAZ schaute sich vor der Wiedereröffnung schon mal in der tropischen Indoor-Urlaubswelt um. Quelle: Josefine Sack